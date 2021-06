L'oroscopo della giornata di mercoledì 16 giugno prevede la Luna entrare nel segno zodiacale della Vergine, che nutrirà molte aspettative sia in amore che al lavoro, mentre Pesci dovrà dimostrare di saper gestire eventuali problemi o imprevisti sentimentali. Piccola ripresa per il Capricorno, anche se nel loro cuore ci sarà ancora molta confusione, mentre Leone potrebbe aver bisogno di conferme. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 16 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 16 giugno 2021 segno per segno

Ariete: periodo ancora incerto in amore considerato questo cielo.

La Luna ha smesso di favorirvi, e manifestare i vostri sentimenti potrebbe essere nuovamente difficile. Forse bisognerà fare chiarezza nel vostro cuore, e lasciare che siano i sentimenti a parlare, anche voi single, probabilmente innamorati ma insicuri. In ambito lavorativo idee ed energie ci saranno, e sarà la giornata giusta per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7-

Toro: un assetto astrale che vedrà nuovamente la Luna agire a vostro favore secondo l'oroscopo del 15 giugno. Per quanto riguarda i sentimenti tornerete ad essere irresistibili, ma anche responsabili, consapevoli che in amore bisogna prendersi cura della persona amata. Se siete single avrete l'occasione di rivedere un amico dopo tanto tempo e trascorrere del tempo insieme.

Nel lavoro sarà una giornata tutto sommato produttiva, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale che vedrà Luna remarvi contro in questa giornata. In amore meglio tenere gli occhi aperti, ma soprattutto la bocca chiusa quando ce ne sarà bisogno se ci tenete al vostro rapporto. Se siete single e state passando un brutto momento, potreste provare a cercare conforto nelle persone più fidate.

Sul fronte professionale vi darete da fare, anche perché non potete permettervi di stare fermi, non in questo momento. Voto - 6,5

Cancro: giornata di mercoledì decisamente più frizzante per voi nativi del segno. In ambito sentimentale voi cuori solitari andrete alla ricerca di cambiamenti che possano rendere la vostra più soddisfacente.

Se invece siete già impegnati forse non ci saranno grandi passi avanti nel vostro rapporto, ma questo funziona bene, e per il momento vi starà bene così. Nel lavoro arrivano nuovi ed entusiasmanti progetti che non vedrete l'ora di iniziare. Voto - 8

Leone: settore professionale discreto secondo l'oroscopo di mercoledì. Sarete alla ricerca di conferme, di risposte, soprattutto da parte di chi vi ha promesso qualcosa. In amore Venere alle vostre spalle di tanto in tanto potrebbe rendervi nervosetti, per cui cercate di gestire le vostre emozioni. Se siete single a volte dovrete essere proprio voi a fare la prima mossa. Voto - 7-

Vergine: e la Luna torna a sostare nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 16 giugno.

Con i sentimenti tornerete a dire la vostra, bisognerà solo far capire alla persona che amate che voi ci tenete davvero, e che siete disposti a tutto. Sul fronte lavorativo avrete aspettative molto alte, in barba a questo Giove e Mercurio in cattiva posizione. Seguite il vostro istinto, fate ciò che più ritenete giusto, ma senza mai sentirvi superiori a nessuno. Voto - 8-

Bilancia: periodo ancora incerto sotto il profilo sentimentale secondo l'oroscopo. Questa Venere non sembra mollare la presa nei vostri confronti, e la vostra relazione di coppia faticherà non poco a splendere. Le liti ci sono, questo è normale, bisogna però dimostrare anche una certa maturità. Sul fronte lavorativo essere gelosi nei confronti dei vostri colleghi non servirà a molto.

La vostra posizione è piuttosto soddisfacente, dunque lamentarsi degli altri non avrà molto senso. Voto - 6

Scorpione: Luna che finalmente torna a sorridervi secondo l'oroscopo. L'astro argenteo si troverà in sestile dal segno della Vergine, e insieme a Venere in trigono, dal punto di vista sentimentale voi single potreste avere l'occasione di dare vita a una storia importante. Se avete una relazione stabile godrete di equilibrio e serenità con il partner. In ambito professionale andrete molto bene, ciò nonostante meglio tenere i piedi per terra e non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di mercoledì sottotono per voi nativi del segno, colpa della Luna che si troverà in quadratura dal segno della Vergine.

Il vostro rapporto al momento non è al top, per cui attenzione a come vi comporterete con il partner. Se siete single nulla vi vieta d'innamorarvi e provarci con la persona che vi piace, ma se le cose dovessero andare male, meglio non insistere. Attenzione anche nel lavoro, perché le vostre idee potrebbero non essere così brillanti. Voto - 6+

Capricorno: configurazione astrale leggermente migliore rispetto alle giornate precedenti secondo l'oroscopo. In questo mercoledì potrete contare sulla Luna in buon aspetto, che dal punto di vista sentimentale garantirà un po’ di stabilità in più. Se siete single vi sentirete molto bene, con quella voglia di uscire e fare qualcosa di utile per voi e per gli altri.

In ambito lavorativo concretezza e buon senso vi porteranno verso discreti risultati. Voto - 7-

Acquario: per fortuna la Luna non vi darà più fastidio, almeno nel prossimo periodo. In ambito sentimentale dunque cercherete di dare le giuste attenzioni al partner, che apprezzerà sicuramente il vostro modo di essere premurosi. I single potrebbero essere a caccia di avventure sentimentali. Nel lavoro magari le energie non saranno granché, ma con la giusta strategia riuscirete a farvi valere. Voto - 7+

Pesci: oroscopo di mercoledì che darà inizio a un breve periodo sottotono per voi nativi del segno. La Luna infatti si troverà in opposizione, e per quanto riguarda i sentimenti potrebbe mancare quella passione che tanto ha caratterizzato il vostro rapporto.

Sarà il momento di dimostrare quanto ci tenete al vostro rapporto, anche nei momenti di difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro invece continuerete a dimostrare tutte le vostre abilità, merito in particolare di Giove in congiunzione. Voto - 7+