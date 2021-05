L'oroscopo della giornata di venerdì 14 maggio prevede un Ariete attivo e coinvolto in ambito lavorativo, merito di Saturno e Mercurio in buon aspetto, mentre l'amore sarà una grande fonte di gioia per la Bilancia. Toro si troverà in una fase di stallo al lavoro, aspettando il momento giusto per imporsi, mentre Vergine sarà chiamata a mettere alla prova la propria relazione di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 14 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 14 maggio 2021 segno per segno

Ariete: questo venerdì di maggio sarà piuttosto discreto per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale.

Vi sentirete piuttosto coinvolti e attivi nelle vostre mansioni, merito anche di pianeti come Mercurio Saturno in buon aspetto. In amore un atteggiamento giocoso e affettuoso nei confronti del partner porterà a piaceri inaspettati. Se siete single riuscirete a dare importante sia alla vostra vita sentimentale che sociale. Voto - 8

Toro: oroscopo della giornata di venerdì 14 maggio positivo per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà il migliore in assoluto, ma comunque abbastanza valido per rimanere fieri di voi stessi, soprattutto nel lavoro, dove anche voi presto avrete il vostro momento di gloria. In amore i single avranno ancora una grande voglia di innamorarsi, di trovare la persona migliore che abbiano mai conosciuto.

Se invece siete già impegnati ve la caverete molto bene. Cercate solo di non esprimere le vostre opinioni con troppa forza. Voto - 7,5

Gemelli: giornata ricca di impegni secondo l'oroscopo, ma dalla quale saprete come uscirne vincitori. Secondo l'oroscopo, dalla vostra parte avrete un buon quadro astrale, che vi saprà indicare la giusta direzione per svolgere i vostri incarichi.

In amore la Luna sarà con voi ancora per un altro giorno, per cui fate in modo che i vostri sentimenti, quelli più teneri in particolare, siano chiaramente decifrabili da parte della persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Cancro: predizioni astrali di venerdì che potrebbero regalarvi qualche piacevole sorpresa dal punto di vista professionale.

Potrebbe infatti arrivare una buona notizia, oppure sarete in grado di raggiungere un prestigioso traguardo. Per quanto riguarda i sentimenti adorerete interagire con il partner o con i vostri amici, potendo contare così su una vita sociale più che soddisfacente. Voto - 7,5

Leone: i vostri rapporti con il partner tenderanno a rafforzarsi ulteriormente in questa giornata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single tenete sotto controllo i vostri sentimenti. Essere innamorati è una cosa bellissima, ma arrivare a fare delle figuracce anche no. In ambito lavorativo la tensione verrà sempre meno quando le cose iniziano ad andare bene, anche grazie ad un cielo in miglioramento. Voto - 8-

Vergine: si apre un periodo davvero importante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 14 maggio.

Che questo cielo tenderà ad aiutarvi sempre meno è un dato di fatto, ragion per cui sarete chiamati a dimostrare tutto il vostro amore per il partner nel prossimo periodo. Se siete single cercate di superare questo momento di difficoltà trovando il sostegno di un amico caro. Per quanto riguarda il lavoro le offerte in arrivo andranno valutate con estrema attenzione. Voto - 6+

Bilancia: configurazione astrale davvero luminosa nel corso di questo venerdì di maggio. Per quanto riguarda i sentimenti, ritroverete la capacità di essere dolci e naturali con il partner e con i vostri amici, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro essere professionali va bene, ma a volte bisogna rispondere a tono a chi va contro di voi senza un valido motivo.

Voto - 8

Scorpione: la vostra vita quotidiana tenderà a migliorare secondo l'oroscopo del 14 maggio. Vi sentirete più in sintonia con il partner, che nei vostri confronti sarà decisamente più morbido. Per quanto riguarda i single Venere vi aiuterà a superare ogni vostra preoccupazione sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro con Giove che da domani torna favorevole, potreste ritrovare la giusta via per il successo. Voto - 7

Sagittario: ancora una volta questo cielo ha deciso di mettersi contro di voi secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale dunque dovrete cercare di essere impulsivi, o rischierete solamente di compromettere il vostro rapporto. Se siete single attenzione a disagi ed eventuali incomprensioni.

Per quanto riguarda il lavoro tenete sotto controllo le spese, perché potrebbero esserci delle difficoltà da affrontare. Voto - 6-

Capricorno: oroscopo di venerdì un po’ difficile da affrontare a causa di un cielo non proprio al top, ma con un po’ d'impegno potreste ottenere piccole soddisfazioni. In amore poter contare sul sostegno del partner per voi significherà molto, dunque date sempre un motivo alla vostra anima gemella di essere felice. Se siete single sarete piuttosto sereni un po’ con tutti, ma attenzione verso chi è alla ricerca di un conflitto con voi. Per quanto riguarda il lavoro gestite le vostre mansioni con criterio, anche perché Giove da domani sarà pronto ad aiutarvi. Voto - 7+

Acquario: predizioni astrali grandiose per voi nativi del segno.

Supportati da un cielo pieno di stelle, dal punto di vista sentimentale la Luna e Venere non faranno mancare passione e voglia di fare insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single proverete ad intraprendere nuove strade. Per quanto riguarda il lavoro sarete produttivi e ben organizzati, ma ricordatevi che Giove sarà con voi solo per questa giornata. Voto - 8

Pesci: relazione di coppia ancora difficile da gestire secondo l'oroscopo, ciò nonostante da domani arriverà la Luna ad aiutarvi, per cui cercate di sfruttarla. Se siete single essere diffidenti con chiunque non vi aiuterà a trovare amici o l'amore. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete ad essere abbastanza produttivi in questa giornata.

L'influenza di Giove comincia a farsi sentire. Voto - 6,5