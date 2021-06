L'Oroscopo di domani, venerdì 18 giugno, mette in risalto l'Astrologia sull'ultimo giorno della settimana lavorativa. Ad essere valutati in questa sede i primi sei segni, sottoposti ad analisi approfondita in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. Iniziamo a dare visibilità ai più fortunati, ovviamente scelti tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati? Nulla di segreto ovviamente ma tutto in bella mostra nell'alto del firmamento.

Intanto, da segnalare il passaggio di consegne dal segno della Vergine a quello della Bilancia in merito al prossimo transito della Luna.

Ebbene, si preannuncia da cinque stelle la giornata per gli amici dei Gemelli con l'arrivo di ottime notizie per Vergine, entrambi favoriti dalla stessa splendida Luna annunciata in entrata nel segno d'Aria della Bilancia.

Invece, secondo le previsioni astrologiche del 18 giugno, gli astri indicano in difficoltà ben tre segni, logicamente tra i sei sottoposti ad analisi. Andiamo a scoprirli nella scaletta seguente per poi analizzarli per bene nelle relative previsioni.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Leone;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Ariete, Cancro.

Previsioni zodiacali del 18 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 18 giugno al segno dell'Ariete predice l'arrivo un periodo in linea di massima leggermente negativo.

Infatti, visto il quadro astrale non ottimale, la giornata interessante questa parte della settimana potrebbe riservare più di qualche problemino da risolvere. In amore, le stelle vi faranno sentire stanchi e deboli sia fisicamente che psicologicamente, avrete quindi bisogno di concedervi uno stacco per una pausa ristoratrice.

Solo staccando la spina da tutto e da tutti riuscirete a riordinare le idee e ritemprare il fisico: fatelo! È inutile sforzarsi nel portare avanti situazioni che sapete essere destinate a spegnersi in breve tempo: fate qualche passo indietro e cercate di capire se potete recuperare qualcosa nel rapporto con il partner, ovviamente nel caso ve ne fosse bisogno.

Single, la giornata di venerdì si svolgerà nella sostanziale normalità, con qualche intoppo quotidiano che però avete già incontrato e superato senza problemi. Stranamente però, questo in arrivo vi sembrerà più problematico del solito: non scoraggiatevi ma anzi cercate di essere più realisti e distesi. Nella vostra vita lavorativa si sta per affacciare un cambiamento molto importante. Dovreste aver capito che per affrontare le questioni attuali non potete più ricorrere agli strumenti di ieri. La vita è caratterizzata da continui alti e bassi: non scoraggiatevi ancor prima di iniziare qualsiasi cosa.

Toro: ★★★. Partirà un pelino al rallentatore - leggasi pure "sottotono" - questa parte conclusiva dell'attuale settimana.

Alcune problematiche improvvise desteranno qualche preoccupazione: non fasciatevi troppo la testa perché accanto a voi ci saranno famigliari e amici, ovviamente pronti a sorreggervi a livello morale. In campo sentimentale, non aggirate eventuali ostacoli ma affrontateli di petto. Ricordate, mai lasciarsi intimorire dall'ostilità di qualcuno che tentasse di mettervi il bastone tra le ruote. Anche se le stelle vi remano contro, l'intesa con il partner di sempre può migliorare grazie a un dialogo fitto e sincero. Single, un momento di perplessità in questo preciso momento ci può anche stare perché non nuoce affatto al vostro stile di vita sempre allegro, dinamico e spensierato. Osservate attentamente il comportamento delle persone che vi circondano prima di parlare o agire.

Concedetevi una pausa di riflessione per chiarire alcune questioni in sospeso. Nel lavoro, il cielo è capriccioso ma non per questo è il caso di preoccuparsi. Sono previsti miglioramenti tra breve e medio termine, nel frattempo siate cauti se doveste firmare contratti di qualunque tipo o occuparvi di faccende burocratiche.

Gemelli: ★★★★★. Questa parte della settimana per voi nativi si presume possa essere decisamente su un altro livello (ovviamente positivo!). A più di qualcuno il frangente porterà senz'altro buone notizie o belle soddisfazioni. Progetti e lampi di genio consentiranno di consolidare una posizione attualmente in stallo. In amore andrete alla grande! Finalmente, dopo tanto tempo potrete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo: il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite.

Tutto questo gioverà tantissimo al rapporto di coppia che sarà felice e sereno. Single, le stelle saranno il vento che spazzerà via ogni nube, regalandovi un giorno assolutamente azzurro: sarà bellissimo a casa, anche tra le incombenze e i problemi di sempre, meglio ancora se sarete in viaggio. Caso contrario, aprite la porta e troverete il jet personale della fantasia che vi condurrà ovunque vogliate: la tappa esistenziale di ognuno di noi è una scatola a sorpresa; a noi scoprire cosa contiene. Nel lavoro, potrete mettere a profitto tutta la vostra capacità di comunicare e di convincere. Diciamo che sarà un venerdì splendido per tutti coloro che svolgono un'attività che richiede comunicativa e socievolezza.

Avrete riflessi pronti, grande abilità e dialettica.

Oroscopo e stelle di venerdì 18 giugno

Cancro: ★★. Partirà e si concluderà abbastanza in affanno questo ultimo giorno della settimana lavorativa. Sappiate comunque che potrebbero venir meno un po' di energie a causa della posizione di alcuni pianeti nel frangente dissonanti al segno. Per i sentimenti, non è questo il giorno migliore per avviare discussioni o per approfondire interessi nuovi o di un certo impegno: rinviate a tempi e ad astri migliori ciò che è importante ma non urgente. Siate invece più attenti alle esigenze del partner e non estraniatevi dalla vita della persona amata. Dice il saggio "Non rimandate a domani ciò che potete fare oggi!": meditateci un po' su, ok?

Single, la vostra vera difficoltà sarà quella lasciarsi il passato alle spalle. Spesso rimuginate troppo senza mai venire a capo di niente. Dovreste invece provare a staccare, eliminando qualsiasi cosa vi faccia tornare col pensiero a quello che è stato: gradualmente, vedrete che le salite da affrontare si mostreranno meno ripide del previsto. Nel lavoro, per colpa delle stelle che vi braccano avrete voglia di cambiare una miriade di cose. Regolatevi però, non fatevi vincere dalla frenesia e, se doveste trovarvi a dover prendere una decisione che sapete già di non poter ritrattare, siate prudenti.

Leone: ★★★★. La giornata del 18 giugno predice che sarà indicativamente indirizzata verso una lenta ma efficace risalita, in ogni settore della vita.

Dunque, periodo sereno e privo di stress. L'Astrologia applicata al vostro segno prevede infatti situazioni non troppo impegnative: la realizzazione di un obiettivo comune porterà una ventata di buon entusiasmo e abbastanza nuove energie da spendere in situazioni nuove. In amore, per le stelle questa sarà la giornata delle riflessioni e delle prese di coscienza: realizzerete che il vostro percorso di coppia sta assumendo dei contorni più concreti e sempre più in linea con ciò che inseguite da tempo, così non potrete che gioire insieme a chi amate. Single, giornata ideale per l'amore o per fare nuove amicizie. Mettete pure la tenerezza bene in vista da un lato e il sostegno e la solidarietà di amici e persone stimate dall'altra.

Sapete già da tempo di essere circondati da persone che vi vogliono molto bene, allora cercate di contraccambiare e di aiutare chi ha bisogno, anche se non volessero far trapelare il fatto di essere in difficoltà. Nel lavoro, giornata generosa per via di suggestioni o nuove idee. Avete voglia di cambiamenti, di novità e magari di gettarvi in qualche impresa straordinaria. Le stelle vi aiuteranno a capire dove converrà convogliare le energie e come perfezionare un progetto lavorativo.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 18 giugno, preannuncia una giornata portatrice di buone notizie riguardanti situazioni che avete attualmente "sul fuoco". Se aveste problematiche in corso, il buonumore allontanerà dubbi, contrasti e dissensi reali o presunti.

Molti inizieranno a sentirsi sicuri di se stessi, al centro degli interessi. In campo sentimentale, fantastiche saranno le stelle in grado di riaccendere il vostro fascino e la vostra tenerezza, magari anche sbloccare qualche situazione di coppia insoddisfacente. Forse è arrivato il momento di mettere in chiaro qualche buon programma a lunga scadenza: che ne direste di iniziare "quella cosa" che avete in mente da un bel po'? Single, sarà un giorno all'altezza delle vostre aspettative, così come voi sarete all'altezza della vostra fama di persone sincere e affettuose. Una combinazione vincente, senza dubbio, che vi permetterà di mettere a segno i vostri progetti: presto vedrete che l'amore finalmente vi darà tante soddisfazioni.

Nel lavoro, avete grinta, intelligenza strategica e spregiudicatezza e in questo periodo sarete convincenti come non mai. Otterrete le informazioni che più interessano portando a termine nuovi affari.

