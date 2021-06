L'oroscopo della giornata di sabato 12 giugno prevede un ottimo stato d'animo per i nativi Toro, che avranno dalla loro parte la Luna e Venere, al contrario l'Ariete non ne vorrà sapere di sentimenti e di smancerie. Si farà sentire la stanchezza per i nativi Acquario ora che Marte sarà contro, mentre per il Cancro ci saranno tanti progetti da realizzare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 12 giugno 2021.

Previsioni oroscopo sabato 12 giugno 2021 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana difficile da gestire per voi nativi del segno.

Questa giornata di sabato infatti comincia con la Luna storta, che dal punto di vista sentimentale complicherà i rapporti con il partner. Forse sarà meglio comunicare fin da subito il vostro stato d'animo. Se siete single prendetevi del tempo per voi stessi per riflettere. Settore professionale tutto sommato discreto, grazie anche ad una buona dose di energie fornita da Marte. Voto - 6

Toro: allegri e di buon umore nel corso di questo sabato secondo l'oroscopo. Questo cielo prevede la Luna e Venere in buon aspetto, e in amore la vostra felicità sarà contagiosa, in famiglia e con il partner. Per quanto riguarda i single i vostri sentimenti sono genuini, ora bisogna farlo capire alla persona che amate.

In ambito lavorativo avrete buone idee ultimamente, che riuscirete ad esprimere in modo chiaro e preciso. Ciò nonostante attenzione alle energie ora che Marte è in quadratura. Voto - 8-

Gemelli: oroscopo della giornata di sabato 12 giugno positivo per voi nativi del segno. In amore la vostra relazione viaggia lungo i binari giusti, ma attenzione a non uscirne fuori.

I cuori solitari tenderanno ad essere più socievoli, sapendo attirare l'attenzione nel modo giusto. In ambito lavorativo Marte sarà di grande aiuto per i vostri progetti, ma bisogna avere idee e risorse sufficienti. Voto - 7,5

Cancro: godrete del sostegno della Luna e di Venere per quasi tutto il fine settimana secondo l'oroscopo, per cui non siate restii a mostrare i vostri sentimenti.

Questo sarà un weekend di pura passione, di puro romanticismo, e non andrà dunque sprecato, anche se siete single, potreste avere l'occasione giusta per fare colpo. Bene anche nel lavoro, dove potrete contare su una grande voglia di fare. Voto - 9

Leone: potreste avere l'opportunità di fare interessanti e ottime esperienze professionali nel prossimo periodo. L'aiuto di Marte sarà molto importante per venire dietro a tutte le richieste che arriveranno, e finalmente le cose potrebbero migliorare. In amore il vostro rapporto sarà tutto sommato discreto, stabile, ma non è ancora il momento di lasciarsi andare completamente ai sentimenti. Voto - 7,5

Vergine: sfera sentimentale che oramai ha ripresto stabilità grazie in particolare a Venere in sestile.

Secondo l'oroscopo di sabato 12 giugno, la Luna sarà anch'essa sorridente, per cui se ci sono dei progetti da iniziare insieme al partner, questo sarà il momento più adatto. Se siete single prendetevi tutto il tempo che vi serve per fare colpo sulla persona che vi piace. Nel lavoro si prospetta una giornata intensa, per cui meglio non perdersi in chiacchiere. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale ancora sottotono per quanto riguarda i sentimenti per voi. Cercate di allentare la tensione tra voi e il partner provando a stabilire un dialogo chiarificatore. Per quanto riguarda i single soltanto con i nervi distesi e una maggiore tranquillità potrete affrontare certe discussioni molto importanti.

Settore professionale tutto sommato discreto, anche se potreste evitare certe distrazioni, ottenendo di più. Voto - 6

Scorpione: resistenza fisica che comincia a calare ora che Marte si trova in quadratura. Secondo l'oroscopo, nel lavoro continuerete a metterci del vostro, ma un piccolo aiuto, o qualcosina in meno da fare non vi dispiacerebbe. In amore con la Luna e Venere in trigono non potrete chiedere di meglio per il vostro rapporto, splendente, stabile e pieno di bei momenti, soprattutto per i nati nella terza decade. Se siete single questa sarà una giornata incoraggiante per le emozioni. Voto - 8-

Sagittario: anche se questo cielo non ha così tante influenze su di voi in ambito sentimentale, sarà comunque opportuno non correre troppo.

Secondo l'oroscopo, sarà meglio godere di un rapporto quantomeno stabile, piuttosto che correre dei rischi. Se siete single andateci piano con i complimenti. Settore professionale che invece tenderà a migliorare, grazie alla spinta di Marte, in trigono dal segno amico del Leone. Voto - 7-

Capricorno: vita sentimentale che fatica a splendere con questo cielo decisamente sfavorevole nei vostri confronti. I periodi negativi capitano a chiunque. Che siate single oppure no, l'importante sarà saperne uscire fuori riuscendo a dimostrare l'amore che provate per i vostri cari. Per quanto riguarda il lavoro gli impegni da svolgere non mancheranno. Almeno terrete la vostra mente impegnata, facendo qualcosa.

Voto - 6-

Acquario: oroscopo di sabato che vedrà una piccola crisi dal punto di vista professionale. Potreste iniziare infatti a sentire un po’ di stanchezza considerato che Marte sarà opposto. Cercate di non sottovalutare questa situazione. In amore se siete single dovreste cercare di sconfiggere questa vostra timidezza davanti la persona che vi piace. Se invece avete una relazione stabile provate a portare un po’ di brio al vostro rapporto. Voto - 7+

Pesci: configurazione astrale fantastica in questo inizio di fine settimana secondo l'oroscopo. Venere non farà mancare passione e romanticismo nel vostro rapporto, mentre la Luna penserà a portare ulteriore stabilità. Se siete single molto presto anche voi potrete godere della compagnia di una persona che vi ama.

In ambito professionale lavorerete molto sull'organizzazione e su come ottimizzare i tempi per massimizzare ogni risultato. Voto - 8,5