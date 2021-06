L"ultima giornata della terza settimana del mese di giugno ha ormai preso il via. Approfondiamo, quindi, quali novità porteranno le stelle e i pianeti ai vari segni, sia in amore che nel lavoro con l'Oroscopo del 20 giugno 2021.

Previsioni della prima sestina

Ariete: in amore la giornata vi vedrà nervosi, per questo motivo potrebbero andare avanti discussioni che vi portate dietro da tempo. Nel lavoro in questo momento avete più voglia di fare, con Marte in ottimo aspetto. Vi sentite più forti.

Toro: per i sentimenti la mattinata è positiva, ma nel pomeriggio ci saranno dei momenti di calo.

Nel lavoro è meglio mettere in chiaro alcune discussioni e non lasciarle in sospeso per troppo tempo.

Gemelli: a livello sentimentale le storie in crisi potrebbero anche concludersi. Attenzione per questo alle forti discussioni. Nel lavoro è momento di agitazione, siete in attesa di una risposta che non arriva.

Cancro: in amore la mattinata sarà sotto pressione, mentre nel pomeriggio le cose andranno meglio. A livello lavorativo cercate di sfruttare Giove in buon aspetto per vivere al meglio questa giornata.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale la mattinata è positiva, ma nel pomeriggio ci saranno dei momenti agitati. Attenzione a non essere troppo superficiali. Nel lavoro ci vorrà una maggiore tranquillità per superare diversi problemi.

Vergine: per i sentimenti gli incontri sono positivi e in questo periodo i rapporti vanno bene. Nel lavoro dovrete fare attenzione alle questioni di tipo economico, state attenti.

Previsioni e oroscopo del 20 giugno 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale la mattinata è positiva, per questo motivo chi ha vissuto una crisi potrà recuperare.

A livello lavorativo cercate di essere ottimisti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale nei sentimenti se una persona interessa è opportuno farsi avanti. Nel lavoro attenzione ad alcune spese di troppo, questo anche a causa dei diversi pianeti in opposizione.

Sagittario: in amore, con Venere che comincia un transito importante, se ci sono delle decisioni da prendere fatelo ora.

Nel lavoro qualcosa vi impedisce di comportarvi come vorreste.

Capricorno: per i sentimenti è una giornata che porta complicazioni, anche per la Luna in opposizione. Nel lavoro potreste sentirvi a disagio, per questo motivo gestite al meglio i rapporti con gli altri.

Acquario: a livello amoroso state attenti nei rapporti con gli altri, in particolare in serata. A livello lavorativo se dovete affrontare una persona fatelo in modo tranquillo.

Pesci: in amore è una giornata promettente, anche grazie alla Luna. Nel lavoro saranno 24 ore positive nei rapporti con gli altri, alcuni progetti promettono bene.