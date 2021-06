L'oroscopo del fine settimana che va dal 19 al 20 giugno prevede un pizzico di fortuna in più per i nativi sotto il segno della Bilancia, grazie alla Luna favorevole, mentre per Gemelli ci saranno intense emozioni tutte da vivere. Leone avrà una grande voglia di muoversi e di darsi da fare, mentre Sagittario dovrà valutare con estrema attenzione le prossime mosse a lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 19 al 20 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 19-20 giugno segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana un po’ anonimo, dove non dovrete aspettarvi nulla di che.

Per quanto riguarda i sentimenti alcuni ostacoli rimangono, ma sarà meglio prepararsi per superarli. In ambito lavorativo i risultati che otterrete non saranno così male, per cui non siate così pessimisti. Voto - 6,5

Toro: oroscopo del prossimo weekend che vi vedrà intraprendenti e attivi per quanto riguarda i sentimenti. Curate il vostro rapporto al meglio e vedrete che non conoscerete una crisi. Per quanto riguarda il lavoro tante idee circoleranno nella vostra mente e non aspettano altro che essere sviluppate, merito anche di Giove in sestile. Voto - 8

Gemelli: sfera sentimentale molto emozionante nel corso del fine settimana. La Luna sarà in trigono dal segno della Bilancia e vi permetterà di vivere intense emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Settore professionale nel complesso discreto, anche se voi stessi sarete convinti di poter fare di più. Voto - 7,5

Cancro: attenti a questa Luna in quadratura, perché secondo l'oroscopo in amore potrebbe rivelarsi controproducente. In ambito professionale avrete molto di cui occuparvi, per cui sarebbe opportuno darsi da fare.

Voto - 7-

Leone: configurazione astrale nel complesso positiva nel corso di questo weekend. Certo, non sarà un cielo grandioso, ma in amore avrete comunque discrete possibilità di vivere un bel rapporto. Molto bene invece in ambito professionale, dove dimostrerete una spiccata intraprendenza e voglia di fare. Voto - 7,5

Vergine: sfera sentimentale positiva nel corso del fine settimana, dove potreste decidere di sfruttare questo tempo in cerca di un dialogo costruttivo con la vostra anima gemella, oltre a non far mancare passione e intesa.

Per quanto riguarda il lavoro attenzione a ogni dettaglio dei vostri progetti. Con Giove e Mercurio alle spalle sarà semplice sbagliare. Voto - 7,5

Bilancia: sarà un fine settimana un po’ più fortunato per voi nativi del segno, grazie in particolare alla Luna in congiunzione. In amore una piccola tregua potrebbe rivelarsi l'occasione adatta per riprendere in mano il vostro rapporto, cercando di risalire la china. Per quanto riguarda il lavoro il successo va meritato e voi dimostrerete di essere i più adatti. Voto - 7

Scorpione: un cielo piuttosto piacevole secondo l'oroscopo del fine settimana, che vi permetterà di godere di una relazione serena e armoniosa soprattutto per i nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro, Giove in trigono continua a sostenere le vostre imprese, per cui non abbiate timore di prendere scelte importanti. Voto - 8,5

Sagittario: una discreta Luna in sestile vi permetterà di vivere un bel weekend dal punto di vista sentimentale. Prendetelo come un momento di svago, fatto per staccare la spina e per godere al meglio del vostro rapporto. In ambito lavorativo non ci sarà molto da fare, per cui sfruttate il momento per riprendervi o per studiare al meglio le prossime mosse. Voto - 7,5

Capricorno: periodo ancora sottotono per voi nativi del segno. La Luna sarà in quadratura e quindi potrebbe essere il momento per capire come andare avanti con il vostro rapporto.

In ambito lavorativo andrete tutto sommato bene, ma qualche distrazione di troppo potrebbe portare dei ritardi. Voto - 6+

Acquario: un weekend sereno grazie a una luminosa Luna in buon aspetto. Che siate single oppure no, riuscirete a ottenere un buon feeling con la persona che vi piace, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro attenzione alla stanchezza, con Marte in opposizione fare alcune operazioni potrebbe essere complesso. Voto - 7+

Pesci: non il fine settimana perfetto, ma accettabile per il vostro rapporto. Venere in buon aspetto non vi farà mancare la passione, ma sappiate che dovrete anche dimostrare di essere abbastanza maturi per la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo troverete facile lavorare su mansioni che richiederanno creatività, merito in particolare di Giove in congiunzione. Voto - 7,5