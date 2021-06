L'Oroscopo di domani, martedì 15 giugno 2021, svela le nuove predizioni astrali in vista della giornata di martedì. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco. Come da prassi, ogni segno viene valutato in base al proprio indice di positività quotidiano espresso dalle stelline presenti nell'attesissima classifica del momento. Allora, pronti a scoprire tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a chi porterà fortuna l'Astrologia del giorno? In questo caso tra i sei simboli astrali sotto analisi ad avere il miglior supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno gli amici dell'Ariete insieme a quelli del Toro.

Ambedue i simboli astrali sono stati preventivati in periodo a cinque stelle, dunque con pochi o quasi nessun problema da affrontare nel frangente.

Periodo di attesa invece, in base a quanto specificato nelle previsioni astrologiche del 15 giugno, per gli amici del Leone, sotto stress da situazioni astrali poco amichevoli. Detto ciò, iniziamo pure a spulciare ogni singolo segno, non prima però di aver messo in evidenza la scaletta completa con le stelle del giorno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Leone.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 15 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 15 giugno al segno dell'Ariete preannuncia l'arrivo di un giorno davvero speciale, almeno secondo gli studi fatti con carta astrale alla mano.

A tutto sprint, quindi, questa parte della settimana appena iniziata e già pronta a regalare una miriade di soddisfazioni in diversi comparti. In amore, le stelle vi osservano benevolmente; continuerà il 'periodo magico' per coloro che lo stessero vivendo. In coppia senz'altro avrete tutti gli appoggi celesti per godere di momenti ricchi di passione, di attrazione reciproca e di note romantiche.

Alcune fasi della giornata renderanno piacevolissime sensazioni. Single, per tanti di voi si profila una giornata all'insegna dell'allegria e delle conquiste più eccitanti. Sarete facilitati in ogni iniziativa di tipo sentimentale: basterà creare un'atmosfera intima che aiuti la comunicazione con la persona a voi più cara. Nel lavoro, un succoso cocktail stellare fa presagire un martedì molto piacevole.

Per chi ha progetti ambiziosi nel cassetto, questo potrebbe essere il giorno giusto per osare. Datevi da fare: pronti a premere sull'acceleratore del successo?

Toro: ★★★★★. Partirà e soprattutto terminerà davvero alla grande questo "magico martedì" d'inizio settimana. Il consiglio dalle stelle è senz'altro quello di sfruttare ogni singola opportunità che eventualmente dovesse arrivare, in qualsiasi ambito. In campo sentimentale, inutile dire che la vostra vita sentimentale sta attraversando una fase così positiva, che più positiva non si può. Allora regalatevi dei momenti di gioia e di serenità secondo i suggerimenti benevoli dei pianeti di questo periodo e, grazie soprattutto all'amore che provate per il vostro partner, trascorrerete una giornata più che felice.

Single, la mente è libera e il cuore leggero, questo stato permetterà di sentirsi come sospesi da terra, felici come non mai! Vi siete meritati questo senso di benessere e sarebbe giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino, che da sempre si sono rese disponibili e sono state presenti nel momento del bisogno. Nel lavoro, si annunciano momenti fulgidi a quanti tra voi lavorano alle dipendenze altrui oppure hanno un'attività impiegatizia. Gli astri stimoleranno alla grande la vostra capacità organizzativa, spalancando le porte della facilità esecutiva. Far crescere la vostra abilità nel pianificare gli impegni presi sarà alla vostra portata.

Gemelli: ★★★★. La giornata in analisi quest'oggi si mostra, almeno sulla carta, semplice ma certamente abbastanza positiva per tanti di voi Leone.

Lasciatevi pure sedurre da situazioni difficili quanto improbabili, ma proprio per questo così affascinanti. Se aveste già delle questioni aperte, non rinunciate ad un sereno confronto sulle problematiche impellenti: prevenire è meglio che curare. In amore, le stelle vi faranno vivere una giornata buona, quasi all'altezza dei vostri sogni o delle vostre aspettative. Così, avrete la sensazione di aver finalmente incontrato la persona giusta, che vi comprende con uno sguardo e che vi fa emozionare ogni volta che vi accarezza. Soprattutto nella prima metà della giornata approfittate per (ri)programmare quel 'famoso' viaggio da fare insieme alla persona amata, magari da organizzare per le prossime ferie estive.

Single, il cielo suggerisce di focalizzare le vostre attenzioni sul settore delle amicizie: potrebbero così arrivare delle notizie esilaranti ma dalle sfumature senz'altro promettenti per la nascita di eventuali rapporti d'amore. Una cara amicizia intanto potrebbe favorire la conoscenza di colui/lei che molto presto vi renderà felici per sempre... Nel lavoro, porterete avanti le vostre ragioni con fervore, grinta e coraggio riscuotendo una certa ammirazione dai vostri colleghi. Ma nel quotidiano, prestate attenzione anche alle coincidenze, perché vi potrebbero indicare il cammino da seguire per essere vincenti nel vostro settore.

