Lunedì 21 giugno troveremo sul piano astrale il Sole spostarsi dal domicilio dei Gemelli (dove risiedono il Nodo Lunare e Mercurio) al segno del Cancro (dove sosta Venere). Marte, invece, proseguirà il moto in Leone, così come Saturno continuerà il transito in Acquario. Plutone permarrà nel segno del Capricorno come Urano resterà sui gradi del Toro e, infine, Nettuno assieme a Giove rimarranno stabili in Pesci. La Luna, infine, stazionerà nel segno dello Scorpione

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: stacanovisti. I Luminari in trigono al Grande Benefico nel loro Elemento doneranno, con ogni probabilità, ai nati Scorpione una rinnovata voglia di rimboccarsi le maniche, specialmente alla prima decade che si riscoprirà particolarmente volitiva.

2° posto Pesci: nuove idee. La dodicesima casa sarà irradiata dai raggi benevoli ed espansivi del transito gioviale nel segno e, dato il suo attuale moto diretto, potrebbe essere foriero di nuove ed interessanti idee lavorative per il terzo segno d'Acqua durante la prima giornata estiva.

3° posto Cancro: affettuosi. Basterà un piccolo gesto o un pizzico di attenzione in più nel ménage amoroso ai nati Cancro per dimostrare al partner l'affetto che provano nei loro confronti, con la dolce metà che apprezzerà di buon grado.

I mezzani

4° posto Acquario: mondani. La settimana aprirà probabilmente i battenti con una giornata dove il quarto segno Fisso avrà voglia di spensieratezza, e quale migliore occasione di divertirsi con le amiche di sempre magari di fronte ad un aperitivo.

5° posto Leone: cauti. Lo spostamento del Luminare diurno nel placido e letargico Cancro, formando un lungimirante trigono a Giove, avrà buone chance di rendere il secondo segno di Fuoco decisamente più cauto, sia nei gesti che nelle parole.

6° posto Bilancia: sereni. Il clima nell'ambiente lavorativo tenderà, c'è da scommetterci, a rasserenarsi per quanto riguarda i nati Bilancia, soprattutto tra coloro che nelle ultime giornate hanno provato a stemperare i toni tramite un chiarimento con le persone interessate.

7° posto Sagittario: alleanze da rivedere. Con l'incedere dell'estate e qualche collaborazione che entrerà sempre più nel vivo, i nati Sagittario potrebbero dover soffermarsi sulla valenza di alcune alleanze, perlopiù professionali, e decidere se sarà il caso di rimpiazzarle con altre figure.

8° posto Ariete: revisioni finanziarie. 24 ore dove la seconda decade di casa Ariete sarà probabilmente invogliata a porre maggiore attenzione alle proprie finanze, eliminando le spese voluttuarie e procrastinando eventuali investimenti a periodi economicamente più floridi.

9° posto Toro: amore flop. Qualche dissidio sul fronte sentimentale sarà presumibilmente da mettere in conto questo lunedì per il primo segno Fisso, in particolar modo per i nativi che hanno una predominanza del valore Terra nel proprio tema natale.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: lavoro flop. Rinviare alcune decisioni lavorative non sarà più possibile in casa Capricorno, coi nativi che potrebbero, gioco forza, prendere il toro per le corna ed affrontare ciò che non va, dai malumori legati al compenso sino ai problematici rapporti coi capi.

11° posto Vergine: destabilizzati. Se l'ultima settimana aveva concesso una sorta di tregua ai nati Vergine, durante la quale hanno potuto sistemare alcune pendenze pratiche e burocratiche, adesso lo sbarco del Sole in Cancro, assieme a Marte di Fuoco e Giove d'Acqua, tenderanno a destabilizzarli non poco. Al secondo segno di Terra, quindi, sembrerà mancare il terreno sotto i piedi ma il tempo delle decisioni, con Saturno retrogrado quadrato a Urano in Toro, sarebbe bene rinviarle a fine estate.

12° posto Gemelli: in disparte. La luce dei riflettori potrebbe non essere così congeniale ai nati Gemelli a partire da questa giornata, i quali prediligeranno un mood decisamente più sobrio standosene in disparte a coltivare i loro hobby preferiti, riducendo al lumicino la comunicazione con gli altri.