Venerdì 18 giugno troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nell'orbita della Bilancia, mentre Marte transiterà sui gradi del Leone e Saturno risiederà nel segno dell'Acquario. Urano, invece, permarrà in Toro, così come Venere proseguirà il moto in Cancro e Plutone continuerà la sosta in Capricorno. Il Sole, il Nodo Lunare e Mercurio, infine, rimarranno stabili nel segno dei Gemelli come Nettuno e Giove resteranno nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Ariete e Toro.

Sul podio

1° posto Leone: progetti al via.

Dopo aver analizzato a fondo le ultime idee ed essersi prodigati nel fare le prove del caso, i nati Leone saranno presumibilmente pronti per far partire un progetto lavorativo nel giorno che precede il weekend. Il parterre planetario, però, gli intimerà di puntare sulle collaborazioni e sulla complementarietà per trarne maggior profitto, anziché assumere un mood individualista.

2° posto Sagittario: focus sulle amicizie. Tartassato dagli ultimi aspetti astrali, Stellium in Gemelli tra tutti, il terzo segno di Fuoco avrà buone chance di comprendere appieno la valenza di alcune amicizie storiche in queste giornata. Seppure la maggior parte di tali amici non ha potuto, per svariati motivi, incontrare spesso il terzo segno Mobile toccherà con mano che la qualità conta più della quantità.

3° posto Bilancia: volitivi. Il sestile che il Luminare notturno sui loro gradi formerà con Marte di Fuoco donerà probabilmente ai nati Bilancia un bottino energetico ed una voglia di darsi da fare non indifferenti. Tale mood volitivo, se usato con arguzia, consentirà al terzo segno Cardinale di bruciare le tappe nel ruolino di marcia professionale.

I mezzani

4° posto Acquario: effetto specchio. Saturno retrogrado nel segno formerà un'opposizione a Marte in seconda dimora e ciò, con tutta probabilità, permetterà ai nati Acquario di notare nelle altre persone alcuni lati ombra del proprio carattere. Questa sorta di "effetto specchio" relazionale potrebbe invogliare il quarto segno Fisso a smussare alcuni atteggiamenti sopra le righe, trasformando l'eccentricità in carburante energetico.

5° posto Gemelli: frizzanti. La Luna nell'amica Bilancia ed il Sole nel segno doneranno probabilmente ai nati Gemelli di seconda decade un tono umorale frizzante e brioso, che li renderà l'anima della festa ovunque andranno. Lavoro in secondo piano.

6° posto Scorpione: serata top. L'antico proverbio "prima il dovere e poi il piacere" potrebbe calzare a pennello per descrivere il venerdì di casa Scorpione, coi nativi che dopo un turno lavorativo faticoso potranno godersi l'agognata intimità col partner.

7° posto Pesci: visite. Il campanello di casa avrà buone chance di suonare ed alla porta i nati Pesci trovarsi di fronte ad un amico di vecchia data o un membro familiare che non vedono da un bel po'.

La felicità nel potersi incontrare nuovamente sarà tanta, sebbene la visita potrebbe celare un secondo fine.

8° posto Capricorno: abbuffate. Le incertezze legate al mondo professionale e amoroso di casa Capricorno faranno presumibilmente optare i nativi per affogare le proprie frustrazioni nel cibo, sebbene le persone care tenteranno invano di dissuaderli.

9° posto Vergine: impazienti. Il secondo segno di Terra, durante queste 24 ore, diverrà probabilmente impaziente sul fronte relazionale, perché una nuova conoscenza affettiva tarderà a trasformarsi in qualcosa di più.

Ultime posizioni

10° posto Toro: dietrofront. Diversamente rispetto alla loro indole, i nati Toro potrebbero tornare sui propri passi in questa giornata, constatando che una loro vecchia opinione dovrà essere accantonata per far spazio ad una nuova visione della faccenda.

La decima posizione, però, è dovuta dal fatto che le persone care non gradiranno il loro dietrofront e non perderanno tempo nel farglielo notare.

11° posto Cancro: lavoro flop. Qualcosa parrà non girare per il verso giusto nel lavoro per il primo segno d'Acqua, il quale si troverà a dover fare i conti con l'indisposizione di alcuni colleghi che si divertiranno a mettergli i bastoni tra le ruote.

12° posto Ariete: amore flop. Le paturnie amorose del primo segno zodiacale continueranno, probabilmente, anche questo venerdì perché i nativi da una parte continueranno a sottolineare con veemenza le manchevolezze del partner e quest'ultimo replicherà a tono.