L'Oroscopo del 15 giugno rivela una giornata all'insegna della Luna in Leone, in fase crescente, che garantirà qualcosa di promettente per molti segni zodiacali. C'è chi si sentirà smarrito, chi avrà dei problemi in casa o a lavoro e c'è chi dovrà sistemare delle questioni finanziarie. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni dello zodiaco di questa giornata.

Oroscopo 15 giugno, gli ultimi quattro segni in classifica

Vergine - 12° posto - Possibili fuoriuscite di denaro, aspettatevi un martedì di fuoco e fiamme. Avrete una grossa matassa da sbrogliare.

Occhio alle code e alle folle, non abbassate la guardia perché non è proprio il caso! In amore occorrerà venirsi incontro e reinventarsi. All'interno del lavoro si prevedono agitazioni a non finire.

Toro - 11° posto - La fortuna va aiutata, ma ultimamente vi sentite perseguitati dalla scalogna. Qualunque cosa facciate, non va a buon fine! Ad ogni modo, in questo martedì sarà bene tenersi a debita distanza da ciò che potrebbe generare fraintendimenti e discussioni interminabili. Tenete a bada il vostro istinto animalesco e non rispondete a tono. Qualcosa potrebbe saltare, attenzione.

Capricorno - 10° posto - State attraversando un periodo molto stressante, forse per via del lavoro o di un certo esame da dover sostenere a breve.

In famiglia, inoltre, si respira un'aria particolarmente tesa. Attenzione ai litigi che potrebbero nascere in seguito a delle incomprensioni. Presto incasserete una cocente delusione, ma andrete avanti lo stesso.

Scorpione - 9° posto - Sarà il caso di cambiare strada soprattutto se vi sentite smarriti o in un vicolo cieco. Siate proattivi e assertivi, specialmente se avete uno scopo ben preciso da raggiungere.

In famiglia tendete ad essere un pochino prevaricanti e questo non va ben. Portate pazienza, specie se ultimamente vi sembra che vada tutto storto.

Classifica e oroscopo di martedì 15 giugno: i segni nella media

Cancro - 8° posto - L’oroscopo dice che avrete una giornata nella media: può andare bene o male, tutto dipenderà da voi e dal luogo in cui vi trovate.

Qualcuno vorrebbe mollare tutto e partire per una meta esotica e ben lontana dal solito trantran, ma attenzione a ciò che si desidera. Concentratevi sul vostro lavoro o sui vostri obiettivi e non saltate i pasti. Vi state trascinando dietro una situazione particolare che vi fa sentire smarriti.

Pesci - 7° posto - Il tempo libero è una chimera per voi che siete sposati e avete una famiglia a cui badare. Chi ha intrapreso la via della carriera, invece, sta notando un grosso rallentamento. Qualcosa non torna, ma non fasciatevi la testa prima di esservela rotta e questo vale sia per le finanze che per l'amore. Prendete le cose alla leggera, ultimamente avete affrontato dei cambiamenti.

Acquario - 6° posto - Avrete a che fare con una giornata normalissima che potrebbe anche annoiarvi un po'.

Non si può pretendere tutto dalla vita, perciò evitate di fare i capricci o di lagnarvi. Non agire è peggio del fallimento, perciò cercate di spronarvi a fare qualcosa di nuovo e insolito. Avete bisogno di una scossa.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche del 15 giugno invitano a fare quel famoso salto in avanti che da tempo vi promettete di fare. In amore si registrerà una vicinanza specie se ci sono stati degli allontanamenti o dei litigi. Non serbate rancore, anzi porgete l'altra guancia e cercare di semplificarvi l'esistenza. Siete in attesa di qualcosa che potrebbe arrivare tra martedì e mercoledì.

L'oroscopo dei primi segni in classifica

Gemelli - 4° posto - Siete in pausa o forse avete allentato la corda gustandovi al meglio la stagione.

Giugno è sempre un mese un po' smorto, soprattutto sul fronte finanziario. Coloro che stanno considerando degli investimenti, dovranno prendersi del tempo per valutare le cose a 360°. Va bene così, prendete le cose così come vengono e ricaricate le pile in vista di un autunno pieno di impegni, cambiamenti e movimenti.

Sagittario - 3° posto - L'amore di coppia, specie per chi sta insieme da pochi anni, sta per prendere una via interessante. Sul fronte dei Sagittari, si intravedono cerimonie, forse un matrimonio o una festa di laurea. 'Chi ha tempo non aspetti tempo', recita il detto che dovrete tenere bene a mente in queste 24 ore che sembrano promettere qualcosa di interessante.

Ariete - 2° posto - La fortuna sarà dalla vostra parte in questo martedì che profuma di estate anticipata.

Le preoccupazioni vissute nei mesi scorsi saranno ormai un lontano ricordo, ma non scordatevi la lezione appresa altrimenti rischierete di ripiombare di nuovo in quel tunnel. Conquiste favorite, emanerete una bella energia e niente vi sarà impossibile.

Leone - 1° posto - Giornata strepitosa! Con la Luna nel segno vi sentirete più carismatici che mai. La vostra voglia di socializzare sarà elevata e questo vi porterà ad allacciare nuove conoscenze. Non fatevi troppi problemi e tenetevi alla larga dalle provocazioni di gente frustrata. Godete la spiaggia, il mare, l'amore, la famiglia e tutto ciò che un tempo vi era stato vietato.