Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 22 giugno, i nati sotto il segno dei Gemelli devono tenere a bada le emozioni. I Pesci sono favoriti, mentre i Capricorno possono osare sul lavoro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: mantenete la calma nel corso della giornata odierna. Specialmente la mattinata potrebbe cominciare un po' a rilento, mentre a partire dal pomeriggio ci saranno dei miglioramenti. Dedicate a questa parte della giornata le faccende più impegnative.

11° in classifica Acquario: se vi siete impelagati in una situazione troppo più grande di voi e non sapete come uscirne, la cosa migliore è essere chiari.

La verità, seppur dolorosa in certi casi, è sempre la soluzione migliore ad ogni problema.

10° in classifica Gemelli: l'Oroscopo del 22 giugno 2021 vi esorta a tenere a bada le vostre emozioni. Oggi siete particolarmente agitati e questo potrebbe portarvi a prendere delle decisioni troppo affettate. In amore dovete essere meno selettivi.

9° in classifica Sagittario: la professione procede senza troppi intoppi, tuttavia, la mole di lavoro da svolgere potrebbe crearvi qualche malumore. Dal punto di vista delle emozioni, invece, è opportuno fare un po' di chiarezza e una determinata selezione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: non siate troppo impulsivi per quanto riguarda le faccende di tipo professionale.

Spesso tendete a credere che tutti ce l'abbiano con voi, ma la verità non è questa. Cercate di essere un po' più obiettivi nel giudicare persone e situazioni.

7° in classifica Ariete: coloro i quali hanno appena cominciato un nuovo progetto potrebbero attraversare qualche piccola battuta d'arresto. La luna leggermente dissonante potrebbe portare qualche malumore.

Voi non lasciatevi sopraffare dai pensieri negativi ma pensate sempre al positivo.

6° in classifica Cancro: momento di recupero e di riconciliazione dal punto di vista sentimentale. L'oroscopo del 22 giugno denota una giornata un po' più calma dal punto di vista delle emozioni. Approfittare di questa situazione per mettere in chiaro alcune faccende.

5° in classifica Leone: Il lavoro procede abbastanza bene, ma solo i più audaci verranno ricompensati. In amore, invece, i single avranno delle ottime opportunità per fare nuove conoscenze. Cercate di uscire il più possibile e di sfruttare il vostro carisma in modo costruttivo.

Oroscopo 22 giugno primi 4 segni

4° in classifica Scorpione: mattinata impegnativa sotto più punti di vista. Verso il pomeriggio, invece, la giornata prenderà una piega più leggera. Le emozioni sono sconquassate in questo periodo. Ad ogni modo sono favorite le nuove relazioni e il consolidamento di quelle già in essere.

3° in classifica Vergine: buone notizie sul fronte lavoro. Coloro i quali erano in attesa di una risposta potrebbero rimanere colpiti in positivo.

In amore si può recuperare un rapporto logorato dalle abitudini. La cosa importante è essere onesti e sinceri.

2° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 22 giugno denota una giornata particolarmente produttiva sul fronte professionale. Oggi siete molto impegnati ma, al contempo, pienamente soddisfatti dei vostri incarichi. In amore vince chi lotta e voi siete dei combattenti nati.

1° in classifica Pesci: ottimo momento per rivalutare e mettere un po' di ordine in alcune situazioni di vita. Sia dal punto di vista personale sia professionale ci sono delle buone opportunità di emergere, pertanto, approfittate di questo momento di positività.