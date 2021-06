L'oroscopo della giornata di lunedì 14 giugno prevede buoni propositi e grandi occasioni per i nativi sotto il segno dei Gemelli, particolarmente impegnati in ambito lavorativo. La Luna, invece, si sposterà in Leone, permettendo ai segni di Fuoco di avere quella marcia in più in ambito sentimentale. D'altro canto Acquario potrebbe essere un po’ in difficoltà con i sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 14 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 14 giugno segno per segno

Ariete: settimana che inizierà bene grazie a una discreta Luna in trigono.

Per quanto riguarda i sentimenti i dubbi in amore rimangono, ciò nonostante potreste trovare nel partner un po’ di comprensione e collaborazione in più. Se siete single, se qualcuno vuol corteggiarvi state al gioco. In ambito lavorativo le vostre capacità creative torneranno a essere efficaci, soprattutto per i nati nella terza decade. Voto - 7

Toro: configurazione astrale non all'altezza delle vostre aspettative secondo l'oroscopo di lunedì. La Luna, infatti, si troverà in quadratura e la vostra relazione di coppia potrebbe non essere così armoniosa a causa di piccole incomprensioni piuttosto spiacevoli. Se siete single attenzione a non essere impulsivi, soprattutto con chi non vi ha fatto niente di male.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, vi farete valere, merito anche dell'esperienza accumulata da precedenti incarichi. Voto - 7-

Gemelli: sfera sentimentale nel complesso discreta secondo l'oroscopo di lunedì 14 giugno. La vostra relazione di coppia non è affatto male, ciò nonostante potreste provare a sfruttare questa Luna favorevole per dissipare alcuni dubbi presenti nel vostro rapporto.

Se siete single Saturno vi chiede a gran voce di prendere le vostre scelte e se necessario cambiare strada. In ogni caso non mancheranno buoni propositi e impegno da parte vostra. In ambito lavorativo preparatevi ad alcuni cambiamenti, anche perché alcuni di essi potrebbero favorirvi. Voto - 7,5

Cancro: un cielo che continua a essere davvero sereno, nonostante la Luna non sia più dalla vostra parte.

Per quanto riguarda i sentimenti tenerezze e giochi di sguardi caratterizzeranno il vostro rapporto e ciò beneficerà molto all'intesa di coppia. Se siete single la voglia di libertà e di fare ciò che più vi sentite si farà sentire. Nel lavoro avrete tutte le carte in regola per prendere decisioni sensate e importanti. Voto - 8+

Leone: prime giornate estive piuttosto allegre e movimentate per voi nativi del segno. Motivati da questa Luna in congiunzione, in ambito sentimentale potrete contare su una marcia in più per cercare di far valere i vostri sentimenti. Che siate single oppure no, se nel vostro cuore c'è qualcuno da amare fateglielo sapere. Settore professionale tutto sommato discreto grazie a Marte favorevole, ma sappiate che potrete fare di più.

Voto - 7,5

Vergine: una giornata piacevole da vivere secondo l'oroscopo di lunedì, grazie a un cielo tutto sommato valido. La Luna purtroppo non sarà più così favorevole, mettendosi alle vostre spalle, ma con Venere in sestile non ci saranno grandi problemi soprattutto dal punto di vista sentimentale, dove sarete in ottima sintonia con il partner. Se siete single non esagerate con le effusioni, sappiamo tutti quanto siete innamorati. Nel lavoro sarete piuttosto risoluti, ma attenzione a non prendere alcune mansioni alla leggera. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo della giornata di lunedì 14 giugno che vedrà la Luna in posizione favorevole. Sul fronte sentimentale ci sarà una sensazione di calma apparente tra voi e il partner, quasi come se ogni litigio si risolvesse da solo.

Provare a cercare un dialogo potrebbe essere una buona idea, ma siate umili e parsimoniosi. Se siete single a volte sapete riconoscere gli errori e questo vi farà onore. Nel lavoro questo cielo vi permetterà d'intraprendere nuovi percorsi professionali, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6,5

Scorpione: questo inizio settimana si configura purtroppo sottotono per voi nativi del segno, a causa di questa Luna in quadratura. Potrete tuttavia contare ancora su Venere in buon aspetto, per cui dal punto di vista sentimentale non cercate di far nascere di proposito problemi nel vostro rapporto, trasformandoli in questioni personali. Se siete single amare a volte non è sufficiente, ci vorrà pazienza e comprensione.

Nel lavoro quando serve a volte bisogna dimostrare aggressività. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di lunedì positivo grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Leone. In ambito sentimentale avrete quella marcia in più che stavate aspettando per poter dichiarare al meglio i vostri sentimenti; single oppure no, questo sarà il vostro momento. In ambito lavorativo avrete voglia di farvi valere, di dimostrare agli altri di essere la persona adatta per ricoprire il vostro ruolo. Voto - 7,5

Capricorno: Venere continua il suo transito negativo, ma almeno la Luna smette di remarvi contro. Dal punto di vista sentimentale non aspettatevi grandi cambiamenti, ma soprattutto cercate di non complicare la situazione.

Se siete single non abbiate fretta a dichiarare il vostro amore. In ambito lavorativo ve la caverete piuttosto bene, anche se l'umore non sarà proprio il massimo. Voto - 6,5

Acquario: oroscopo della giornata di lunedì 14 giugno che vedrà purtroppo la Luna in opposizione. Potreste essere un po’ in difficoltà per quanto riguarda i sentimenti. Attenti a come vi esprimerete nei confronti del partner. Se siete single sappiate che non c'è nulla di male nel chiedere consiglio a un amico. In ambito lavorativo avere attorno a voi persone ottimiste potrebbe aiutarvi a lavorare meglio. Voto - 7-

Pesci: sfera sentimentale che continua a regalarvi soddisfazioni, merito in particolare di Venere in trigono. La vostra tenerezza sarà notata, anche se siete cuori solitari, ma potrebbe anche essere il momento di affrontare certe discussioni.

Nel lavoro rilassarsi non farà per voi, infatti mostrerete sempre intraprendenza, ma attenzione alle idee che vi vengono in mente. Alcune di esse potrebbero non essere ottime. Voto - 8-