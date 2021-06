L'Oroscopo di martedì 15 giugno è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al probabile andamento di questa parte della settimana. Pronti a togliere il velo alla giornata di martedì? Prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione, ci sentiamo in dovere di evidenziare il migliore in assoluto e poi quello con probabili difficoltà in arrivo. Riguardo al periodo osservato, a fare un'ottima figura saranno coloro che hanno nel proprio tema natale il simbolo del Sagittario, in questo contesto valutato al top del giorno.

Non da meno sarà la giornata per Bilancia e Pesci, entrambi valutati alla pari, dunque in giornata a cinque stelle: in arrivo un periodo ottimo per il comparto sentimentale con l'amicizia, la famiglia e le attività lavorative in rilievo.

Invece, da segnalare un frangente poco positivo, secondo le previsioni zodiacali del giorno 15 giugno, a carico dell'Acquario, in questo caso valutato in giornata da Ko. Dubbi? Andiamo pure ad analizzare in profondità l'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 15 giugno

Bilancia: ★★★★★. Giornata sensibilmente superiore alla media, giudicata "godereccia" dall'astrologia quotidiana.

Arriveranno schiarite in famiglia se ci sono stati disaccordi o difficoltà nel dialogo: gli astri del momento aiuteranno a spegnere polemiche oppure a mettere pace in eventuali contese. In amore pertanto, potrebbe essere senz'altro una giornata ideale per rilassarsi, magari per risolvere quei problemi che più vi stanno sullo stomaco.

Oppure, se non strettamente necessarie, per archiviare momentaneamente eventuali situazioni in stallo da giorni addietro. Comunque, l'invito è quello di godersi i momenti migliori del periodo senza pensare a nulla. Single, in amore la possibilità di sentirsi stranamente irrequieti sarà tangibile, come se in fondo quello che avete fatto finora non sia di vostro gradimento.

Eppure non vedete nulla di cui oggettivamente possiate lamentarvi, anzi. Nel lavoro, intanto, giornata da trascorrere serenamente occupandosi delle piccole cose quotidiane. Sarebbe bene riflettere prima di prendere eventuali impegni/decisioni.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì invitano voi del segno ad armarvi di tanta buona volontà, vedrete che il periodo da "così così" diventerà abbastanza piacevole. In molti casi, riuscendo a piazzare mosse intelligenti, otterrete risultati tangibili. Intanto, qualcuno al momento segnerà un po' il passo, anche perché lo spirito d'iniziativa risulterà un po' sopito. Per i sentimenti, si prevedono lievi turbolenze: non siate impulsivi e non abbiate fretta, perché potrebbero maturare eventi che avranno l'incarico di mettere a dura prova la vostra pazienza.

Scoprirete che forse è arrivato il momento per una nuova grande sfida: fate della curiosità (possibilmente reciproca) la vostra arma di seduzione. Single, grazie alla simpatia e alla comunicativa che da sempre vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e potreste persino fare incontri interessanti o nuove amicizie. Nel lavoro giornata positiva, purché manteniate sempre un attento controllo sulle uscite e agiate con diffidenza verso promesse di guadagno facile.

Sagittario: top del giorno. L'oroscopo di martedì 15 giugno al Sagittario indica l'arrivo di un periodo davvero al massimo delle potenzialità, in ogni campo. Senz'altro la giornata numero due della settimana sarà gioiosa soprattutto per ciò che concerne i rapporti affettivi in generale.

Vi sentirete pieni di energie da spendere in ogni momento del giorno e la vostra vitalità sarà contagiosa: vivrete un periodo sereno e spensierato. In amore, il cielo del periodo vi permetterà di esprimervi al meglio sia con le parole che con i gesti. Ma quello su cui darete il massimo resterà sempre e solo il buon dialogo con la persona amata. In coppia, infatti, il buon esito di certe situazioni sentimentali non sarà tutto merito della Luna o della fortuna, che peraltro non mancheranno di essere presenti, ma sarà anche frutto della passione che c'è tra voi e chi avete nel cuore. Per i single, il successo arriverà in modo del tutto naturale. Il fascino sarà l'azione che vi porterà sicuramente ottime soddisfazioni in amore.

Senza titubare più di tanto, cambiate aria e uscite con gli amici, vi farà bene: le previsioni del giorno invitano, oltre che a divertirsi, anche a fare nuove amicizie. La parte riguardante il lavoro in questa giornata sarà indimenticabile, in quanto avrete la soddisfazione di utilizzare le vostre idee e la vostra energia in favore dei colleghi che avranno bisogno di essere sostenuti da voi.

