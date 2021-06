L'Oroscopo di domani 17 giugno è predisposto per regalare sogni e speranze. Sotto analisi in questo contesto è la classifica stelline e le previsioni zodiacali interessanti i primi sei segni. Nel mirino dell'Astrologia sono i settori della vita quotidiana legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Partiamo subito a mettere in evidenza chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà il prezioso supporto degli astri.

Al massimo della positività saranno senz'altro i Gemelli, valutati in giornata super-fortunata: gli appartenenti al sopracitato segno di Aria avranno a favore uno splendido Sole nel segno in trigono a Giove, quest'ultimo al momento presente nel comparto dei Pesci.

In quanto ai segni messi in preventivo con probabili difficoltà, le previsioni astrologiche del 17 giugno puntano decisamente il dito in direzione dei nativi in Ariete e Cancro, al momento ambedue giudicati con il segno negativo equivalente ai periodi 'sottotono'. Vediamo di scoprire qualcosa di più in merito, subito dopo aver dato spazio alla scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Toro;

4° posto - ★★★: Ariete, Cancro.

5° posto - ★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 17 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 17 giugno al segno dell'Ariete per questo giorno di centro settimana anticipa che potrebbe essere all'insegna del tedio più assoluto.

Situazioni quotidiane che si ripetono da anni, all'infinito? Allora è proprio il caso di esclamare "che barba, che noia!". In amore, le stelle in aspetto semi-dissonante porteranno scompiglio in famiglia e vi renderanno un po' più nervosi del solito nervosi, forse anche suscettibili con chiunque osasse chiedere se vi fosse qualcosa che non va.

Non è certo il caso di arrabbiarsi sapendo che, dopo, il corpo potrebbe risentirne. In caso di problemi provate a trovare un compromesso con il partner, vedrete che insieme sistemerete tutto. Single, vi alzerete dal letto con un diavolo per capello! Sotto il tiro incrociato degli astri del cielo, pronti a fulminare con una scarica elettrica (si fa per dire).

Non sarà quindi un giorno magnifico, bisogna riconoscerlo: soprattutto in famiglia vorreste essere mille miglia lontano da casa vostra. Se così fosse, allora prendetevela con calma e fate passare la giornata senza creare ulteriori problemi, ok? Nel lavoro invece sarete disposti a darvi da fare, a lottare per ottenere quello che volete. Ma non è detto che otteniate quello che desiderate: quindi per evitare delusioni fareste bene ad impegnarvi, senza porvi traguardi ambiziosi, almeno per il momento.

Toro: ★★★★. La giornata del prossimo giovedì in calendario, ovviamente coincidente con la parte centrale della settimana, si preannuncia in linea con la classica normalità, dunque non troppo positiva e nemmeno tanto negativa.

Forse un incontro decisivo potrebbe cambiare per sempre la vostra vita... In campo sentimentale intanto, la giornata sarà piena di impegni. Tranquilli, le stelle vi regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo anche alle persone amate, partner in testa. Avrete una potenza affettiva e sensuale che vi avvincerà alla persona amata, creando un'atmosfera scintillante di intima complicità. Single, vi sentirete un'anima ribelle: presi da un'improvvisa voglia di conquiste, cercherete di rivoluzionare la vostra vita positivamente. Approfittate per tentare di allargare il cerchio delle amicizie. Nel lavoro, il cielo vi farà vedere le cose alla giusta distanza e sotto una luce diversa, molto più rassicurante e fiduciosa.

Tutto ciò avrà bisogno di scambio e contatto con i colleghi, perché da soli vi sentirete frenati e le idee stenteranno a fluire. Mentre, dal confronto con gli altri ricaverete stimoli e soluzioni.

Gemelli: 'top del giorno'. In arrivo un ottimo giovedì tutto da sfruttare in ogni campo, magari raccogliendo ciò che di buono il periodo senz'altro non farà mancare. Potrebbe essere davvero un giorno molto generoso, perciò l'ideale sarebbe partire o programmare una bella vacanza, oppure raggiungere un luogo isolato ma assai magico. In questo periodo sarete pervasi da una particolare grinta e carica emotiva che potrebbe rendere questa giornata fuori dal comune. In amore, le coppie vivranno in serenità i loro momenti da soli come anche anche quelli in mezzo alle altre persone.

