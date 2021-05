L'oroscopo del 28 maggio si concentrerà sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei 12 segni zodiacali. Ci sarà chi darà il massimo per mantenere alto il numero delle amicizie e chi sarà più legato alla sfera professionale.

Per avere un quadro più preciso delle influenze astrali di domani, sarà necessario individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Luna in opposizione a Mercurio e in opposizione a Venere

Mercurio in congiunzione a Venere e in quadratura a Nettuno

Venere in quadratura a Nettuno

Marte in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 28 maggio.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 28 maggio

Ariete: forse, avrete una percezione errata di voi stessi. Tenderete ad attribuirvi un carattere forte e poco incline ai sentimentalismi, ma anche voi avrete le vostre debolezze. Ci saranno delle situazioni che stimoleranno emozioni nascoste e che vi spingeranno ad agire in modo diverso dal solito. Sul lavoro, continuerete a dimostrare una grande forza di volontà.

Toro: la giornata di domani sarà ricca di novità sotto il profilo professionale. La vostra tenacia vi consentirà di portare a casa i primi risultati e di aumentare la vostra autostima. Sprigionerete gioia da tutti i pori e sarà un piacere ascoltarvi. Attenzione, però, a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia perché potreste rimanere scottati.

Gemelli: finalmente, avrete modo di mostrare a tutti le vostre qualità. Sarete energici e attivi, ma non disdegnerete qualche ora di riposo. Troverete il giusto equilibrio nella quotidianità e riuscirete a portare a termine tutti gli impegni della giornata. Anche in amore sarete molto fortunati, ma attenzione a non eccedere con le parole.

Cancro: il partner vi metterà a dura prova, ma voi riuscirete a gestire le sue richieste. Cercherete di accontentarlo in ogni cosa perché il vostro amore sarà così forte da non avere confini. In famiglia, qualcuno potrebbe sollevare delle obiezioni sul vostro comportamento. Non gradirete determinati consigli e non ne farete mistero.

Oroscopo di domani 28 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: la ritrovata libertà vi farà sentire al settimo cielo. Non vedrete l'ora di vedere i vostri amici e di uscire in compagnia. Sarà un bel ritorno alla normalità, ma non abbandonerete gli hobby esplorati durante questo periodo di isolamento. La vostra personalità verrà arricchita grazie alle vecchie e nuove esperienze.

Vergine: darete molto spazio alla creatività perché sarete intenzionati a realizzare qualcosa di nuovo. Le opinioni degli amici saranno importanti, ma darete più peso al vostro pensiero. Vi divertirete a sperimentare nuove tecniche e a mettervi in gioco con qualcosa di inaspettato. Questo sarà motivo di crescita e di spensieratezza.

Bilancia: l'ambiente di lavoro sarà poco stimolante. Vorreste poter avere maggiore libertà, in modo da poter esprimere il vostro potenziale. Sarete tentati di lasciar stare, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di continuare a lottare per ascoltare la vostra voce. Gettare la spugna, invece, potrebbe avere delle conseguenze negative.

Scorpione: incontrerete una persona speciale che vi farà battere il cuore. Non sarà facile parlare dei vostri sentimenti, perché non riuscirete ad ammetterli neanche a voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di procedere per tappe, senza forzarvi e senza eccedere nei comportamenti. Solo rimanendo fedeli alla vostra personalità potrete colpire nel segno.

Astrologia del 28 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: con determinate persone, non vi sentirete molto a vostro agio. Preferirete caratteri propositivi e ottimisti, ma dovrete adattarvi alle circostanze. Il partner cercherà di trasmettervi forza e di darvi consigli preziosi, mentre gli amici avranno pareri contrastanti. Il lavoro procederà senza novità degne di nota.

Capricorno: il rapporto con i colleghi di lavoro, a causa di alcune incomprensioni, diventerà difficile da gestire. Vorreste dare maggiori spiegazioni, ma troverete molta ostilità. L'oroscopo di domani consiglia di attendere il momento migliore per provare a mitigare gli animi. In ogni caso, sarà fondamentale rimanere concentrati sulle vostre mansioni.

Acquario: non sarete soddisfatti dei vostri progressi professionali. Vi sareste aspettati di poter fare di più, ma sarà fondamentale non gettare la spugna. L'oroscopo di domani suggerisce di continuare a combattere per i vostri sogni. Prima o poi avrete la svolta tanto desiderata e le cose cambieranno in meglio.

Pesci: il partner vi sorprenderà con dichiarazioni davvero inaspettate. Sarete fieri del vostro rapporto di coppia e non vedrete l'ora di passare alla prossima tappa. Godrete di ogni momento passato insieme, ma dovrete concentrarvi anche sulla vostra vita lavorativa. Infatti, un minore impegno potrebbe avere sgradite ripercussioni.