L'Oroscopo del week-end di sabato 26 e domenica 27 giugno è pronto a rivelare come si concluderà questa settimana. Domenica Venere lascerà il Cancro, permettendo a questo segno d'acqua di potersi riposare dopo le avventure vissute in quest'ultimi tempi. Sarà un fine settimana con Luna in Acquario.

Approfondiamo di seguito ogni aspetto, scoprendo le previsioni dell'oroscopo.

Oroscopo fine settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Fine settimana intenso. Avrete modo di svagarvi e liberare la mente dai travagli derivanti dal solito trantran. Ultimamente siete piuttosto fiacchi, avete difficoltà a concentrarvi e a portare al termine alcune importanti attività.

Cercate di rilassarvi in queste due giornate, perché la prossima sarà una settimana decisamente indaffarata e pesante.

Toro - Tutto quello che desiderate in questo periodo è fuggire in un luogo esotico, lontano dal caos e dalle pressioni a cui siete sottoposti ininterrottamente. I più anziani si sentono un pochino soli, ma l'estate comporterà tanto movimento e svago. Una telefonata o un messaggio vi farà piacere. Si sconsigliano le uscite, in questo fine settimana non mancheranno traffico stradale e assembramenti in luoghi pubblici.

Gemelli - Grazie a Mercurio, l'energia non vi manca. In questo week-end c'è chi dovrà studiare o prepararsi per un certo evento importante. Non evitate i problemi, ma affrontateli di petto.

Sarà un fine settimana di pace. In famiglia e in coppia si respirerà un clima armonioso. Sarà possibile dare un calcio definitivo ai problemi e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Cercate di badare al sodo, per quest'estate non fate sforzi eccessivi.

Cancro - Finalmente il week-end e il tanto agognato momento di riposo.

La prossima sarà una settimana intensa, perciò cercate di dedicare queste due giornate esclusivamente a voi stessi e ai vostri cari. Gli amici, meglio pochi ma buoni che tanti e falsi. In passato avete incassato molte fregature, perciò non ricadete nei vecchi tranelli. Qualcuno vi penserà intensamente, forse un ammiratore segreto.

Risultati in arrivo.

Previsioni oroscopo week-end, dal Leone allo Scorpione

Leone - Venere nel vostro segno da domenica, porterà forza e passione all'interno della sfera amorosa. Dovete lavorare sul vostro autocontrollo, ultimamente state spendendo troppi soldi. Qualcosa vi sta causando dei fastidi, ma cercate di non incaponirvi altrimenti finirete solamente per perdere tempo. I single e tutti coloro che hanno da poco chiuso una relazione, dovranno sfruttare il week-end per uscire e circondarsi di gente piacevole e divertente.

Vergine - Siete fin troppo imprudenti, non a caso la pazienza non è una vostra virtù. Le stelle invitano a fare attenzione a quelle situazioni poco sicure che si verificheranno in questo fine settimana incertissimo.

Non è ancora il momento di seguire la massa e abbassare la guardia. Prendetevi cura di voi stessi e lavorate sulla vostra autostima. Saranno due valide giornate per ottenere riscontri.

Bilancia - Ultimamente sembrate smarriti e privi di ogni volontà. Vi sentite incompresi, specialmente in famiglia. Dei vostri progetti potrebbero non essere andati a buon fine, ma cercate di ridestarvi e di non scoraggiarvi. Per raggiungere il successo occorre necessariamente imparare dagli errori e sconfiggere gli ostacoli. Amore così così per le coppie che sembrano sul punto di rottura.

Scorpione - In famiglia non vi sentite compresi, ma in questo fine settimane vi comporterete in modo più intrattabile che mai.

Sarete nervosi e poco contenti. State sottovalutando alcune cose e questo, presto o tardi, rischierà di causarvi dei problemi. Chiamata o visita in arrivo. Qualcuno dovrà sostenere un esame, un colloquio o affrontare un’operazione difficile. Salute ballerina, nutritevi meglio.

Il week-end e l'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Aspettatevi un fine settimana di raccoglimento, la vostra anima si sentirà appagata. Avete sofferto tanto nella vostra vita. Chi non lavora dovrà approfittare di questo tempo per lanciare nuovi progetti e rifiatare. Evitate le uscite eccessive, non date niente per scontato. Chi ha una cotta si sente pronto a dichiararsi, ma le stelle non assicurano una risposta positiva.

Lavori in casa.

Capricorno - Siete un segno complicato, non è facile andare d’accordo con voi. Ad ogni modo in questo week-end vi ritroverete a trarre le somme di questa stagione lavorativa/familiare. Le stelle parlano di bilanci e di esiti in arrivo. Chi è in pensione riceverà supporto e vicinanza da parte dei suoi cari. Viaggi in vista, scegliete le mete meno ambite e non assentatevi per lunghi periodi.

Acquario - Lasciatevi un po’ andare, allentate la corda. Vi aspettano due giornate tranquille in cui concedervi qualche sfizio. Chi è a dieta per ragioni di salute, dovrà prendere in considerazione delle alternative. Guardatevi attorno, delle soluzioni inaspettate stanno per entrare a far parte della vostra esistenza.

Non è mai troppo tardi per lanciarsi in nuovi progetti.

Pesci - Periodo un po’ teso per quanto riguarda l’amore, la famiglia e le finanze. Avete speso molti soldi e questo ha inciso sul vostro umore. Sfruttate questo week-end per fare le cose con calma e per riposare. Avrete modo di governi delle serate in compagnia di gente che vi sta più a cuore. Voglia di pizza e divertimento. Occasioni in dirittura d’arrivo.