Oroscopo e stelle del giorno 15 giugno

Capricorno: ★★. All'orizzonte si staglia una giornata poco convincente in molti settori. In massima parte inizierà abbastanza in salita il periodo per voi nativi: eventuali tensioni e/o frecciatine scagliate un po' alla rinfusa senza un obiettivo preciso non risolveranno di certo eventuali problemi.

Dunque, meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo. In merito agli affetti, tenete un profilo basso con la persona amata, perché a volte non vi accorgete che certe vostre aspettative sono eccessive o esageratamente pretenziose nei suoi confronti. Riflettendo un pochino sul modo di porsi verso chi si ha di fronte e nel cuore, forse eviterete tante polemiche che portano quasi sempre a litigi o ripicche senza senso. Single, l'amore potrebbe bussare inaspettatamente alla vostra porta, ma tanti di voi non saranno ancora pronti al grande salto. Se non ve la doveste sentire, allora (forse) meglio "non aprire quella porta". Consiglio: cercate di farvi coraggio e indagate a fondo per sciogliere eventuali dubbi che vi tormentano.

Nel lavoro, invece, le stelle tenderanno a portare un certo disordine alle vostre finanze, e ciò potrebbe generare situazioni o uscite non previste. Siate dunque cauti.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del 15 giugno vedono questa parte della settimana decisamente al rallentatore. L'opposizione di Urano in Toro nei riguardi del vostro Saturno si farà sentire. Riflettete con calma sulle decisioni da prendere e non permettete che la fretta prenda il sopravvento e non vi lasci il tempo necessario di pensare a sufficienza. In campo sentimentale si presume possa arrivare un po' di stress: l'invito è di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito di coppia. I sentimenti vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono.

Inoltre assolutamente da evitare che i crucci o le preoccupazioni quotidiane rovinino la voglia d'amare. Single, il segreto della buona riuscita di questa giornata starà nel mettervi tranquilli, evitando di volere ottenere a tutti i costi anche quello a cui forse non aveste diritto. Rallentate e non esasperate i vostri amici, ma accontentatevi di ciò che avete (per adesso). Nel lavoro, infine, sarete un po' stressati e questo vi farà sembrare tutto più difficile. In realtà, basterebbe programmare meglio l'attività lavorativa: provateci, vedrete che tutto andrà meglio del solito.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 15 giugno, predice a molti nativi un periodo squisito pronto ad offrire, finalmente, una condizione fisica e mentale perfette.

In generale, il buon umore renderà positiva gran parte della giornata. In primo piano, senz'altro, la voglia di passare più tempo insieme agli amici, ai familiari o alle persone da voi stimate. In amore sarà un periodo felice per tutti coloro che hanno una bella storia sentimentale in corso. La Luna, presente nel comparto del Leone fino al 16 giugno, accarezzerà ogni vostro desiderio, regalando momenti intensi e intriganti. In merito ai rapporti di coppia, intanto, l'astrologia sarà totalmente dalla vostra parte: non disperate dunque, specie se le dimostrazioni di affetto da parte del partner dovessero tardare ad arrivare, l'attesa renderà tutto più bello e romantico. Per coloro ancora single, sarete teneri come non mai grazie alla volta celeste odierna: gli astri stuzzicheranno la mente accarezzandovi dolcemente il cuore con tocchi magistrali.

Siate fiduciosi soprattutto in voi stessi senza avere alcun timore di eventuali avversità incontrate sulla vostra strada. Nel lavoro, gli spunti per farvi apprezzare non vi mancheranno di certo. Diciamo che la vostra vivace intelligenza vi consentirà di ottenere i successi meritati

Classifica 15 giugno, le stelle dei dodici segni

Urge una risposta in merito a come saranno le stelle in questa parte della settimana? Allora, a tale scopo, la cosa migliore da fare è senz'altro quella di prendere in considerazione la nuova classifica completa inerente la giornata del 15 giugno. Secondo le effemeridi del periodo, nel secondo giorno della settimana a risultare in primo piano sarà il segno del Sagittario, in giornata top.

Ottima la seconda posizione per altri quattro segni da considerare a cinque stelle che andremo immediatamente a svelare nel prospetto sottostante.

Le stelline di martedì 15 giugno: