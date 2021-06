Giovedì 3 giugno troveremo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Giove transitare nell'orbita dei Pesci, nel frattempo Saturno sosterà sui gradi dell'Acquario. Plutone, ancora in moto retrogrado, permarrà in Capricorno, così come Marte assieme a Venere continueranno lo stazionamento in Cancro. Infine, il Nodo Lunare, il Sole e Mercurio permarranno in Gemelli come Urano rimarrà stabile nel domicilio del Toro. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Bilancia: ambiziosi. La decima dimora sarà irradiata dal trigono tra Saturno ed il Sole, entrambi nel loro Elemento, e ciò potrebbe fomentare l'ambizione in casa Bilancia, specialmente per i liberi professionisti del segno che potranno lanciarsi in qualche intelligente investimento.

2° posto Acquario: lavoro top. Sebbene il bottino energetico non sarà presumibilmente florido come al solito, i nati Acquario indirizzeranno la maggior parte delle forze a disposizione nel settore professionale ed i risultati non tarderanno a giungere al loro cospetto.

3° posto Leone: mondani. Un po' per staccare la spina dal tran tran quotidiano ed un po' per allontanare i pensieri uggiosi dalla mente, questo giovedì il secondo segno di Fuoco avrà buone chance di dedicarlo al divertimento dall'ora di pranzo in poi. Giornata ideale, inoltre, per fare delle nuove conoscenze affettive, coi felini che non faticheranno a fare un'ottima prima impressione.

I mezzani

4° posto Scorpione: progetti a due.

Il trigono tra la Bianca Signora ed il Grande Benefico d'Acqua indurrà, con ogni probabilità, i nati Scorpione a porre le basi per un progetto di coppia, come una convivenza o mettere in cantiere un erede. Con Nettuno e Mercurio che si guarderanno in cagnesco e Plutone che camminerà all'indietro dal Capricorno, però, sarebbe meglio attendere un parterre planetario più propizio per attuare le loro idee progettuali.

5° posto Cancro: romantici. Particolarmente attenti alle esigenze della dolce metà, i nati sotto il segno del Cancro parranno far riemergere la loro indole romantica, dono della Luna favorevole nell'amico Pesci che li renderà dei partner pressoché perfetti.

6° posto Toro: schietti. Giovedì dove potremmo probabilmente assistere ad una versione del primo segno Fisso senza peli nella lingua, coi nativi che si toglieranno un peso dallo stomaco soprattutto nella cerchia amicale.

7° posto Pesci: sognatori. Il dodicesimo segno zodiacale si ritroverà, c'è da scommetterci, immerso nei propri pensieri in più occasioni in questa giornata di giugno, complice il trigono Venere-Giove che li invoglierà a sognare ad occhi aperti. Sconsigliato, quindi, cimentarsi in impegni gravosi a causa del probabile deficit d'attenzione.

8° posto Sagittario: routine. 24 ore che parranno avanzare sui binari della routine in casa Sagittario, col terzo segno di Fuoco che potrebbe affrontare questa giornata senza i soliti stimoli che lo contraddistinguono. Rispetto alle turbolente giornate appena trascorse, però, un pizzico di sana abitudine non potrà che fare bene ai nativi.

9° posto Ariete: a piccoli passi.

Le possibilità di cavare un ragno dal buco sul fronte lavorativo saranno probabilmente ridotte al lumicino questo giovedì, quindi i nati Ariete dovrebbero accontentarsi dei piccoli traguardi quotidiani messi a segno senza perdere la pazienza nei propri progetti.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: lavoro flop. Una figura di riferimento nell'ambiente professionale avrà buone possibilità di tendere un colpo basso ai nati Gemelli di seconda e terza decade, lasciando nello sconforto questi ultimi che non si aspettavano un tale comportamento nei loro confronti.

11° posto Vergine: titubanti. Il secondo segno di Terra, nel corso di questo giovedì, potrebbe assumere un mood titubante nei riguardi di qualche annosa scelta lavorativa, dove avvertirà la sensazione di essere spalle al muro.

In realtà, le opzioni saranno molteplici, sebbene molte delle quali indirizzerebbero i nativi su altri lidi professionali.

12° posto Capricorno: bizzosi. Il nervosismo avrà buone chance di essere l'indesiderato compagno di avventure della giornata di casa Capricorno, coi nativi che risentiranno di un pizzico d'insofferenza riguardo alcune paturnie amorose.