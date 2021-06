Nella settimana fra il 28 giugno e il 4 luglio 2021, l’Oroscopo vedrà il Sole nella costellazione del Cancro, mentre Giove rimarrà in quella dei Pesci insieme a Nettuno. I gradi del Toro saranno occupati da Urano, nel frattempo Mercurio proseguirà il suo moto in Gemelli e Saturno sarà nel segno dell’Acquario. La Luna invece si muoverà in direzione della costellazione dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

Scorpione ottimo sul lavoro

1° Ariete: le opportunità lavorative saranno alla portata di tutti, dando delle occasioni lavorative che si ripresenteranno poche volte in futuro.

In amore finalmente ci saranno chiarimenti e ogni gelosia rimarrà un lontano ricordo. I progetti di coppia saranno realizzati in modo parziale ma comunque positivo.

2° Scorpione: la settimana procederà a vele spiegate sul lavoro nella prima parte, con tanti successi e un'intesa ottimale con i colleghi. Quello che si presenterà nel weekend secondo l’oroscopo sarà invece un periodo pieno di opportunità amorose e di una grande capacità di dialogo con la persona amata.

3° Sagittario: finalmente sarete più spigliati con le amicizie, più dinamici con le idee lavorative e decisamente più passionali con il partner. Questa sarà una settimana che, secondo l’oroscopo, sarà fonte di tanti progetti in essere e di qualche affare che potrebbe fare la differenza sulle vostre finanze.

4° Leone: sarà una settimana di conquiste e di tante emozioni che vi faranno battere forte il cuore. Sarete molto seducenti nei confronti di coloro che vorreste conquistare, e anche nelle amicizie riscontrerete molta più attenzione indirizzata a voi. Il lavoro di squadra sarà più agevole e produttivo.

Capricorno intraprendente

5° Capricorno: la vostra intraprendenza di questa settimana sarà premiata con tanto lavoro, con tante sfide che però potrebbero essere anche molto faticose se fatte in solitaria. Raggiungere i medesimi obiettivi con la vostra squadra sarà molto stimolante, ma anche darvi qualche amicizia in più.

6° Cancro: probabilmente le prime giornate della settimana potrebbero non essere congeniali alle vostre esigenze e ai vostri ritmi, e forse incarichi troppo gravosi potrebbero duramente mettervi alla prova.

Nell’oroscopo del weekend invece avvertirete dei rialzi positivi, soprattutto sul fronte amoroso e affettivo.

7° Vergine: anche se dimostrerete molta perplessità in merito a un progetto o a determinati colleghi, secondo l’oroscopo potreste comunque accordarvi per una collaborazione che vi darà un ampio margine di guadagno, ma anche un' eventuale spinta verso una carriera più fruttuosa.

8° Toro: in amore potrebbero esserci delle tensioni che per il momento troveranno poco tempo per allentarsi, sul lavoro invece avrete quella marcia in più che vi serviva per raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto quelli che avete desiderato a lungo. L’oroscopo prevede anche molto divertimento e tempo libero.

Acquario pensieroso

9° Acquario: avrete molti pensieri per la mente, soprattutto quelli negativi e che concernono situazioni che non potreste cambiare neanche desiderandolo. La distrazione con qualche serata in compagnia eviterà che questo prenda il sopravvento. Avrete molte energie ma dovrete impiegarle sul lavoro.

10° Pesci: sarete molto nervosi secondo l’oroscopo, e avrete bisogno di molto svago e di qualcuno che vi sappia sinceramente ascoltare. Cercate di essere sempre ponderati sul lavoro, di prendere sempre decisioni giuste. In amore non sarà il momento di fare progetti in due.

11° Gemelli: avrete una voglia di mettervi in gioco che sarà pari a zero, la carenza di energia potrebbe causare difficoltà in un progetto professionale.

Preferireste rilassarvi il più possibile, ma evitate di procrastinare troppo il lavoro e di darlo per scontato.

12° Bilancia: dovrete evitare di stancarvi troppo perché questa settimana sarà tutto fuorché leggera e allegra. Purtroppo avrete a che fare con tanti fraintendimenti con il partner oppure con una amicizia a cui tenete particolarmente. Dovrete fare scelte molto difficili per la vostra mente.