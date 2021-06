L'Oroscopo del giorno 17 giugno 2021 è arrivato all'appuntamento con le attesissime previsioni, in questo caso relative agli ultimi sei segni dello zodiaco. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di giovedì? Certo che si, pertanto inizieremo di buon grado ad anticipare qualcosa in merito a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Senz'altro a gongolare su tutti, a questo giro di boa settimanale, sicuramente coloro nativi del Sagittario e del Capricorno, quest'oggi al vertice della nostra classifica quotidiana, meritatamente a cinque stelle.

A soffrire un po' più del dovuto invece, secondo quanto messo in conto dalle previsioni zodiacali di giovedì 17 giugno, quasi certamente coloro nati in Scorpione, valutati in leggera difficoltà nel periodo. Delusi? Calma e sangue freddo! Andiamo a scoprire consigli e rimedi offerti dalle stelle iniziando a togliere il velo all'oroscopo del 17 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 17 giugno

Bilancia: ★★★★. La giornata sarà mediamente buona, indicata dall'Astrologia applicata al vostro segno come abbastanza tranquilla complessivamente. Diciamo che, senz'altro, riuscirete ad essere più aperti e loquaci del solito, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalle persone con le quali dovrete interfacciarvi durante il periodo.

In amore, provate a rilassarvi, così facendo il vostro rapporto andrà certamente a migliorare. In coppia, puntare su una maggior intesa con la persona che avete accanto sarà una tra le soluzioni migliori. Una persona di famiglia tenterà di destabilizzare il menàge, occhio! Per molti del segno, senz'altro, sarà un periodo di ricerca della tranquillità affettiva sotto tutte le forme: acquisteranno importanza le situazioni scontate e le abitudini consolidate.

Single, un po’ di nervosismo potrebbe creare tensioni, per fortuna la Luna in Vergine sarà parzialmente favorevole e senz'altro pronta a mitigare eventuali conseguenze. Alcuni di voi nel frangente potrebbero sentirsi incompresi e/o mal capiti dalla maggior parte delle persone del circondario: state calmi, questo periodo passerà presto...

Nel comparto lavoro, il cielo del periodo esalterà la buona comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative d'affari e/o nei nuovi contatti sarà tangibile. Riceverete un complimento da una persona che collabora indirettamente con voi.

Scorpione: ★★. Si presume possa essere una giornata da due stelle per molti voi nativi. In più c'è la possibilità che possa sopravvenire una qualche difficoltà con cui scontrarsi. Comunque i risultati agognati quasi certamente si faranno aspettare, anzi, alcuni potrebbero risultare persino come "non pervenuti". Prestate attenzione a non immischiarvi in discussioni o in situazioni critiche. Per i sentimenti, vi attende un periodo movimentato, qualunque sia la vostra situazione, sappiatelo.

In molti casi al centro di questo giorno ci sarà una strana emotività, il che potrebbe dimostrare una parte del vostro carattere piuttosto fragile. Avete bisogno di circondarvi degli affetti più cari in modo da ricevere rassicurazioni. Sentitevi liberi (soprattutto in coppia) di esprimere ogni vostro desiderio, in modo da avvicinarsi il più possibile alla persona amata. Single, riguardo la parte sentimentale chiarite sul nascere ciò che eventualmente vi disturba o v’infastidisce. In molti forse faticherete a confrontarvi con la persona che più vi piace, comunque per non sbagliare basterà sforzarsi cercando di seguire i suggerimenti del cuore. Addolcendo il modo esprimere concetti avrete senz'altro ottimi riscontri!

Nel lavoro, per chiudere, in arrivo incomprensioni con qualche collega. Attenti, insistere in alcuni casi significherà far degenerare la tensione: appellatevi al buon senso e placate le acque.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 17 giugno al Sagittario indica che partirà in grande stile questo quarto giorno dell'attuale settimana, preludio, senz'altro, ad una giornata davvero con i contro-fiocchi. Parlando in generale, nessuna difficoltà dovrebbe interporsi tra voi e le situazioni a cui andrete incontro. In amore, i pianeti appoggeranno le vostre scelte e vi faranno vivere momenti mai provati con la persona del cuore. Stupirete il partner con il vostro modo di fare e sarete ricambiati. Invece di perdersi in considerazioni razionali, lasciate che sia il cuore a dire quale strada sia quella giusta da seguire.

