L'oroscopo del 14 maggio sarà ricco di sorprese, soprattutto dal punto di vista emozionale. Alcuni segni saranno impegnati in amore, mentre altri saranno più concentrati sul lavoro.

Osservando la volta celeste, si potranno notare i seguenti aspetti astrali:

Sole in trigono a Plutone

Luna in congiunzione a Mercurio e in trigono a Saturno

Mercurio in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 14 maggio.

Oroscopo di venerdì 14 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la vostra tensione interiore vi porterà ad alterarvi molto facilmente.

Perderete la pazienza, soprattutto con le persone care e non riuscirete a vedere le cose sotto a una giusta ottica. Questi comportamenti potrebbero anche causarvi dei problemi sul posto di lavoro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di deporre le armi e di provare a interagire con gli altri in modo diverso: potreste rimanere sorpresi.

Toro: il lavoro non sarà facile da gestire. Ci saranno alcuni aspetti che vi metteranno molto sotto pressione. In alcuni momenti avrete paura di non riuscire a gestire tutto. Una piccola pausa potrebbe farvi bene, ma sarà fondamentale non lasciare delle mansioni arretrate da svolgere. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi e la vostra famiglia vi darà dei consigli che potreste non gradire molto.

Gemelli: avrete voglia di ricominciare da capo e di lasciarvi alle spalle tutto ciò che, fino ad ora, vi ha causato sofferenza. Sarà una scelta coraggiosa, soprattutto perché implicherà l'allontanamento di alcune persone. In alcuni momenti vacillerete e non sarete più molto convinti delle vostre idee, ma poi ci sarà qualcosa che vi farà proseguire per la vostra strada.

In amore, potrebbe esserci un incontro speciale.

Cancro: sarete dei grandi sognatori e niente riuscirà a distogliere la vostra attenzione dalle aspettative che avrete verso il futuro. Qualcuno potrebbe consigliarvi di mantenere un legame più saldo con la realtà, ma la vostra forza consisterà proprio nel sapere viaggiare con la fantasia e nel saper osservare il mondo con positività.

Il partner sarà molto attratto da voi e cercherà di farvelo capire in tutti i modi.

Previsioni zodiacali di domani 14 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: verrete travolti da una sensazione di malessere, che si ripercuoterà negativamente sulle vostre attività. Sarete molto preoccupati per il lavoro e tenderete a pensare che niente possa aiutarvi. L'oroscopo di domani consiglia di non perdere le speranze e di continuare a impegnarvi come avete sempre fatto. I risultati non tarderanno ad arrivare, ma dovrete mostrare sangue freddo e tanta forza di volontà.

Vergine: amerete essere circondati dai vostri cari. Le vostre interazioni miglioreranno notevolmente e riuscirete ad avere un rapporto sereno con loro.

Una persona speciale vi chiederà aiuto per una questione che sarà molto a cuore. Non vi tirerete indietro, ma dovrete elaborare la giusta strategia. Sul lavoro non ci saranno novità evidenti, ma qualche piccolo ostacolo da superare con energia e grinta.

Bilancia: in amore sarete riservati e poco inclini a parlare di voi. Preferirete che sia il partner a scoprirvi, tramite gesti romantici e conversazioni rispettose. Questo modo di fare vi renderà molto interessanti, ma potrebbe scoraggiare anche alcuni possibili pretendenti. Parte della vostra concentrazione sarà rivolta agli impegni lavorativi: darete grande prova di costanza e responsabilità.

Scorpione: potrebbe essere il momento giusto per inseguire i vostri sogni.

Avrete voglia di dedicarvi all'arte e di esprimere tutto il vostro potenziale. Ci sarà molto che potrete fare per migliorare, dovrete solo credere in voi stessi. Gli amici vi supporteranno in tutti i modi possibili e rimarranno meravigliati davanti alle vostre creazioni. In amore, al contrario, avvertirete una nota di freddezza e di distacco.

Astrologia del 14 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete piena fiducia nel partner, ma alcuni dei suoi comportamenti non vi piaceranno. Vi sentirete messi da parte e avrete la sensazione che preferisca passare il tempo con gli amici. Il lavoro, al contrario, vi darà uno stimo in più perché vi consentirà di esplorare nuovi talenti e di mettervi in gioco con i risultati degli altri.

L'importante sarà mantenere la competizioni a livelli accettabili.

Capricorno: non potrete sottrarvi all'affetto del partner. Cercherete di trascorrere una giornata solitaria, lontana dalle chiacchiere degli amici e dalle preoccupazioni della persona amata, ma ci riuscirete solo in parte. Il lavoro avrà delle grandi sorprese in serbo per voi: finalmente, avrete modo di vivere la svolta tanto attesa, ma dovrete fare del vostro meglio per non sprecarla.

Acquario: in famiglia, vi sentirete criticati e non riuscirete a essere davvero voi stessi. Proverete a dare all'ambiente domestico una sfumatura diversa, in modo da poter mettere da parte liti e battibecchi, ma i risultati non saranno quelli sperati.

L'oroscopo di domani consiglia di provare a intavolare una conversazione a mente fredda. Se riuscirete a far trasparire i vostri bisogni, le cose potrebbero cambiare.

Pesci: l'amore per l'ambiente e per gli animali vi spingerà ad allontanarvi dalle mura domestiche. Avrete voglia di fare lunghe passeggiate e di liberarvi di tutte le preoccupazioni. Questo farà bene al vostro cuore e vi permetterà di mantenervi in forma. Se riuscirete a coinvolgere il partner, il tutto diventerà ancora più divertente. Qualcosa inizierà a cambiare sul posto di lavoro, ma non in positivo.