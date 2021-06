Con l'arrivo di lunedì 14 giugno 2021 ha inizio una nuova settimana per i tutti 12 segni zodiacali. Approfondiamo dunque le previsioni astrali e l'Oroscopo del giorno, con le novità a livello sentimentale, salutare e lavorativo dall'Ariete ai Pesci.

Stelle e oroscopo del 14 giugno 2021: la giornata della prima sestina

Ariete: con Marte in transito nel segno, a livello sentimentale potrete recuperare alcune situazioni complesse che avete vissuto negli ultimi tempi. Se ci sono delle scelte importanti da fare, sarà meglio valutare bene le varie alternative.

Nel lavoro cercate di fare maggiore chiarezza riguardo ai progetti in corso.

Toro: in amore bisogna superare alcune polemiche con il partner, sono possibili dei dubbi nelle coppie. In campo professionale è possibile che dobbiate superare delle tensioni.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata dalla Luna favorevole. È un momento ottimale per l'amore. Maggiore serenità ed equilibrio ci saranno anche a livello professionale.

Cancro: nel lavoro, con l'influsso di Giove favorevole, sono favoriti i progetti. In campo sentimentale i single potrebbero fare degli incontri importanti, da non sottovalutare.

Leone: momento passionale per il segno, in campo sentimentale è possibile fare dei passi avanti.

A livello lavorativo possibili cambiamenti, prestate attenzione al lato economico.

Vergine: in amore chi vive una relazione da molto tempo, dovrà capire cosa fare per darle una nuova vitalità. In campo professionale è possibile che ci siano proposte in arrivo, dovrete decidere se accettarle o meno.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: non manca la creatività a livello lavorativo, con Saturno in ottimo aspetto al momento le stelle sono dalla vostra parte. In amore sono possibili contraddizioni con il partner, cercate di capire come poter risolvere alcune questioni complesse.

Scorpione: nel lavoro sono possibili delle tensioni, cercate di non cedere al nervosismo.

In campo sentimentale sarà importante riflettere su ciò che si sta facendo.

Sagittario: nella giornata di lunedì 14 giugno potreste pensare di prendere del tempo per voi, magari da dedicare al lato psicofisico. In amore sarà meglio chiarire alcune questioni con il partner. Per quel che riguarda il lavoro possibili decisioni e contrattempi.

Capricorno: sarà meglio cercare di gestire gli impegni professionali con maggiore equilibrio, in modo da non stancarvi troppo. La Luna non è più in opposizione, ma rimangono delle tensioni in amore.

Acquario: in serata potreste sentirvi stanchi, delle problematiche potrebbero sorgere a livello lavorativo. In amore sono possibili malintesi con il partner.

Pesci: per i nati sotto questo segno la giornata di lunedì sarà caratterizzata da belle emozioni in campo amoroso. Possibilità interessanti anche per la sfera lavorativa.