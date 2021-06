L'Oroscopo di domani 5 giugno mette in risalto solamente due segni giudicati 'super-fortunati' in questo primo giorno di week-end. Curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati di sabato? In risalto tra i segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco la splendida partenza del week-end riservata dagli astri a Gemelli e Leone, entrambi favoriti in amore e nel lavoro, in questo caso indicati da cinque stelline. Invece, sempre secondo quanto esposto nelle previsioni astrologiche del 5 giugno, ad avere il periodo poco affidabile saranno quasi sicuramente gli amici appartenenti al Cancro nonché alla Vergine: il perché, nel prosieguo, ovviamente subito dopo aver dato voce alla classifica a stelline del giorno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

3° posto - ★★★: Cancro;

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 5 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 5 giugno al segno dell'Ariete predice un sabato davvero 'scoppiettante'. La giornata, che segna in calendario il primo week-end del mese di giugno, si annuncia di buon auspicio in merito ai sentimenti e alle attività quotidiane. Se riuscirete ad usare bene la concentrazione non avrete difficoltà a chiudere discretamente il periodo. In campo sentimentale sarete in grado di fare un passo indietro se necessario, ma soprattutto sarete capaci per amore di rinunciare ad una parte del vostro carattere per accontentare la persona amata.

Le coppie potrebbero optare per un po' di accondiscendenza in più, magari evitando di rispolverare il passato... solo così riuscirete a vivere sereni il presente. Single, un gesto inaspettato vi rasserenerà e distenderà i sensi invitando a riflettere su quello che avete intorno. Anche da coloro in procinto di consolidare un rapporto amoroso, il periodo dovrà essere preso seriamente: facile cadere nella trappola del 'dare per scontato' certe cose; avvisati!

La via è quella giusta, proseguite dritti per la strada intrapresa e tutto andrà bene. Nel lavoro, questa giornata profuma di successo: avrete la grinta e la carica ideale per ottenere quello per cui vi state battendo. Un po' di ansia è normale: respirate a fondo e rimanete tranquilli, vedrete che tutto si risolverà per il meglio.

Toro: ★★★★. La giornata di sabato segna l'inizio di una positiva risalita, anche se inizialmente si intravvede per voi nativi un normalissimo sabato. Senza illusioni o falsi miti: tutto sarà avvolto nella solita e, purtroppo, già scontata routine. In campo sentimentale, le coppie dovranno prediligere il dialogo, ma non quello a senso unico, ovvero quello nel quale voi parlate e gli altri ascoltano senza interrompere e con piacere. Se permetterete al partner di prendere delle decisioni insieme a voi, allora tutto andrà per il verso giusto e trascorrerete una giornata perfetta. Single, i lati migliore del vostro carattere verranno risvegliati proprio in questi giorni: vi sentirete in pace con voi stessi e avrete tanta voglia di far del bene agli altri.

Cogliete questo impeto di altruismo e, se potete, aiutate pure quell'amico/a che sapete in difficoltà, al limite anche solo offrendo un po' di compagnia o qualche chiacchiera distensiva. Nel lavoro, intuito e immaginazione potranno essere qualità molto importanti che, se giocate al momento opportuno, consentiranno di ribaltare le sorti di una partita importante. Intanto non perdetevi nei dettagli ma cercate di essere più disponibili nei confronti dei colleghi.

Gemelli: ★★★★★. La giornata del 5 giugno non presenterà penalizzazioni importanti, anzi, quasi tutto il periodo potrebbe scorrere all'insegna della calma e nella serenità più assoluta. In amore, tutto quello che vorreste in questa giornata è di poterla vivere in tranquillità e possibilmente con le persone che amate.

Intanto molte coppie troveranno senza dubbio un buon equilibrio e riusciranno a dimenarsi tra la vita familiare e quella professionale. Qualcuno poi, se non il più intelligente senz'altro il più intraprendente degli altri, regalerà una serata romantica alla persona amata con tutti gli annessi e connessi che ne potranno derivare... Single, la circolazione di nuove idee è sempre una cosa positiva e voi ora siete disponibili ad ascoltare i suggerimenti degli altri. La presenza delle stelle renderanno grandioso lo scambio tra voi e gli amici, sempre pronti ad aiutarvi e a starvi vicini. Nel lavoro, l'idealismo ed il senso di giustizia, già parte del vostro modo di essere, toccheranno i massimi livelli per via della Luna amica.

