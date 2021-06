L'Oroscopo di domani 3 giugno mette in evidenza un ottimo periodo per due segni. Come da titolo, il prossimo giorno in calendario ad avere l'agognato supporto delle stelle per quanto concerne l'andamento quotidiano in generale, saranno i nati in Ariete, grandi favoriti nel periodo dall'ingresso della Luna nel segno. A reggere il confronto con il segno di Fuoco sopracitato, solo il Cancro, in questo frangente favorito in amore da una splendida Venere in trigono a Giove. Tutto o quasi in salita intanto, secondo le previsioni astrologiche del 3 giugno, per coloro nativi del Toro e del Leone, rispettivamente valutati in periodo da tre e due stelle.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

4° posto - ★★★: Toro;

5° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 3 giugno, amore e lavoro

Ariete: "top del giorno". L'oroscopo del 3 giugno al segno dell'Ariete indica la probabile nascita di nuove amicizie, senz'altro molto utili in questo frangente di restrizioni e stress. Per molti nativi tutto è pronto per "rinascere" a nuova vita, anche se purtroppo ci sarà da attendere ancora un pochino: non bisogna fare altro che vivere alla giornata e stare tranquilli, tutto qui. In amore, l'arrivo della Luna nel comparto continuerà a dare smalto al rapporto soprattutto se siete già felicemente in coppia.

Avrete tutti gli appoggi celesti necessari per godervi momenti ricchi di passione, di attrazione reciproca e di note romantiche con la persona amata. Single, giovedì ricco di soddisfazioni sotto diversi punti di vista. Nell'ambito delle amicizie sarete molto premurosi e appoggerete le iniziative che vi saranno proposte: riuscirete a trovare gli argomenti giusti per convincere "qualcuno/a" dei vostri sentimenti.

Nel lavoro, in questa giornata riceverete una notizia che vi appagherà parecchio e vi gratificherà, predisponendovi al meglio per la settimana. In tanti sarete molto laboriosi e vi dedicherete con grande intensità ai compiti in agenda.

Toro: ★★★. È previsto 'sottotono' questo vostro giovedì di metà settimana, sì o no? Di sicuro sarà una giornata abbastanza complicata nel lavoro: potrebbero riaffiorare nella vostra mente un mare di dubbi capaci di farvi tornare a (ri)discutere decisioni già prese.

Forse anche un po' di malumore esploderà senza un motivo reale, complicando alcuni rapporti familiari. In campo sentimentale, le stelle vi stanno riempiendo di dubbi, infatti ultimamente non vi fidate molto del vostro partner e tenderete a soffocarlo con richieste di attenzione o di conferme. In più di qualche caso potrebbe nascere un momento di confusione, tuttavia non lasciatevi abbattere perché le cose miglioreranno rapidamente. Single, il cielo vi ricorda che i doveri non possono essere trascurati, specie se avete fatto una promessa a qualcuno che ha bisogno di una mano. Quindi rimboccatevi le maniche e fate ciò che dovete, senza sbuffare. Nel lavoro, ci sono delle situazioni nelle quali non si può evitare di fare una scelta difficile.

Non cercate di eludere gli ostacoli fuggendo ma affrontateli con consapevolezza. E se l'opposizione delle stelle dovesse mettervi alla prova, siate pronti a mettervi in gioco.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì indica un periodo cadenzato da fasi altalenanti: buono il primo mattino e parte del pomeriggio fino a metà, poi qualcosa cambierà nell'aria portandovi a sforare in alcune situazioni legate alla famiglia o a qualche amicizia già in odore di crisi. In amore, nella coppia soprattutto, potete ritenervi soddisfatti; anche se il quotidiano prenderà il sopravvento vi troverete insieme a chi amate a commentare con un sorriso la fine della giornata. Le stelle intanto saranno pronte a regalarvi tantissime emozioni positive, vi sentirete in sintonia con l'universo e soprattutto con le persone che vi circondano e con le quali riuscirete a instaurare dialoghi molto profondi.