Molti del segno riusciranno a superare quei piccoli grandi problemi con grande dignità, come del resto hanno sempre cercato di fare. Concreta la possibilità di fare felici le persone amate: mettetevi all'opera ma fatelo presto, in modo da non perdere nemmeno un minuto d'amore. Single, davanti a voi avete l'alba di un giorno nuovo e di un ulteriore periodo raggiante: fisicamente vi sentirete in ottima forma. Percepirete sicuramente un rinvigorimento notevole in voi e questo vi aiuterà ad affrontare le sfide quotidiane in maniera più serena e distesa. Nel lavoro, sarà questo un giorno fortunato per molti, almeno secondo le stelle. Tutto quello che vorrete realizzare sarà nelle condizioni migliori per essere svolto.

Oroscopo e stelle di giovedì 17 giugno

Cancro: ★★★. Il prossimo giovedì sarà sottoposto ai 'rigori astrali' relativi ai periodi sottotono. In generale a voi del segno diciamo che tutto procederà lentamente: cercate di dare tempo al tempo, evitando di correre troppo, magari dando per scontate alcune cose nel rapporto con gli altri. Ricordate sempre che fiducia e complicità dovranno essere sempre al primo posto. Per i sentimenti, spunteranno nuove prove da superare e problemi che arrivano nel momento meno opportuno. Non buttate la spugna se siete già in coppia e soprattutto non disperate, perché le stelle vi sosterranno sempre e sempre vi consentiranno di scovare le soluzioni migliori ai problemi del momento.

Single, comunicativa, intuito e saggezza saranno messi a rischio da alcune dissonanze planetarie. Per questo motivo saranno da evitare discorsi di una certa importanza e, se proprio dovete parlare, concentratevi solo su ciò che dovete dire. Non lasciatevi abbagliare dalle apparenze e, se sentirete il bisogno di una trasformazione personale, rimandate a dopo ogni decisione: avrete così le idee più chiare. Nel lavoro, non rifiutate a priori la possibilità di apportare dei cambiamenti in una situazione professionale che da qualche giorno vi crea preoccupazione. Sistemate invece i bilanci, verificate le spese compiute di recente, pianificate eventuali pagamenti o acquisti.

Leone: ★★★★★. Si preannuncia una giornata davvero brillante.

Arriveranno notizie positive (forse da tanto aspettate) grazie ad una armoniosa Luna presente già da questo mercoledì nel comparto della Vergine. L'astro dei buoni sentimenti certamente sarà ben felice di mettersi alla regia della vostra vita affettiva. Aspettatevi grosse novità in campo sentimentale! In amore infatti vi siete riposati nei giorni passati, quindi ora siete pronti per affrontare una parte molto più importante della vostra vita. State per entrare in una fase più dinamica e che, quindi, richiederà molta energia, pazienza, consapevolezza e chiarezza: tranquilli, perché con il sostegno del partner ci riuscirete a meraviglia. Single, non si può certo dire che la vivacità vi manca. Le stelle dal canto loro vi regaleranno senz'altro tante occasioni d'incontro, sempre nuove ed interessanti.

Sfoggiate tutto il vostro fascino così da non poter sbagliare ancora nella scelta dell'anima gemella. Nel lavoro invece, le stelle muoveranno il vostro destino professionale, quindi agite con molta determinazione. Mantenete fermo l'obiettivo per arrivare dove desiderate.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 17 giugno, indica che partirà deciso e senza indugi questo quarto giorno della settimana. Pronti a vivere un periodo davvero alla grande? In più di qualche occasione avrete modo di alleggerire eventuali vostri impegni in modo da concedervi dei momenti di sano relax in altre cose. In campo sentimentale sarete molto intraprendenti e con buoni propositi da mettere presto in atto. Questo aiuterà qualsiasi relazione abbiate, sia di lungo periodo che di breve.

Le coppie vivranno l'affiatamento sotto tutti i punti di vista e potranno prendere spunto da altre coppie già ben realizzate per eventuali nuovi progetti o nuove cose da fare insieme. Single, se aveste un sogno nel cassetto e quel sogno avesse gli occhi azzurri, questo è il momento: buttatevi, anche senza rete ma fatelo! Sicuramente assaporerete il dolce gusto di lasciarsi andare ai sogni e alle passioni più sfrenate. In arrivo una conoscenza improvvisa e molto stimolante, questa vi renderà felici e soddisfatti per molto, moltissimo tempo (volendo, per sempre). Nel lavoro, vi attende un ottimo periodo per eventuali rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Le stelle favoriranno in particolar modo il lavoro intellettuale e le prove di studio, coronandole con ricchi e brillanti risultati dalle conseguenze durature.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 17 giugno.