In generale, mantenendo un atteggiamento riservato, riuscirete a non farvi coinvolgere in situazioni negative. Per i single, la giornata vi troverà molto interessati ai rapporti interpersonali. Sarete dotati di un modo di fare intrigante, anche se spontaneo e alla portata. Se desiderate qualche novità capace di ravvivare la giornata, cercate di mettervi in relazione con persona che sappiano apprezzare il buon dialogo. La parte riguardante il lavoro invece vi vede abbastanza indaffarati e, forse, anche molto affaticati. Calma, alla fine tutto ciò che avete fatto sarà ampiamente ripagato e la soddisfazione vi renderà particolarmente felici.

Oroscopo e stelle del giorno 17 giugno

Capricorno: ★★★★★.

Si presume possiate essere super-fortunati in questo giorno in arrivo, sotto tutti i punti di vista. Senz'altro il periodo partirà alla grande, visto anche che è stato sottoscritto con le cinque stelline della buona sorte, in questo caso favorite dalla Luna nel segno della Vergine. In merito agli affetti, aprite totalmente il vostro cuore e la mente alla persona amata, così facendo riuscirete a far trasparire quel rassicurante senso di gioia e sicurezza indescrivibile a parole. Le condizioni saranno perfette per rilassarsi in tutta tranquillità: preparatevi a valorizzare appieno i doni che sicuramente il buon Cupido senz'altro elargirà. Siate felici, perché il vostro rapporto sta diventando ogni giorno che passa sempre più stabile e sicuro.

Single, l'atmosfera di questo nuovo giorno si baserà soprattutto sulla fiducia incondizionata in voi stessi. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del periodo per pensare a ciò che potrebbe dare ossigeno alla vostra vita affettiva. In quanto alle previsioni del giorno, quest'ultime invitano senz'altro a pensare prima di decidere qualsiasi mossa. Nel lavoro, sarete talmente bravi che la vostra attività prenderà un buon ritmo e riuscirete a portare a termine impegni che normalmente richiedono molto più tempo.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani sono convinte che partirà e si concluderà abbastanza bene questa parte della settimana, con un giovedì buono e convincente seppur a tratti.

Pertanto, ovviamente se nessuno vi remerà contro, sarete dell'umore giusto anche se in qualche caso un po' malinconici, specie per qualcuno di voi con problemi pregressi alle spalle. In campo sentimentale, la giornata inizierà probabilmente con un briciolo di dolcezza ma anche con la solita noia: molti di voi si ritroveranno con un partner fuso, privo di energie e mancanza di passione, il che vi darà l'arduo compito di risollevare il suo morale, probabilmente a pezzi. Single, il vostro innato senso di buon gusto creerà un alone di armonia intorno a voi, il che affascinerà gli altri lentamente ma in modo progressivo. Sarà il momento di dichiarare il vostro amore e in taluni casi di sprofondare nel piacere e nella passione più profonda.

Nel lavoro, infine, sarete influenzati in massima parte dalle vostre pulsioni, e questo potrebbe essere pericoloso in certe situazioni. Siate cauti soprattutto con le spese, specialmente per quanto riguarda gli acquisti di una certa rilevanza.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 17 giugno, preannuncia una giornata legata alla scontata routine. Dunque una blanda positività si affaccia all'orizzonte per molti di voi nativi. Parlando in generale, ovviamente in merito al periodo esaminato, quest'ultimo non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in un atmosfera di sufficiente armonia. In amore gli astri vedono la vostra relazione amorosa ben salda sotto tanti punti di vista: la sincerità e il buon dialogo rappresentano punti fermi su cui contare, soprattutto in certi momenti.

In coppia, chi vivesse in condizioni affettive precarie o poco serene avrà la tentazione per un’evasione sentimentale. Attenzione, se uscirete "fuori dal seminato" avrete solo da perdere... Per coloro ancora single è giunto il momento di dire basta! Stop con il continuo arrovellarsi la mente con mille problemi. A volte molti di questi anche inutili: rilassatevi ed apprezzate le piccole cose liete della quotidianità, senza fissarsi su cose fuori dalla realtà. Nel lavoro invece, astri bene augurali daranno la possibilità di raggiungere nuovi obbiettivi. Fatevi guidare dall'istinto scegliendo le persone giuste.

Classifica 17 giugno, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo.

A fare da ago della bilancia tra positività e negatività sarà l'influenza della Luna in Vergine. Vista l'attuale 'Carta Astrale', il periodo guarda con fiducia in direzione dei Gemelli, segno posto alla testa della scaletta. A far da splendida cornice Leone, Vergine, Sagittario e Capricorno, tutti in giornata da cinque stelle. A questo punto, senza attendere oltre andiamo direttamente al resoconto giornaliero analizzando la classifica completa interessante la giornata del 17 giugno.

Le stelline di giovedì 17 giugno: