L'Oroscopo del giorno 5 giugno è pronto a mettere in evidenza i segni migliori per questo inizio weekend. Nel merito, analizzeremo la situazione astrale relativamente ai segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sempre, ad avere l'ultima parola saranno le risultanze estrapolate sul cielo astrale del momento, evidenziate nel presente trattato astrologico. Particolarmente favorevole allo Scorpione il periodo, vista la splendida Luna in posizione speculare positiva al 95%. Si prevede altresì un giorno speciale, oltre che per i nati nel suddetto segno di Acqua, anche per gli amici della Bilancia, in bella mostra con cinque stelline a corredo del segno.

In leggero calo, invece, secondo le previsioni zodiacali di sabato 5 giugno, le performance quotidiane dei nativi in Sagittario (sottotono) e dell'Acquario (ko), in questo contesto considerati entrambi in difficoltà. Andiamo pure a dare spessore ai restanti segni analizzando l'oroscopo del 5 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 5 giugno

Bilancia: ★★★★★. Ottime notizie dalla giornata di sabato: questa dovrebbe partire con notevole slancio, condizionata da tanta voglia di risultare vincenti nelle situazioni più svariate. Consiglio: anche se ben supportati non sbilanciatevi troppo, soprattutto nelle situazioni legate agli affari con decisioni prese alla leggera.

In amore, il periodo vi renderà comprensivi facendo crescere un'intesa dolce e profonda tra voi ed il partner. In tanti sentirete il bisogno di coltivare le vostre amicizie e di proteggerle. L'atmosfera gioiosa di questo finale di settimana riempirà il vostro cuore di dolci sentimenti, disegnando una nota romantica nella vostra vita sentimentale.

Single, non avete di certo i peli sulla lingua quando si tratta di mostrare la portata dei vostri desideri alla persona che vi interessa, vero? Bene, il modo in cui andrete ad atteggiarvi però dovrà essere quanto più disarmante possibile, in modo da rendere più facili sia il successo che l'eventuale conquista. Nel comparto lavoro, non mancheranno idee per portare avanti alcuni aspetti dell'attività: agite con senno ma senza timore.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di sabato indicano che partirà davvero con il vento in poppa questo primo giorno di weekend, sia in amore che nel lavoro. Pensate a qualcosa di interessante, tanto per impegnare il vostro tempo libero: un giretto per negozi a fare shopping, una passeggiata serena con il partner o, semplicemente, in compagnia di un buon libro. Per i sentimenti, sarete imprevedibili e sorprenderete il partner con sorprese e doni. Qualsiasi incomprensione svanirà subito ed avrete la soluzione dei problemi a portata di mano. Single, se giocate le vostre carte con massima tranquillità, godrete senz'altro dei favori celesti: molto presto non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore.

Nel lavoro, il cielo vi sorriderà e riuscirete a portare a termine velocemente alcune urgenze per poi dedicarvi agli svaghi ed ai divertimenti senza pensieri. Con un sangue freddo straordinario riuscirete a gestire una situazione piuttosto delicata fino ad uscirne vincenti.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di sabato 5 giugno al Sagittario indica che questa parte della settimana potrebbe portare qualche attimo di tensione in più del solito. Nello specifico potrebbero arrivare alcune notizie poco confortanti in merito ad alcune questioni aperte che tanti di voi già sanno. Sarà quindi una giornata classificata come 'sottotono': lievi incomprensioni potranno prendere vita, dovute in massima parte a comportamenti sbagliati, malintesi o azioni offensive non giustificate per tempo.

In amore si consiglia di evitare a tutti i costi le lotte di potere e i dibattiti contraddittori! Il cattivo umore è sintomo di bisogni repressi, quindi calmatevi e rassicuratevi. Forse riuscirete a perdere anche quel poco di tranquillità rimasta: datevi da fare se volete rimettere in sesto il rapporto: la parola d'ordine dovrà essere necessariamente 'umiltà'. Per i single, se è vero che non si vive solo d'amor carnale, questo sabato qualcuno potrebbe iniziare davvero una bella storia d'amore (badate bene, abbiamo detto 'storia d'amore', non 'tresca'). La parte riguardante il lavoro invita a tenere i piedi ben ancorati a terra: cercate di programmare per bene ogni aspetto della vostra attività.

Vi costerà un po' di fatica in più, ma ne varrà certamente la pena.

Oroscopo e stelle del giorno 5 giugno

Capricorno: ★★★★. Decisamente buona la giornata relativa all'avvio del weekend anche se con piccole interferenze a livello planetario di facile gestione. Le stelle invitano a sognare liberi e leggeri come piume, gettando lontano da voi zavorre o freni inibitori: la vita è bella da scoprire, ma soprattutto da vivere. Non c'è nulla di vergognoso in qualsiasi scelta fatta o da fare, purché piacevole. In merito agli affetti, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, avrete ben sotto mano alcune situazioni ritenute finora sfuggenti, riuscendo a venire a capo di parte della matassa.

Ci vorrà comunque del tempo e molta pazienza, ma alla fine potreste farcela. Single, le previsioni del giorno chiedono: vi piace volare di rosa in rosa? Che domanda, ovvio che si, a chi non piacerebbe... Attenti però alle spine! L'importante è non soccombere, per il resto normalissima routine. Nel lavoro invece, sarete affabili e disponibili come non mai, suscitando dovunque interesse e simpatia. Approfittatene dell'occasione per instaurare rapporti con dei professionisti.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di domani indicano una giornata decisamente fuori dell'ordinario, con spiccata tendenza verso il famigerato periodo da 'ko'. In tanti forse vivrete dei momenti di profonda astenia, con noia e poca voglia di fare.

Fidandovi però di quella voce interiore che vi suggerisce sempre cosa fare, eviterete cattive sorprese. In campo sentimentale invece, una piccola battuta d’arresto dovrete metterla in conto: con la persona del cuore ci sono vecchi attriti che tornano alla luce, dunque sarà necessario limare per bene spigoli e angolature. Approfittate della discreta ma sempre buona opportunità offerta dalle stelle per rimediare ad eventuali storture, pregresse o in atto. Single, le predizioni relative all'oroscopo del giorno indicano che per voi non sarà certamente un buon momento per prendere decisioni drastiche o importanti. Soprattutto in amore rinviate tutto a tempi migliori; solo quando sarete più calmi e sereni allora riprendete a cercare nuove amicizie.

Nel lavoro, al contrario, arriverà una ventata di novità: creativi e socievoli più che mai, avrete l'opportunità di avanzare proposte o puntare su qualcosa di interessante per la vostra carriera.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 5 giugno, preannuncia un avvio di giornata non tra i più entusiasmanti, ma niente paura. Questo primo giorno di weekend, visto con l'occhio critico delle previsioni astrologiche, si riprenderà bene con il passare delle ore stabilizzando eventuali problematiche in atto. In amore il frangente vi vede pronti a fare concessioni che potrebbero in seguito rivelarsi molto positive per il vostro rapporto. Avrete maggiore controllo sul corso degli eventi e capirete più chiaramente i comportamenti da seguire nei confronti della persona amata.

Per coloro ancora single l’amore sarà in primo piano: dovete solamente permettere a chi sapete di avvicinarsi al vostro cuore. Venere sarà la vostra musa ispiratrice e vi darà modo di correggere passi falsi compiuti in precedenza. Le occasioni di incontro non mancheranno: vivrete sicuramente dei flirt e tante avventure interessanti. Il lavoro andrà discretamente. Le stelle sono dalla vostra parte, dunque, sfruttate bene tutte le potenzialità specialmente dal punto di vista professionale.

Classifica 5 giugno, le stelle dei dodici segni

La fortuna in amore e/o nel lavoro è pronta a 'girare' in vista del prossimo inizio weekend. Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle.

In questo caso, dunque, non c'è nulla di meglio se non dare una sbirciata alla nostra nuova classifica completa interessante la giornata del 5 giugno. Come sempre in questo contesto ad essere valutati dall'Astrologia del giorno tutti i segni interessanti la corolla zodiacale da Ariete fino a Pesci. Andiamo pure a svelare il responso astrale ricordando a coloro direttamente interessati che il periodo sarà sotto influenza della Luna in Ariete e del Sole in Gemelli e Venere in Cancro.

Le stelline di sabato 5 giugno: