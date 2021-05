Nella giornata di domani 14 maggio, nonostante gli influssi di Giove, per i Pesci potrebbe essere una giornata faticosa per quanto riguarda la gestione dei rapporti familiari. Il Cancro recupera energia e voglia di fare, al contrario per i Gemelli è bene non esagerare. Desideri di rivalsa per lo Scorpione.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di venerdì 14 maggio 2021.

Oroscopo del giorno 14 maggio 2021

Ariete: le stelle lasciano presagire 24 ore interessanti per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Il vostro cuore non ha più voglia di nascondersi e potrebbe trovare la sua dolce metà, in chi non avreste mai pensato.

Cautela per il fisico.

Toro: la giornata di venerdì 14 maggio si rivela vantaggiosa e produttiva, soprattutto per ciò che riguarda la sfera pratica, lavorativa e le contrattazioni bancarie. Giove amico aiuta a trovare delle soluzioni in amore, alleviando i contrasti.

Gemelli: l'oroscopo lascia presagire una giornata di alti e bassi per il segno. Il consiglio è quello di non perdere di vista i propri obiettivi, agendo con diplomazia e soprattutto coerenza. Bene l'amore.

Cancro: si prevedono 24 ore di grande energia e vitalità per il segno, che recupera per quanto riguarda il fisico e la sfera salutare. Tuttavia l'oroscopo raccomanda cautela, meglio evitare gli eccessi, soprattutto a tavola. Bene l'amore.

Leone: l'oroscopo del 14 maggio 2021 lascia presagire una giornata romantica e passionale. L'amore diventa brioso e divertente e anche i nuovi incontri sono favoriti per i single. Bene gli affari. Salute in ripresa.

Vergine: dopo un inizio settimana abbastanza sereno, questa giornata potrebbe riservare qualche preoccupazione e momenti di stress al segno.

In ambito professionale potrebbero esserci delle questioni da risolvere o nascere delle rivalità tra colleghi. Armonia in amore.

Bilancia: continua per il segno un momento di grande produttività e creatività per quanto riguarda gli affari e la sfera lavorativa, ma il vero protagonista di questa giornata è l'amore. E' il momento ideale per organizzare una cenetta romantica o confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Scorpione: un forte desiderio di rivalsa muove il segno. Soprattutto in ambito lavorativo qualcuno potrebbe aver visto sottovalutare le proprie capacità, ma ora è il momento di mostrare di che pasta siete realmente fatti. Amore passionale.

Sagittario: potrebbero essere 24 ore sottotono, qualcuno potrebbe accusare un forte calo di energie e risentire di qualche fastidio fisico. L'oroscopo consiglia di rimandare gli impegni al weekend quando sarete più in forma. Bene l'amore.

Capricorno: è una giornata di successo per quanto riguarda la sfera lavorativa, ideale per avanzare delle proposte o candidarsi per un impiego. In amore regna la serenità, ma non mancano i momenti di romanticismo e sensualità.

Bene il fisico.

Acquario: la bella stagione è foriera di nuovi e giovani amori e per il segno questa giornata potrebbe riservare interessanti sorprese al segno. Anche per le coppie è un buon momento, c'è serenità e complicità. Anche la salute è in recupero.

Pesci: nonostante gli influssi positivi di Giove nel segno, questa giornata potrebbe rivelarsi faticosa per quanto riguarda la gestione dei rapporti con gli altri, soprattutto nella relazione tra genitori e figli. Meglio cercare di mantenere un atteggiamento sereno, evitando di perdere la calma.