L'oroscopo della giornata di mercoledì 9 giugno vedrà i nativi Gemelli decollare dal punto di vista amoroso, grazie alla Luna che andrà a mettersi in congiunzione, mentre saper ascoltare sarà una pratica molto importante per il Capricorno, per capire a che punto si trova la propria relazione. Pesci sarà pronto ad affrontare nuove sfide lavorative, mentre Leone potrebbe riuscire a trovare la propria strada. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 9 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 9 giugno segno per segno

Ariete: con la Luna che andrà a mettersi in sestile, le cose potrebbero migliorare un po’ dal punto di vista sentimentale.

Saper ascoltare a volte è una pratica molto importante e potrebbe aiutare soprattutto coloro che sono in coppia. Se siete single meglio non isolarsi e, nonostante tutto, andare sempre avanti. In ambito lavorativo, con il giusto impegno, vedrete che anche voi ricaverete le giuste soddisfazioni dalle vostre mansioni. Voto - 7

Toro: oroscopo della giornata di mercoledì 9 giugno che vi vedrà in ottima forma in amore. Certo, la Luna non sarà più con voi, ma ci sarà ancora Venere a dare il giusto sostegno al vostro rapporto, in particolare per i nati nella seconda decade. Se siete single vi sentirete molto attraenti. Per quanto riguarda il lavoro si apre un periodo un po’ frenetico e ricco d'impegni, ma con Giove favorevole ve la caverete bene.

Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale che, secondo l'oroscopo, vedrà la Luna spostarsi nel vostro segno zodiacale. In amore l'intesa tra voi e il partner tenderà a decollare e vi aspetteranno ore davvero intense, tutte da vivere. Se siete single vi piacerà molto condividere i bei momenti della vostra vita con le persone che più amate.

In ambito lavorativo alcuni progetti andranno meglio del previsto, nonostante Giove sia in quadratura: ritenetevi soddisfatti. Voto - 8

Cancro: oroscopo di mercoledì grandioso per voi nativi del segno. Venere illuminerà ancora una volta la vostra giornata e sotto il profilo sentimentale troverete sempre un motivo per essere felici insieme alla persona che amate.

Per quanto riguarda i single, se nel vostro cuore c'è qualcuno quest'inizio d'estate potrebbe rivelarsi memorabile se sfruttato per bene. Nel lavoro la giornata inizierà in modo abbastanza tranquillo e avrete tutto il tempo che vi serve per pianificare ogni dettaglio. Voto - 9

Leone: s'intravede una piccola luce in fondo al tunnel dal punto di vista professionale, ma affinché riusciate a uscire fuori da questo periodo un po’ anonimo, bisognerà saper cogliere le occasioni che si presenteranno. In amore la Luna è favorevole e potrebbe essere un buon momento per intavolare un'importante discussione con il partner. Se siete single questa giornata potrebbe rivelarsi sorprendente, tutta da vivere.

Voto - 7,5

Vergine: previsioni astrali di mercoledì in lieve calo dal punto di vista sentimentale. La Luna si troverà in quadratura e la vostra relazione potrebbe risentire un po’di ciò, anche perché ancora non vi siete ripresi del tutto. Se siete single una giornata di spensieratezza con gli amici non vi farebbe affatto male. Nel lavoro cercate di fare più attenzione a quel che fate, perché con Giove opposto gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo di mercoledì tutto sommato discreto, grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Ciò nonostante, questo non vorrà dire che potete stare tranquilli. In amore, infatti, le cose non andranno per il meglio tra voi e il partner e questo periodo di calma apparente potrebbe rivelarsi come una buona occasione di riconciliazione.

Se siete single non avrete grandi aspettative da questa giornata, ma tutto può accadere. Nel lavoro meglio evitare di fare spese azzardate, investendo in progetti che potrebbero rivelarsi fallimentari sul nascere. Voto - 6+

Scorpione: assetto astrale finalmente in ripresa secondo l'oroscopo, che vi permetterà di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Che siate single oppure no, mostrate il vostro lato più tenero e dolce. Se invece dovete risolvere una discussione, questo potrebbe essere un buon momento per farlo. Nel lavoro potreste pensare a dei cambiamenti che possano aiutarvi a migliorare i vostri progetti. Voto - 8-

Sagittario: entrare in sintonia con il partner potrebbe non essere facile quando la Luna si trova in quadratura.

Secondo l'oroscopo del 9 giugno potrebbero nascere alcune incomprensioni, che fareste meglio a non far sfociare in litigi. Se siete single potreste non essere di ottimo umore, in particolare i nati nella prima decade. Nel lavoro non ci saranno grandi novità, anche perché con così tanti pianeti sfavorevoli trovare qualcosa di piacevole e originale da fare non è facile. Voto - 6

Capricorno: oroscopo di mercoledì che prevede una giornata più o meno stabile. In amore il vostro rapporto sarà tutto sommato tranquillo, ma ora che la Luna non è più favorevole, e Venere è sempre lì in opposizione, fareste meglio a non pretendere troppo dal partner: cercate di essere comprensivi. Saper ascoltare i problemi del partner sarà molto importante.

Se siete single potreste essere un po’ troppo critici con chiunque. In ambito lavorativo ci saranno discrete soddisfazioni, merito di Giove in buon aspetto. Voto - 6,5

Acquario: parte centrale della settimana soddisfacente per voi nativi. Secondo l'oroscopo la Luna transiterà in trigono dal segno amico dei Gemelli e in amore questa giornata potrebbe rivelarsi particolarmente romantica. Se siete single frequentare nuove persone vi piace molto, ma attenti a non bruciare le tappe. Nel lavoro ve la caverete molto bene con Saturno e Mercurio favorevoli, ma siate ben consapevoli delle scelte che fate. Voto - 8-

Pesci: periodo in lieve calo a causa della Luna in quadratura, ma fortunatamente questo assetto astrale è ancora più che valido per ottenere soddisfazioni.

In amore Venere continua a sostenervi per cui, nonostante alcuni piccoli imprevisti, sentitevi felici di avere un bel rapporto con il partner. Se siete single non si escludono piacevoli sorprese. In ambito lavorativo date fiducia a persone o progetti che presentano un buon potenziale. Voto - 8-