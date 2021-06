L'Oroscopo del giorno 23 giugno è pronto a mettere in evidenza il probabile andamento riservato dagli astri al prossimo mercoledì. In primo piano l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro nonché la nuova classifica stelline interessante tutti i simboli zodiacali. Curiosi di sapere quale segno avrà un giro di boa settimanale fortunato? Diciamo subito che le cinque stelline della buona sorte andranno a Sagittario e Capricorno, entrambi favoriti dalla Luna. Per quanto riguarda, invece, la giornata interessante i segni valutati con la spunta della negatività, le previsioni zodiacali di mercoledì 23 giugno indicano Acquario e Pesci destinatari di turbolenze astrali non facili da contenere.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 23 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 23 giugno

Bilancia: ★★★★. In arrivo un giro di boa settimanale con i contorni abbastanza in linea con attese e programmi. La giornata di mercoledì sarà bella in parte, soprattutto dalla metà fino a fine serata. In amore, diciamo che, con un piccolo impegno, riuscirete a trarre discrete soddisfazioni dalla giornata. In generale si consiglia di valutare bene eventuali scelte: il vostro target dovrà puntare su una certa stabilità, dunque evitate di essere troppo assillanti con le persone del vostro giro. Single, un amore del passato potrebbe bussare nuovamente alla porta del vostro cuore: visti i trascorsi non troppo esaltanti, meglio prendere la questione con molta cautela.

Se fosse, ve la sentireste di ricominciare oppure sarebbe meglio chiudere per sempre? Nel comparto lavoro, i vostri sogni potranno diventare realtà se darete loro la possibilità di emergere, ancor di più se vi lascerete andare alla vostra spontaneità.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano che sarà un buon periodo, valutato con le classiche quattro stelle della normalità.

Non temete, non si prevedono negatività insormontabili, anzi, quelle poche difficoltà che dovessero sopraggiungere le risolverete abbastanza facilmente. Per i sentimenti, sarete abbastanza curiosi e allo stesso momento (decisamente) anche un po' dispettosi: senza meno vi divertirete a stuzzicare il partner, un po' per suscitarne la gelosia, un po' per gettare qualche brivido nella sfera affettiva.

Anche se non è da condividere troppo tale scelta, questo potrebbe essere un buon modo per ravvivare il vostro rapporto. Single, vi aspetta una giornata nella quale il vostro carattere estroverso e disponibile ad ogni esperienza sarà stimolato a fondo. Alcune situazioni decisamente allettanti vi sproneranno a mettervi in gioco in nuovi incontri: approfittatene! Nel lavoro, il vostro cielo avrà una prospettiva abbastanza serena. Sarete in grado di avviare nuovi progetti che si riveleranno in parte redditizi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 23 giugno al Sagittario indica più che ottimo il periodo per tantissimi del segno. Sarà una giornata costruttiva e, diciamolo pure, molto rassicurante.

In amore, il vostro partner sarà più coinvolto di quanto pensiate nelle vostre scelte e sarà pronto ad accettarle di buon grado. Visto l'ottimo programma messo in conto per voi dalle effemeridi del giorno, il consiglio è quello di lasciarsi andare alla "legge del cuore". Per i single, la giornata per tanti di voi trascorrerà all'insegna di nuovi incontri. Conoscenze interessanti potrebbero ampliare la cerchia della amicizie, ovviamente a patto di saper amministrare con intelligenza tutto quello che le stelle vi metteranno a disposizione. Nel lavoro, cogliete al volo un'occasione che potrebbe dare una svolta alla vostra professione. Serviranno maggiori capacità organizzative ed efficienza per migliorare ma riceverete stimoli importanti che vi daranno grinta ed entusiasmo nel farlo.

Oroscopo e stelle del giorno 23 giugno

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo mercoledì sarà certamente quasi alla pari di una giornata "top". Per alcuni di voi, in prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi principalmente legati al tempo libero con hobby e svago in primo piano. Il cielo sopra di voi raccomanda di evitare strapazzi, non forzare con lo sport e di tenere sotto controllo la pressione. In merito agli affetti, la giornata anche se piena di impegni le stelle regaleranno ugualmente energia a sufficienza da investire nei bisogni più impellenti. In alcuni frangenti vi sarà richiesta una maggiore elasticità nei confronti della persona amata. Single, se qualcuno avesse registrato un appiattimento della propria capacità seduttiva, potrà ridare vigore alle situazioni ripartendo dai propri errori.

Cercate di rimediare ad eventuali punti deboli. Nel lavoro, invece, sarete soddisfatti dell'andamento della giornata: si consoliderà la posizione e la vostra professionalità saprà conquistare tutti.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano un mercoledì abbastanza impegnativo, a tratti anche negativo per voi del segno. In primis occorrerà tenere alta la concentrazione. Talvolta il vostro tono di voce deciso e sibillino disorienta chi avete di fronte, cercate quindi di mantenere un certo autocontrollo nell'esprimere idee e concetti. In campo sentimentale, dunque, non date motivo al partner di essere geloso, rovinereste tutto e poi recuperare potrebbe essere veramente difficile.

Siate sinceri, senz'altro sarete compresi. Single, se vedete che le cose non vanno come dovrebbero allora cercate di farvi scivolare addosso eventuali provocazioni o tutto ciò che potrebbe ferire nel profondo. Un po' di tranquillità non guasta: sappiamo che in questo periodo non riuscite in nessuna maniera a stare un po' sereni... Nel lavoro, non riuscite a vedere molto lontano. Il vostro sguardo non ne vuole proprio sapere di spaziare soffermandosi su cose vicine e lì resta fermo. Consiglio: cercate di rispondere con prontezza ai prossimi impegni.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 23 giugno, preannuncia l'arrivo di un periodo "sottotono", dunque portatore di antipatiche tre stelline.

In evidenza, quindi, una giornata pensierosa da vivere con una certa concentrazione, specialmente nei riguardi di situazioni un pochino più impegnative. In amore avrete non poche curiosità e, in qualche caso, anche voglia di evasione. Di conseguenza anche all’interno del rapporto di coppia più collaudato potrà insorgere improvvisamente il bisogno di qualcosa di nuovo. Starà quindi alla vostra intelligenza tramutare ogni sensazione in input capaci di migliorare la qualità dell’intesa. Coloro ancora single invece, continuando a valutare soltanto il lato materiale delle cose sicuramente perderanno le emozioni principali della vita. In questi giorni non sarà semplice allineare tutti gli aspetti dell'esistenza, ma con un po' di pazienza e buona volontà forse riuscirete a farlo.

Nel lavoro sarete preoccupati per questioni finanziarie che da un po' di tempo vi tengono sulle spine. Proprio per questo non riuscirete a dare il meglio di voi.

Classifica 23 giugno, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia, applicata al terzo giorno di questa settimana è pronta a dire la sua in merito ai segni migliori e peggiori del momento. Punto di interesse generale, la nuova classifica stelline interessante la giornata del 23 giugno. In questo caso, visto il positivo cielo astrale di competenza la palma d'oro della fortuna va meritatamente al segno del Toro, favorito in ambito sentimentale come anche nel comparto lavoro. I dettagli segno per segno.

Le stelline di mercoledì 23 giugno: