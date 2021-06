L'Oroscopo di domani, mercoledì 23 giugno, è pronto a mettere in chiaro come sarà la parte centrale della settimana. Come prassi ormai collaudata a tenere alta la curiosità è l'Astrologia, nel frangente catalizzata ai soli segni compresi nella prima sestina zodiacale. Curiosi di conoscere il grado di positività attribuito dall'Astrologia al vostro segno? In questo caso, quindi, parlando in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a meritare la posizione in vetta alla classifica è il Toro, segno considerato al "top del giorno".

Invece ad avere il periodo segnato da problemi abbastanza ostici da risolvere, secondo le previsioni astrologiche del 23 giugno saranno Gemelli e Vergine, rispettivamente valutati considerati in giornata "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro;

2° posto - ★★★★★: Cancro;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

4° posto - ★★★: Gemelli;

5° posto - ★★: Vergine

Previsioni zodiacali del 23 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 23 giugno al segno dell'Ariete prevede un periodo abbastanza performante. Diciamo che questo mercoledì di metà settimana, specialmente per coloro con gravosi impegni sul groppone, non sarà difficile da sbarcare. In amore, gli astri sono dalla vostra parte regalando una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista.

Ogni cosa o aspetto della vostra vita troverà una giusta collocazione: questo instaurerà in molti di voi una maggiore fiducia nei confronti della vita, ma anche e soprattutto nel partner. Single, avrete una disposizione d'animo positiva e conciliante: dedicatevi a ciò che vi piace ma non dimenticate le cose importanti. Sappiate che siete indecisi tra il lasciarsi andare a un sogno o il pensare al dovere.

L'obiettivo del giorno dovrà essere quello di sfuggire alla noia, alla solita quotidianità. Grazie agli amici di sempre senz'altro ci riuscirete. Nel lavoro, specialmente negli impegni più pressanti, occorrerà che facciate il punto della situazione, cercando anche una maggiore concentrazione. Potreste così ottenere ottimi risultati e con anche un certo piacere.

Incrementerete le vostre entrate con abile intraprendenza e le stelle vi incoraggeranno a osare affari e scelte audaci.

Toro: 'top del giorno'. Questa parte della settimana per voi del segno si intravvede davvero molto efficace e portatrice di importanti novità. In campo sentimentale, in primis nel rapporto di coppia, nulla sarà scontato: essere sorprendenti sarà la vostra parola d'ordine: ci riuscirete perfettamente, basta solo credere nelle proprie qualità. Via libera dunque ai programmi più divertimenti e stuzzicanti cercando nel tempo libero di divertirvi senza pensare a nulla. Una conversazione intima iniziata durante il primo pomeriggio o nella prima serata, ovviamente con il vostro partner, allieterà buona parte della stessa serata: in prospettiva tanta passionalità da condividere con la dolce metà con l'allettante prospettiva di una notte infuocata...

Single, una giornata di piacevole disimpegno ogni tanto non guasta. Godetevela e approfittatene per assecondare i vostri desideri, le vostre curiosità intellettuali e sentimentali: perché privarsi di ciò che può dare piacere potrebbe essere un errore grossolano. L'interesse per una persona conosciuta di recente, poi, potrebbe spingere qualcuno di voi verso l'occasione per un flirt o di un'avventura con la speranza che nasca "qualcosa di più". Nel lavoro, sarà un giorno fortunato e divertente! Allegri, simpatici, ben provvisti di dialettica, potrete rialzare le vostre quotazioni sulla scena sociale. Preparate pure il terreno a nuovi progetti.

Gemelli: ★★★. In arrivo un mercoledì 23 giugno giudicato dall'Astrologia come abbastanza "sottotono" per tanti di voi nativi.

La colpa è da addossare alla cattiva posizione di Saturno in Acquario, al momento direttamente in opposizione a Marte, vostro pianeta di settore. In amore pertanto, dovrete affrontare un piccolo ostacolo, ma non angosciatevi perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare questo momento faticoso. Mostratevi comprensivi col partner e coi vostri familiari chiarendo eventualmente sul nascere una questione in sospeso. Single, sarà un giorno delicato per il vostro benessere; si preannuncia infatti un certo nervosismo e una potenziale vulnerabilità ai malanni stagionali. Una notizia, un fatto o una frase potrebbe indurvi a rintanarvi in casa oppure a desiderare situazioni di relax e calma.