Avrete molte opportunità per realizzarvi e chiudere la giornata con soddisfazioni personali gratificanti.

Oroscopo e stelle di sabato 5 giugno

Cancro: ★★★. In arrivo un week-end abbastanza difficile da mantenere entro certi limiti. La sesta giornata dell'attuale settimana si prevede 'sottotono', dunque, cosa aspettarsi dal periodo? Quasi sicuramente il periodo porterà non poche difficoltà soprattutto in amore: difficilmente riuscirete a convincere la persona amata su alcuni problemi interni alla coppia. Chiedete lumi o consigli a qualcuno in grado di aiutarvi o consigliarvi nel cercare di superare tale situazione. Ritagliatevi pure qualche spazio in più da dedicare al partner che, forse, avete trascurato un po’ troppo ultimamente: potrebbe essere il modo migliore per superare qualche malumore.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che probabilmente vivrete una giornata fatta da alti e bassi, con picchi di tensione soprattutto nella mattinata. Non tiratevi indietro se dovessero nascere dubbi o esigenze inattese: una seria autoanalisi non potrà che farvi bene e aiutarvi a migliorare i rapporti con gli altri. Nel lavoro, non affidatevi troppo agli altri: meglio contare sulle proprie forze, perché oggi i colleghi non vi saranno di aiuto, anzi chiederanno a voi più di quanto possiate dare e sinceramente non ne varrà la pena.

Leone: ★★★★★. Partirà molto bene questo vostro sabato di fine settimana. Ingenerale, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, avendo valutato nel modo corretto i risultati conseguenti alcune vostre scelte/azioni state finalmente cominciando a raccogliere i tanto desiderati frutti.

In amore intanto cercate di essere più ragionevoli in questa giornata, perché da questo atteggiamento positivo potrebbe derivare un miglioramento delle vostre relazioni, non solo con il partner ma anche con la famiglia o con gli amici più cari. Così facendo molti del segno di certo andranno alla grande e in alcune situazioni riuscendo persino a prendere con maggiore sportività eventuali accadimenti inattesi. Certamente anche se fosse, non necessariamente il destino riuscirà a minare il buon equilibrio quotidiano, anzi, molto dipenderà da come si cercherà di risolvere le questioni. Single, a volte la vita manda messaggi in apparenza insignificanti che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato: per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi ad 'ascoltare' il vostro intuito.

Se ci fosse qualcosa che non è stato possibile realizzare in questi ultimi giorni beh, presto potrete realizzarlo grazie al favore delle stelle. Nel lavoro, se la giornata sarà una bellezza, buona parte del merito andrà alle stelle incollate nel vostro segno. Potrete giocare con destrezza su un doppio fronte, state facendo molti progressi! Impegno e gratificazioni andranno di pari passo, e presto soddisferete il bisogno di una maggiore tranquillità economica.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, sabato 5 giugno, indica che la giornata sarà sotto la cattiva azione di astri nemici del segno. Parliamo certamente della quadratura in atto tra Luna e Plutone, per voi speculare negativa al 85%. In questo caso si consiglia di non rimanete bloccati su eventuali emozioni negative ma di parlarne con persone di fiducia: famigliari, amici o colleghi di lavoro.

Qualunque sia la vostra situazione, sarà necessario esprimersi pienamente in modo da ripartire con il piede giusto e ritrovare la fiducia in se stessi. In campo sentimentale le stelle negative vi obbligheranno a fare chiarezza su una certa situazione. Sicuramente preferireste rimandare un confronto acceso (se dovesse esserci) e magari anche evitarne le dirette conseguenze ma sapete bene di non potervi tirarvi indietro: non sarebbe giusto nei confronti di chi ben sapete... Single, è difficile individuarne i motivi ma è chiaro a tutti che siete (e forse lo sarete ancora) di malumore. Per imporvi all'attenzione di chi conta, evitate atteggiamenti irriguardosi ma puntate sulla dolcezza. Investite bene le vostre energie dedicando più tempo a voi stessi; soprattutto correggete i ritmi stressanti del periodo e rilassatevi.

Nel lavoro, vi trovate a un bivio importante: riflettete bene prima di fare la vostra scelta definitiva.