Single, tanta sarà la voglia di cambiamento, mediata però dalla logica e dal buon senso. Anche l'esperienza raccolta sul campo ora vi tornerà utile, l'importante sarà saperla filtrare! Un buon consiglio sul fronte sentimentale: accontentatevi di quello che avete. sarete certamente molto più sereni. Nel lavoro, siete decisi a espandervi, a ottenere risultati di rilievo, concreti e tangibili. Le stelle vi saranno di aiuto per mettere ordine nelle idee e nelle faccende pratiche: avrete lucidità e grinta necessarie per scovare le soluzioni migliori.

Oroscopo e stelle di giovedì 3 giugno

Cancro: ★★★★★. Pronti a gongolare in amore? Questo quarto giorno della corrente settimana si preannuncia già da subito per quello che poi effettivamente sarà: un giorno ottimo da vivere in armonia con se stessi e con le persone che si hanno accanto.

Per i sentimenti, state vivendo una fase positiva e le cose andranno sempre meglio, soprattutto in ambito familiare da cui presto avrete ottime soddisfazioni. Se non avete programmato ancora nulla per questo giorno, approfittatene dandovi subito da fare, magari organizzando una passeggiata rilassante mano nella mano con il vostro lui/lei. Single, ci sarà festa nel vostro cielo e la vita sorriderà a chi riuscirà a prenderla per il verso giusto. In molti vi sentirete vincenti e baciati dalla sorte. Fate tutto il possibile per divertirvi, non perdete nessuna occasione. Se poi siete tra quelli felici di volare di fiore in fiore, state in guardia, perché Cupido vi ha già presi di mira e presto vi farà innamorare perdutamente.

Nel lavoro, vi sentirete particolarmente attivi e ricchi di spirito d'iniziativa. In questo giorno avrete anche le idee molto chiare su cosa è meglio fare e come farlo. Sarete così in grado di risolvere questioni del passato o fare proposte decisamente interessanti per il futuro.

Leone: ★★. La giornata di giovedì a questo giro vi chiede prudenza e tanto buon senso, visto che il periodo è stato messo in preventivo con la spunta del "ko". Diciamo che avete bisogno di un giorno di profonda riflessione, soprattutto di meditare sul passato. Cercate di non ripetere errori commessi qualche tempo addietro cercando di individuare le ragioni dei vostri insuccessi. In amore, la stanchezza appannerà il vostro smalto facendovi sentire giù di tono.

Non potrebbe essere diversamente vista l'ostilità delle stelle: distrazione e confusione potranno causare abbagli e piccoli errori nelle iniziative programmate per questa giornata. Qualche infelice "sparata" del vostro partner poi, potrebbe rendervi ancora più nervosi. Single, alcune questioni da sistemare meritano un po' di attenzione; non sbuffate e affrontatele con spirito costruttivo. A contrastare gli effetti negativi del periodo potrebbe essere una persona fidata, il che vi caricherà di entusiasmo, agevolando i contatti con gli amici storici. Nel lavoro, le stelle suggeriscono di non investire troppe forze nell'attuazione di un progetto poco chiaro: potreste incappare in qualche guaio, se non addirittura in una frode.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 3 giugno, preannuncia per voi nativi una giornata abbastanza generica, diciamo pure sommessa ma non necessariamente negativa. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi sul segno, il periodo nel complesso mette in evidenza tanti impegni e un'agenda piena di cose da fare. In campo sentimentale in questo periodo vi sentite molto generosi e disponibili con i familiari e con il prossimo. A fronte di quanto detto, gli astri consigliano di occupare questo giorno offrendo il vostro aiuto e sostegno a chi ne avesse realmente bisogno. In generale la giornata sarà da gestire con una certa intelligenza, senza strafare oppure cullandosi sugli allori. Se sarete convinti di voi stessi allora tutto andrà esattamente come sperato, ovviamente senza pretendere l'impossibile.

Single, se non riuscite ancora a riprendervi dalle ultime fatiche amorose, tranquilli perché l'analisi del firmamento fa presagire ancora conquiste e tante conoscenze: grazie al vostro fascino queste porteranno gioia e felicità nella vostra vita. Nel lavoro, migliorerà la situazione rispetto ai giorni scorsi: riuscirete a ribaltare situazioni stagnanti o di natura finanziaria. Talvolta per vedere il sereno è necessario passare attraverso la tempesta, solo così si riesce ad apprezzare ciò che si ha!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 3 giugno.