L'Oroscopo di domani 12 giugno è pronto a mettere le ali al prossimo weekend. In questo frangente, l'Astrologia applicata ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro scopre le carte analizzando il periodo in relazione ai primi sei simboli dello zodiaco. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere quali sono i segni fortunati di questo sabato? Secondo quanto estrapolato dalla Carta Astrale saranno gli amici del Cancro e del Leone ad avere la meglio nel primo giorno di weekend.

Invece, parlando di Astrologia applicata ai segni meno fortunati, le previsioni astrologiche del 12 giugno mettono in preventivo momenti "no" per i nativi del Toro, a questo giro valutati "sottotono". Passiamo pure direttamente alla classifica e poi agli approfondimenti segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Toro.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 12 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 12 giugno al segno dell'Ariete indica una giornata certamente positiva, anche se valutata dall'Astrologia del momento come ''normale''. In molteplici situazioni le stelle faciliteranno sufficientemente l'andazzo della vita rendendovi a volte attenti, altre volte perspicaci: ovviamente la parte più onerosa del periodo graverà tutta sulle vostre spalle, sappiatelo.

In amore, gli astri suggeriscono di non idealizzare il partner perché se continuate a esaltare i suoi pregi, i difetti affioreranno prepotentemente tutti insieme e non sarete in grato di risolvere i problemi che verranno. Single, le stelle fonderanno insieme stanchezza e nervosismo: vi sentirete praticamente insofferenti e non sarete in grado di comprendere quello che sta per succedere, sia nella vostra vita che in quella delle persone che vi stanno vicino.

Nel lavoro, di fronte a un progetto difficile, forse troppo impegnativo, avrete l'impulso di rinunciare, ma non fatelo, perché presto avrete tutti i requisiti per riuscire. Sia che lavoriate alle dipendenze altrui, sia che siate autonomi nella professione dovrete puntare sulla assoluta precisione e metodicità per far si che tutto proceda bene.

Toro: ★★★. Questo sabato armatevi di pazienza e tanto coraggio: il periodo avrà i toni poco chiari del sottotono. Pertanto si presume possa arrivare a voi nativi una giornata alquanto piatta, soprattutto nelle prime ore. In campo sentimentale, vi sveglierete col piede sbagliato sarete così siete nervosi e fareste meglio a evitare di mettervi contro chicchessia, ancora peggio verso il partner. Evitate anche di attaccare verbalmente chi provasse a dare consigli oppure contrastasse le vostre opinioni, perché irritabili come siete potreste ritrovarvi in situazioni molto spiacevoli. Single, niente è perduto: in mattinata vi sveglierete un po' angosciati e intorno a voi vedrete (forse) tutto nero.

Tranquilli, sarà solamente una sensazione transitoria, perciò non disperate. Il tempo farà il suo corso e vi ricondurrà verso la luce; quello che dovete fare è pazientare e aspettare, senza compiere gesti avventati. Nel lavoro, se avete nel cassetto tanti progetti e alcuni accadimenti vi impediscono di tradurli in realtà, fate una pausa di riflessione, vedrete che gioverà. Se potete, evitate di farvi prendere da dubbi o sospetti sui alcuni colleghi o persone che avete accanto.

Gemelli: ★★★★. Partirà leggermente in sordina il sesto giorno dell'attuale settimana, per poi riprendersi a mattinata inoltrata. Probabili piccole sorpresine dal gusto piccante: l'invito è quello di non tirarsi indietro ma di approfittare delle opportunità.

In generale consolatevi con le piccole gioie quotidiane che la vita, pur routinaria, è pronta ad elargire. In amore, la ruota non sembra girare come dovuto: discussioni con il partner e delusioni in generale non mancheranno. Non disperate, come si suol dire non tutto il male viene per nuocere... Invece giocate le vostre carte come meglio potete, soprattutto se credete di poter fare qualcosa per cambiare la situazione attuale: lanciatevi senza remore! Single, se vi piace mantenere la libertà di azione agite pure indisturbati, senza dare troppe spiegazioni a chi sapete. Evitate di adattarvi troppo alle esigenze altrui, trovate una linea d'azione efficace per ottenere degli spazi tutti vostri, come anche ricomporre i rapporti con le persone che vi interessano.