Così qualcuno, forse una persona amica, potrebbe sentirsi messo un po' da parte. Nel lavoro, la vostra attività può diventare più remunerativa e portare nel tempo le soddisfazioni che cercate. Basterà solamente guardarsi dalla troppa facilità di giudizio valutando a fondo situazioni, persone e fatti.

Oroscopo e stelle di mercoledì 23 giugno

Cancro: ★★★★★. Giornata di mercoledì classificata come piena e decisa, pregna di interessanti opportunità da sfruttare sia nel sentimentale che riguardo la sfera professionale. Le stelle garantiranno energie e voglia di fare più che a sufficienza: probabilmente si prospetta un periodo abbastanza ricco, eccitante al punto giusto. Per i sentimenti quindi, la serenità come la chiarezza di idee e le opportunità che si prospettano serviranno certo a facilitare cambiamenti che non mancheranno di essere molto, molto gratificanti.

Così sarà eccellente l'intesa di coppia, non solo per chi ha già una storia felice. Single, senso pratico e fantasia si combinano a meraviglia. Se vi sentiste in vena di esprimere creatività, datevi da fare con il pianoforte, la chitarra, i pennelli, l'argilla o il disegno. Adesso che le capacità espressive stanno per esplodere, date spazio al senso pratico: le canalizzerà senza impoverirle. Nel lavoro, saranno d'oro i frutti di questa sfolgorante giornata. Vi attendono momenti favorevoli anche per gli acquisti importanti. Il cielo dispenserà favori anche a quanti lavorano nel settore terziario: gli affari frutteranno grandi soddisfazioni, nonché ottimi profitti.

Leone: ★★★★. Giornata discreta, anche se a sprazzi risulterà davvero molto buona.

Calma, in alcuni casi potrebbero esserci momenti non esenti da rischi nascosti. In questo caso dunque, si prevede un mercoledì valutato con le quattro stelline della normalità. Comunque sappiate che questo non intaccherà molto il lato sentimentale. In amore infatti, la posizione degli astri maggiori dice che questa giornata sarà molto positiva per voi del segno in quanto riuscirete a staccare la spina e a ricaricare un po' le batterie dopo le giornate intense vissute ultimamente. Approfittatene per pensare a voi, rilassatevi e coccolatevi insieme al partner, perché nei prossimi due o tre giorni ne avrete certamente la possibilità. Single, vi attendono soddisfazioni e successi che supereranno le vostre aspettative!

Nasceranno in questo giorno nuove amicizie ma anche nuovi progetti da realizzare nei giorni a venire. Qualcuno di voi proverà una convivenza o addirittura il matrimonio. Nel lavoro, dopo tanti sforzi, finalmente riuscirete ad ottenere le conferme cercate. Il vostro campo visivo si allargherà e avrete la possibilità di fare più cose contemporaneamente.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 23 giugno, preannuncia un periodo poco positivo recante le classiche due stelline relative ai frangenti spuntati con il "ko". Come comportarsi quindi in questi casi? Tranquilli e sereni, seguite i nostri consigli e punto. In amore pertanto, visto il periodo poco favorevole, si consiglia tanta concentrazione nelle situazioni più importanti.

In particolari condizioni sentimentali, alcuni nativi dovranno farsene una ragione del fatto di avere i propri sentimenti alquanto confusi. In parte il passato potrebbe tornare con prepotenza a invadere le corsie del cuore, favorendo una lieve crisi personale: il partner se ne renderà e conto e cercherà un dialogo che voi tenderete a scantonare. Di raccontare dei vostri pensieri intimi, proprio non ne avrete voglia! Single, lasciate passare questo odioso mercoledì, vi agiterà inutilmente e vi renderà impossibili soprattutto in famiglia: sembrerà una missione impossibile trovare un punto d'incontro con le persone che vi girano attorno. Nel lavoro, dovrete stringere i denti, in quanto si prospettano un po' di ostacoli.

Il cielo sopra di voi sarà denso di nuvole, il che vi costringerà a gestire correttamente alcune situazioni, giusto per non scatenare una tempesta dalle spiacevoli conseguenze. Tenete duro e fatevi aiutare per non essere soli nei momenti particolari.

