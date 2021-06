Giovedì 17 giugno troviamo sul piano astrale la Luna sostare nell'orbita della Vergine, mentre Saturno risiederà sui gradi dell'Acquario. Marte, invece, proseguirà il transito in Leone, così come Plutone rimarrà stabile in Capricorno ed Urano resterà nel segno del Toro. Il Sole, il Nodo Lunare e Mercurio permarranno in Gemelli come Nettuno assieme a Giove continueranno la sosta in Pesci. Venere, in ultimo, stazionerà nel segno del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per Ariete e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro top.

A seguito di alcune giornate lavorative piuttosto faticose dal punto di vista mentale, ecco che questo giovedì potrebbe riservare una netta inversione di marcia in tal senso per i nati Capricorno, i quali beneficeranno di un ottimo feeling con capi e colleghi.

2° posto Toro: stacanovisti. Alla stregua di un caterpillar, il primo segno Fisso avrà buone chance di sembrare instancabile sul fronte professionale, lavorando a testa bassa per giungere celermente alle mete prefisse.

3° posto Vergine: mondani. Il suggerimento astrale di queste 24 ore donato dal sestile Luna-Venere per i nati Vergine sarà, c'è da scommetterci, di staccare la spina dal tran tran quotidiano e trascorrere del tempo assieme a partner ed amici, magari facendo una capatina in quell'esclusivo locale in centro.

I mezzani

4° posto Scorpione: romantici. Nella giornata di giovedì il secondo segno d'Acqua darà presumibilmente sfoggio della propria indole romantica, ricoprendo di attenzioni e provando a far avverare i desideri della dolce metà.

5° posto Cancro: concilianti. Anziché divertirsi a punzecchiare l'amato bene, che era diventato lo sport preferito nativo dell'ultimo periodo, il secondo segno Cardinale assumerà, con tutta probabilità, un mood conciliante che gli permetterà di appianare anche i contrasti pregressi nel nido domestico.

6° posto Leone: incontri. 24 ore durante le quali i nati sotto il segno del Leone potrebbero fare delle nuove conoscenze lavorative da non sottovalutare perché, seppur nell'immediato sembreranno essere ininfluenti, si riveleranno interessanti sul medio-lungo termine.

7° posto Pesci: step by step. Il sostegno gioviale, considerata la retrogradazione plutoniana e la Luna opposta, potrebbe non bastare per assicurare ai nati Pesci una giornata a cinque stelle, con il dodicesimo segno zodiacale che si renderà conto che bisognerà procedere passo dopo passo per giungere a qualche risultato pratico o lavorativo.

8° posto Sagittario: burberi. Il tono umorale del terzo segno di Fuoco non sarà presumibilmente dei migliori in questa giornata, con i nativi che risulteranno sfuggenti ed a tratti burberi con le persone care. Probabili perplessità amorose in mattinata.

9° posto Acquario: routine. La ciclicità legata al quotidiano, illuminata a giorno da Saturno retrogrado e Urano quadrato, potrebbe star particolarmente stretta ai nati Acquario questo giovedì. Attività fisica, meditazione e un sano regime alimentare si rivelerebbero una pregevole valvola di sfogo dalla routine.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: focus sui figli. Il rapporto genitore/figlio avrà buone chance di trovarsi sotto i riflettori durante questa giornata di metà giugno, coi nativi che saranno chiamati a fissare nuove regole da impartire alla prole prendendo, al contempo, in considerazione che la fine delle attività scolastiche gli consentirà di essere meno rigidi in tal senso.

11° posto Ariete: bizzosi. Marte di Fuoco e i continui litigi tra Nettuno e Mercurio renderanno, c'è da scommetterci, la prima decade di casa Ariete incline al nervosismo, specialmente nel ménage amoroso dove il modo di relazionarsi alle altre persone del partner gli farà saltare la mosca al naso.

12° posto Gemelli: finanze flop. Un po' per la foga derivante dagli ultimi risultati ottenuti ed un po' per la smania di puntare ancora più in alto, i nati Gemelli potrebbero fare, economicamente parlando, il passo più lungo della gamba. Prima di lanciarsi in un investimento, sia su sé stessi che sui propri progetti, sarebbe meglio attendere fine estate quando riceveranno l'incondizionato sostegno di Mercurio e Giove.