Nel lavoro, entusiasmo e progresso avanzano; potrete muovervi con sicurezza e ottenere ovunque consensi. Armonia chiama armonia o, se preferite, fortuna attira fortuna! Aumenterà anche il desiderio di coltivare la vostra indipendenza oppure di dedicarsi ai progetti personali.

Oroscopo e stelle di sabato 12 giugno

Cancro: ★★★★★. Questo giorno di fine di settimana per voi del segno partirà sicuramente meglio di molti altri vissuti in precedenza. Splendide le cinque stelline del periodo, in questo caso favorite da Luna e Venere entrambi nel segno e nel contesto in splendida congiunzione. In arrivo momenti speciali: daranno sicuramente ottimi spunti per alcune belle novità da mettere in gioco in ambito dei rapporti.

Per i sentimenti, in questo sabato le stelle saranno particolarmente buone, potrete contare su un'ottimo stato d'animo per vivere serenamente il vostro rapporto di coppia. Perché non stupire il partner con qualcosa di diverso, scrivendo magari una lettera d'amore o dedicandogli una romantica poesia? Proprio come si usava fare non troppo tempo fa, prima che arrivasse "tutta questa tecnologia". Single, il ritmo della giornata sarà molto calmo e disteso, dentro di voi regnerà la pace e sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra, il che susciterà ammirazione e forse anche un pochino di invidia da chi vi gira intorno. Nel lavoro, il cielo odierno donerà intuizioni preziose da cogliere e sfruttare.

Basterà guardarsi dentro o fare ordine in se stessi per cominciare a risolvere problemi e situazioni. Non lasciatevi scappare un colpo di fortuna: abbiate il coraggio di afferrarlo.

Leone: ★★★★★. Una giornata ottima, oseremo dire quasi al limite della perfezione! Pronti a gongolare? Certo che sì, anche perché gli astri saranno benevoli con voi nativi e non solo questo sabato ma anche la prossima domenica, data di arrivo della Luna nel segno: questa ve l'abbiamo appena servita su un piatto d'argento, contenti? In amore, la giornata inizierà alla grande e si prospetta particolarmente appagante con il partner. In molti casi vi sentirete in vena di provare novità o tastare il polso a nuovi orizzonti, purché quest'ultimi riescano ad aprire la mente e il cuore.

Intanto fatene partecipe anche la persona che amate e vedrete che insieme ritroverete un'enorme carica vitale: questo senz'altro potrà avere un effetto positivo sulla vostra vita sentimentale. Single, le stelle indicano che una nuova avventura vi attende a beve e il vostro fisico sarà carico di energia per affrontarla. Il percorso che intraprenderete sarà bello quanto mai intrigante, avrete bisogno quindi di molta fiducia in voi stessi. Nel lavoro, le stelle brilleranno benevole e vi regaleranno un caleidoscopio di novità e di emozioni positive. La fortuna vi sorriderà, e voi ne approfitterete per ideare progetti intelligenti, ingegnosi. Notizie positive arrivano anche nell'ambito finanziario: qualche entrata in più vi potrebbe fare proprio comodo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 12 giugno, preannuncia una giornata in leggera risalita rispetto ai giorni scorsi. In particolare, situazioni di un certo interesse a livello interpersonale potrebbero presentarsi nel corso della seconda metà della giornata: valutate bene se sarà il caso di prenderle seriamente in considerazione. In campo sentimentale, se ci sono state delle discussioni animate con il vostro partner è altamente consigliato trovare compromessi o un punto d'incontro. Siate gentili e lasciate che Venere vi guidi con dolcezza verso le sue braccia, così da dare modo a chi avete nel cuore di far sentire la propria presenza, ora più che mai calorosa e affettuosa. Single, è inutile prendersela tanto per alcune situazioni che non dipendono da voi ma da altre persone.

Sapete bene che a tutti possono capitare periodi fatti di alti e bassi perciò state tranquilli. Intanto provate a guardare avanti con fiducia e ottimismo e troverete tutto ciò che desiderate. Nel lavoro, intuito, prontezza di riflessi e originalità saranno i punti di forza di questa giornata di giugno. Riuscirete ad allargare la cerchia delle conoscenze perché proprio dai nuovi incontri potranno nascere vantaggiose collaborazioni capaci di portare assai lontano.