Oroscopo e stelle di martedì 15 giugno

Cancro: ★★★★. Una giornata quasi buona, abbastanza per promuovere la vostra immagine oppure per averla vinta su un rivale.

Ovviamente, per una eventuale azione di forza sarà richiesto molto coraggio e tanta faccia tosta. Intanto, un incontro casuale potrebbe avere sviluppi davvero sorprendenti: lasciatevi andare! Per i sentimenti, le stelle renderanno la giornata particolarmente entusiasmante e felice: state realizzando tutti quasi tutti i vostri sogni e avete la sensazione di avere al vostro fianco una persona che si trova sulla vostra stessa lunghezza d'onda, il vostro partner. La realizzazione di un obiettivo comune porterà nel rapporto una ventata di buon entusiasmo e (forse) abbastanza energie da spendere nella quotidianità. Single, avete bisogno di cambiare aria: iniziate quindi a frequentare posti diversi, questo potrà esservi di aiuto e fonte di stimolo, sia a livello fisico che sentimentale.

Prendetevi il tempo necessario per approfondire eventuali nuove conoscenze. Intanto sappiate che è sempre bene non correre il rischio di giungere a conclusioni affrettate: godevi appieno quello che avete. Nel lavoro, le circostanze potrebbero remare a favore di un miglioramento professionale: prendete al volo la vostra occasione! Trovare nuove strade è faticoso è vero, ma anche stimolante; sarà una sfida alla quale sarebbe un peccato rinunciare.

Leone: ★★★. Partirà non troppo bene questa parte della settimana con un martedì messo "agli atti" come in prevalenza sottotono. In merito al periodo, ovviamente parlando in generale, qualunque sia la vostra personale situazione riguardo le attività quotidiane, i pianeti saranno abbastanza spigolosi e quasi certamente già pronti per mettervi in difficoltà alla prima occasione.

Consiglio: prima di prendere decisioni o fare qualsiasi cosa, fermatevi un attimino, ragionateci su. In amore, per il vostro segno sarà un periodo un pò problematico: tutta colpa delle stelle responsabili nelle scorse settimane di una forma fisica poco brillante o di litigi per motivi di gelosia. Per farla breve, è giunto di momento di chiudere una porta sul passato e di aprirne una nuova sul futuro. Rendete la vita di coppia più serena e tranquilla. Single, è giunto il momento di dare una piccola spinta alla vita: da un po' di tempo non riuscite ad andare avanti essendo veramente poco sereni e spensierati. Le stelle consigliano di fare pace con voi stessi e risolvere alcuni errori del passato che pensavate di aver lasciato alle spalle, ma che in fondo non vi fanno ancora stare tranquilli.

Nel lavoro, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinare la giornata: per la tranquillità professionale qualche piccolo sacrificio ci può stare. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di operare in gruppo: l'unione fa la forza e allontana la noia. Se poi non siete soddisfatti di come vanno le cose tra voi e i colleghi, ricordate che tutto può essere migliorato, basta volerlo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 15 giugno, predice una giornata mediamente discreta, nel complesso comunque positiva ma non priva dei soliti immancabili alti e bassi che tanto vi fanno innervosire. In linea di massima, poco o nulla di interessante dal periodo ma tutto rientrante nella solita routine.

In certi casi dovrete impegnare più tempo per portare a fine le incombenze del periodo: sappiate che alcuni momenti, se scelti con tempismo, favoriranno il buon esito di problemi con conseguente soddisfazione per molti di voi Vergine. In campo sentimentale, in questa giornata le stelle dovrebbero portare ad un maggiore affiatamento con il partner e tante ore di felice intesa. In voi scatterà la scintilla d'amore e vi prodigherete affinché questo legame duri per sempre. Altresì, vi impegnerete in tutti i compiti che vi spettano in modo da rendere il rapporto più scorrevole e sereno. Single, le stelle vi faranno vivere una giornata in armonia con voi stessi e con l'universo. Avrete così la sensazione che si stia per realizzare qualcosa di bello e vorreste condividerlo con tutte le persone a cui volete bene.

Nel lavoro, per qualcuno di voi questa giornata rappresenta un momento determinante per acchiappare un successo per la coda e tenerlo ben stretto. Tutto starà nell'agire con intelligenza e con astuzia, senza farsi incantare da ciò che riluce molto, ma vale poco.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 15 giugno.