L'oroscopo della giornata di martedì 22 giugno prevede molta stanchezza per i nativi Acquario e Toro, che avranno Marte in posizione sfavorevole, mentre per Scorpione gli scambi di idee al lavoro saranno un po’ difficili. Leone continuerà a essere particolarmente concentrato sui suoi problemi, cercando di risolverli, mentre Bilancia dovrà saper gestire bene i nuovi amori in arrivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 22 giugno.

Previsioni oroscopo martedì 22 giugno 2021 segno per segno

Ariete: sarà una giornata nel complesso discreta per voi nativi del segno.

In amore sentite la necessità di ridare valore alla vostra relazione e ai vostri sentimenti, complice la morsa di Venere che si allenta. Se siete single lascerete perdere i drammi e le gelosie degli altri. Avete troppo da fare. In ambito lavorativo energie e qualche idea interessante non mancheranno, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7-

Toro: previsioni astrali di martedì sottotono in quanto a salute. Marte in quadratura vi farà sentire stanchi, e la Luna in opposizione rende nervosi. In ambito sentimentale dunque, forse sarà meglio non parlare di certi argomenti che potrebbero solo farvi perdere la testa per niente. Nel lavoro invece meglio partire ben organizzati, perché le vostre prestazioni non saranno convincenti.

Voto - 6

Gemelli: oroscopo di martedì più che discreto per quanto riguarda il lavoro. Giove sarà ancora in quadratura, ma con astri come Mercurio, Saturno e Marte favorevoli avrete buone possibilità di mettere a segno discreti successi. In amore godrete di una notevole tranquillità nel vostro rapporto, che vi farà vivere questa giornata senza troppi pensieri per la mente.

Se siete single forse avrete bisogno di voltare pagina e provare a fare qualcosa di nuovo. Voto - 8-

Cancro: configurazione astrale che torna a splendere per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dopo una brutta Luna in quadratura, adesso l'astro argenteo sarà favorevole, e insieme a Venere, il vostro rapporto godrà di un affiatamento molto alto.

Se siete single ci sono avventure intriganti in arrivo. Nel lavoro la vostra passione alimenterà la vostra voglia di fare, di soddisfare le esigenze degli altri, ma anche le vostre. Voto - 8,5

Leone: cielo sottotono per voi nativi del segno in questa giornata di martedì. La Luna in Scorpione rende difficile il dialogo, soprattutto in amore. Sappiate che il mondo non ce l'ha con voi, dunque, che si tratti del partner, o di un amico, non sparate a zero solo per via di una frase innocente. Nel lavoro difficile pretendere di più al momento, ma non siate duri con voi stessi. Voi ci state mettendo il vostro impegno e la vostra concentrazione. Voto - 6+

Vergine: oroscopo della giornata di martedì 22 giugno che vedrà una bella Luna in sestile per voi.

Dal punto di vista sentimentale avete trovato una bella sintonia di coppia, che vi permetterà di costruire giorno dopo giorno un bel rapporto. Se siete single non si escludono interessanti novità. Nel lavoro ci sarà tanta voglia di cambiare, di fare qualcosa di diverso, e che possa rendervi più felici e soddisfatti. Voto - 7,5

Bilancia: sfera sentimentale che sta iniziando a prendere una piega diversa secondo l'oroscopo di martedì. Troverete una soluzione ad alcuni problemi di coppia avuti in precedenza, e piano piano vi accorgerete di come il partner sia più morbido. Se siete single gestite bene i nuovi amori che arriveranno. Va bene che al momento non siete in vena, ma non dovrete neanche escludere l'idea.

Nel lavoro state facendo buoni progressi, merito anche di Marte in sestile. Voto - 7

Scorpione: oroscopo di martedì più che soddisfacente per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione vi aiuterà ad avere un rapporto soddisfacente, anche se per voi sarà necessario avere anche qualcosa di stabile, che duri nel tempo. Se siete single perché tenere sulle spine chi vi ama se anche voi provate qualcosa? Fatevi avanti. Nel lavoro invece non sarà una bella situazione. Gli scambi di idee non vi entusiasmano, e con Marte in quadratura non sarete al top della forma. Voto - 7+

Sagittario: ottima giornata per voi grazie a un cielo piuttosto sereno. Per quanto riguarda i sentimenti vi godrete la vostra relazione di coppia nella più totale spensieratezza, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single penserete a cosa fare per cambiare in meglio la vostra vita. In ambito lavorativo forse non sarete tra i migliori in assoluto, ma sicuramente avrete abbastanza energie per provare a dare il massimo. Voto - 7,5

Capricorno: la Luna in sestile gioverà molto sulla vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo del 22 giugno. Le cose stanno per migliorare tra voi, e non dovrete fare altro che cogliere le occasioni che si presenteranno per recuperare terreno. Per quanto riguarda il lavoro la situazione è stabile, anche se un po’ di noia potrebbe assalirvi di tanto in tanto. Voto - 7-

Acquario: inutile nasconderlo, con Marte in opposizione trovare le energie per fare qualunque cosa diventa un problema.

Secondo l'oroscopo però, non sarà un grave problema. Fortunatamente al lavoro le cose andranno comunque bene, seppur con un po’ di fatica. In amore attenti a questa Luna in quadratura, anche se già da domani le cose miglioreranno. Voto - 7-

Pesci: sfera sentimentale favolosa secondo l'oroscopo del 22 giugno. Quando la Luna e Venere s'incontrano, la vostra relazione di coppia sarà un vortice di emozioni, piacevole e romantica da vivere in ogni suo secondo. Se siete single guardatevi attorno, perché l'amore è nell'aria. In ambito professionale Giove favorisce i grandi progetti, per cui non abbiate paura di mettervi in gioco. Voto - 8,5