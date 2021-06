L'Oroscopo del giorno 21 giugno è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire i segni fortunati in amore e nel lavoro? Ad essere sottoposta ad accurato controllo l'Astrologia relativa ai segni della seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Prima di iniziare a dare una valutazione al periodo, d'obbligo mettere in evidenza il transito astrale del giorno: l'ingresso del Sole nel segno del Cancro, transito che sugella l'inizio del solstizio d'estate. Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, due simboli preventivati con massima positività: lo Scorpione e l'Acquario.

Invece, secondo quanto analizzato e messo in chiaro nelle previsioni zodiacali di lunedì 21 giugno si prospetta un periodo davvero poco positivo a coloro nativi del Capricorno, messi sotto scacco da astri dissonanti rispetto al segno. Vediamo di dare profondità all'oroscopo del 21 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 21 giugno

Bilancia: ★★★★. Questo lunedì, punto di partenza di una settimana ricca di novità, vi vedrà ancora un pochino tesi o indecisi su qualcosa (sapete bene di cosa si tratta, vero?). Parlando in merito all'amore, il quadro astrale odierno è piuttosto armonico e promette una giornata stimolante con nuove amicizie e affetti discretamente stabili.

Se la vostra vita è già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano. Parlate dei problemi che avete alla persona amata, di certo sarete compiaciuti di averlo fatto presente risolvendo insieme ogni cosa. Single, se siete ancora in questa condizione e non per vostra scelta, allora non date troppa importanza alle emozioni, alle sensazioni o ai suggerimenti che potrebbero arrivare, oppure per "sentito dire": l'amore quando arriva, arriva...

Nel comparto lavoro, pazienza e prudenza consentiranno di raggiungere le mete tanto ambite, nonostante la vostra impulsività e la vostra ansia.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano un giorno davvero positivo con punte anche super-fortunate. Per i sentimenti, tranquillità e tanta serenità nel cuore.

Le stelle riporteranno nei vostri pensieri dei piacevoli ricordi e potrete approfittarne per mettere in gioco qualcosina capace di stupire il vostro partner: fatelo, magari esaudendo un desiderio confidatovi in passato, sarà questo il vostro regalo inaspettato. Pronti ad affascinare la persona che avete nel cuore? Single, vi porrete tante domande su un eventuale futuro amoroso, per ora abbastanza incerto: non preoccupatevi, l'amore sicuramente arriverà anche per voi, basta solo saper aspettare il momento buono. Una persona del Cancro o del sagittario non ha occhi che per voi: scoprite chi è e forse troverete l'anima gemella... Nel lavoro infine, calma e positività sono consigliati nelle scelte.

Il periodo sarà altamente positivo, dunque perché sciuparlo con cose fatte in fretta? Metteteci pure l'anima e non ve ne pentirete.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di lunedì 21 giugno al Sagittario preannuncia la possibilità che vi possa essere un ritorno di fiamma in merito ad una situazione sentimentale mai definitivamente dimenticata. Riguardo a quanto appena detto, se siete liberi da vincoli, ben venga un ritorno di passione; se, al contrario avete il cuore già impegnato allora la situazione potrebbe pericolosamente complicarsi. Il consiglio in questi casi è quello di seguire il proprio istinto, ben sapendo che è sempre meglio una felicità un po' sofferta che un insanabile dolce rimpianto: chi vuol capire, capisca, e buona fortuna...

Per i single, giocarsi le carte della sorpresa potrebbe essere un'idea vincente: se avete in mente una persona in particolare ma non sapete cosa fare per attaccar bottone, niente paura, fatevi avanti e fate un'avance. La parte riguardante il lavoro invece è pronta a regalare una indiscussa verità: il tempo che scorre non farà più paura, d'altronde chi semina poi raccoglie e gli vostri sforzi fatti in precedenza prima o poi daranno i loro frutti...

Oroscopo e stelle del giorno 21 giugno

Capricorno: ★★★. Periodo non troppo favorevole a voi del segno, sottoscritto con le tre stelle relative al "sottotono". Si intravvedono all'orizzonte progetti molto impegnativi, potenzialmente soddisfacenti ma di assoluta difficoltà nel metterli in pratica.

In merito agli affetti, cercate di non litigare con la vostra metà, piuttosto trovate invece un punto di incontro su cui far convergere interessi comuni. Il periodo in realtà non sarà dei migliori, ma con la vostra forza di volontà riuscirete ugualmente a superare il tutto, ovviamente insieme alla persona del cuore. Single, non chiudetevi in voi stessi: un sereno scambio d’idee vi toglierà un gran peso dal cuore e nuova serenità su cui contare. E visto l'attuale cielo astrale, si raccomanda di puntare solo su obbiettivi mirati, magari avvalendovi dell’aiuto di persone fidate. Nel lavoro, potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando.

Cercate di portare fino in fondo un obiettivo, senza perdere però concentrazione.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani per voi del segno prospettano un lunedì certamente meraviglioso in molti settori. Diciamo che riuscirete a coordinare dovere e piacere: meglio di così. In campo sentimentale, senz'altro in tanti vi attiverete per apportare qualche cambiamento cercando di migliorare l'attuale vita quotidiana. In coppia rivedrete in positivo un vostro pensiero sulla persona amata: finalmente vivrete con maggiore consapevolezza e trasporto la sua bella presenza. Single, invece di perdervi in troppe considerazioni razionali, lasciate che sia il cuore a dirvi quale strada sia quella giusta da seguire.

Avrete ottime occasioni per trovare l’amore vero: non lasciatevi vincere dalle perplessità ma siate pronti a lanciarvi in nuove conquiste, ovviamente facendo volare alto la vostra fantasia. Nel lavoro, infine, giorno positivo per i super attivi, quelli cioè dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Tanti riusciranno ad affermarsi ottenendo risultati gratificanti.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 21 giugno, predice una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai negativa. In linea di massima, dunque, sappiate essere disponibili ma girate a largo da richieste precise che sapete già di non poter soddisfare. In amore inizierà il recupero che vi permetterà di lasciarsi alle spalle le situazioni complicate che avete vissuto da poco.

Fate appello alla vostra sensibilità per comprendere le ragioni della persona amata e ristabilire la serenità. In molti sono alla ricerca di un equilibrio affettivo che dia stabilità alla vita di relazione: tenetevi pronti a fare anche qualche piccola rinuncia o sacrificio, ne sarete enormemente ripagati in futuro. Comunque sia, cercate di vivere appieno i momenti importanti del periodo. Per coloro ancora single, domanda: siete pronti a dimenticare il passato? Se si, allora fatelo senza rimpianti! La vostra naturale predisposizione alla buona meditazione vi spingerà a ragionare, quindi a prendere tempo per scegliere se perseguire i vostri pensieri più profondi oppure mollare tutto con un sonoro "arrivederci e grazie!".

Discreto il lavoro: cercate di fare attenzione alle uscite di denaro o prima di metter mano al portafogli.

Classifica 21 giugno, le stelle dei dodici segni

Ansiosi di scoprire come saranno le stelle il prossimo lunedì? Ebbene, come da prassi la risposta la possiamo trovare nella nuova classifica completa interessante la giornata del 21 giugno valida per tutti e dodici i segni dello zodiaco. Allora, pronti a dare un parere sull'odierna valutazione della giornata da parte dell'Astrologia? Bene, a seguire il riepilogo condensato dell'intera scaletta con le relative stelline segno per segno.

Le stelline di lunedì 21 giugno: