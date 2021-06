L'oroscopo del fine settimana che va dal 12 al 13 giugno prevede una Luna romantica nel segno zodiacale del Cancro, ma anche per i segni d'acqua, che insieme a Venere favorevole permetterà momenti dolcissimi. Per Capricorno invece questo weekend potrebbe non essere fantastico in amore, mentre l'Acquario potrebbe sentirsi un po’ stanco e stremato dopo tante mansioni svolte. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 12 al 13 giugno 2021.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 giugno 2021 segno per segno

Ariete: un fine settimana che non sarà tutto rose e fiori a causa della Luna e di Venere in quadratura.

Potrebbe esserci un discorso serio e importante da affrontare tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro invece con Marte in trigono avrete abbastanza risorse da mettere a segno. Voto - 7

Toro: oroscopo del fine settimana all'insegna della passione per voi nativi del segno. Questo cielo si rivelerà particolarmente romantico per voi, adatto per vivere bellissimi momenti insieme al partner. In ambito lavorativo forse sarete un po’ insofferenti, considerato che nonostante i vostri sforzi, apparentemente non sembra state andando così lontano. Voto - 7+

Gemelli: configurazione astrale più che adatta per provare a portarvi avanti con il lavoro secondo l'oroscopo, soprattutto per voi nati nella prima decade, grazie a Mercurio e Marte che vi sostengono.

In amore lasciatevi andare ai sentimenti, parlando con il cuore, e vedrete che non ve ne pentirete. Voto - 8+

Cancro: previsioni astrali di un fine settimana che si appresta ad essere indimenticabile per voi nativi del segno. Questa Luna e questa Venere in buon aspetto infatti potranno garantirvi splendidi momenti in famiglia e con la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo Marte non è più dei vostri, ma ve la caverete comunque molto bene. Voto - 9

Leone: sfera sentimentale nel complesso discreta per voi, anche se questo cielo rimane un po’ anonimo. Dipenderà tutto da voi, da come vi sveglierete la mattina e dal vostro atteggiamento. Settore professionale che invece prevede discreti miglioramenti, anche se ormai siete alla ricerca di qualcosa di più.

Voto - 7,5

Vergine: periodo nel complesso più che sufficiente grazie a tanti pianeti in posizione favorevole. In amore sembra abbiate ripreso il controllo della vostra vita sentimentale, e allora potrebbe essere il momento di ricominciare a vivere e fare qualcosa non solo per voi stessi, ma per le persone che amate. In ambito lavorativo non ci saranno grandi cambiamenti e grandi risultati, ma per il momento va bene così. Voto - 7,5

Bilancia: sfera sentimentale in crisi da ormai un po’ di tempo. Quando avete la Luna storta (letteralmente), sperare di vivere una relazione tranquilla non è facile, ciò nonostante a volte basterebbe esporre i vostri problemi e provare a risolverli. Positivo invece il settore professionale, a condizione che alcuni colleghi non vi disturbino.

Voto - 6+

Scorpione: interazioni sentimentali e con il mondo esterno che vi riusciranno benissimo secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Che siate single oppure no, stare a contatto con la gente sarà di grande beneficio per voi. Sul fronte lavorativo siete pronti per dare inizio ad una nuova stagione lavorativa, e voi non vedrete l'ora di cominciare. Voto - 8,5

Sagittario: periodo tutto sommato discreto per voi, soprattutto nel lavoro, dove riuscirete a ritrovare finalmente un po’ di smalto, raggiungendo, seppur con ancora qualche piccola difficoltà, i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti godrete una relazione stabile, molto piacevole da vivere anche perché di problemi all'orizzonte non se ne vedono per ora.

Voto - 7+

Capricorno: sarà un weekend difficile da gestire in ambito sentimentale per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in opposizione, la vostra relazione vivrà un periodo di crisi, e sarà necessario fare molta attenzione soprattutto al vostro atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro recupererete un po’ di energie ora che Marte non è più negativo. Voto - 6

Acquario: configurazione astrale che vedrà Marte entrare in opposizione secondo l'oroscopo. Sul fronte lavorativo infatti potreste sentirvi un po’ stanchi e stremati, ma alla fine ce la farete. In amore la vostra relazione sarà piuttosto stabile, per cui non siate così preoccupati per il vostro rapporto, vedendo problemi laddove non ci sono.

Voto - 7+

Pesci: oroscopo del weekend davvero convincente per quanto riguarda i sentimenti. Favoriti dalla Luna e da Venere, godrete di un ottimo affiatamento di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro vi attendono sfide sempre più impegnative, ma con Giove dalla vostra parte ve la caverete. Voto - 8,5