Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 giugno, i nati sotto il segno dell'Ariete devono mantenere la calma. I Sagittario sono un po' agitati, mentre i Pesci vivranno momenti molto interessanti in amore.

Oroscopo del 16 giugno ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: in questo periodo vi sentite un po' come sulle montagne russe. Cercate di darvi una calmata e di tornare con i piedi per terra. Siete in balia delle vostre emozioni e questo potrebbe portare alla presa di qualche decisione d'impulso.

11° in classifica Capricorno: la lotta tra la mente e il cuore potrebbe rivelarsi più intensa del previsto.

Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi prendere troppo dagli impulsi. Oggi avete la Luna dissonante, pertanto, potrebbe nascere qualche diverbio.

10° in classifica Sagittario: giornata un po' sottotono. L'Oroscopo del 16 giugno vi esorta a riposare un po'. Siete particolarmente stressati e agitati in questo periodo. Non lasciatevi tediare dalle persone che proveranno a mettervi i bastoni tra le ruote.

9° in classifica Gemelli: se state aspettando che l'altro o l'altra faccia il primo passo, smettetela. Nella vita bisogna sempre esprimere le proprie opinioni, i punti di vista e, soprattutto, i sentimenti. Non abbiate paura di rischiare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: attenzione alle tensioni.

Secondo l'oroscopo del 16 giugno, oggi potreste essere sottoposti a qualche provocazione, pertanto, potreste mostrare un certo risentimento, specie nell'ambito della sfera familiare. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete un po' stanchi.

7° in classifica Scorpione: attenti a non essere toppo impulsivi. In questo periodo siete dalle emozioni facili.

Tendete a commuovervi per qualunque cosa ma, allo stesso tempo, anche ad arrabbiarvi per cose di poco conto.

6° in classifica Acquario: buon momento per cominciare una nuova relazione. Se, invece, siete in coppia, cercate di rendere il rapporto un po' più effervescente. Non lasciatevi trascinare dalle abitudini perché potreste pentirvi.

5° in classifica Bilancia: in amore siete un po' distratti. Cercate di non lasciare troppe cose in sospeso. Ricordatevi che nella vita è necessario darsi da fare e non dare mai nulla per scontato, specie se ci sono di mezzo i sentimenti.

Oroscopo segni favoriti

4° in classifica Vergine: dopo aver trascorso dei giorni un po' sottotono, a partire da oggi ci sarà un bel miglioramento. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, non datevi per vinti e continuate a lottare per ottenere i risultati che vi eravate prefissati.

3° in classifica Leone: prendere le decisioni è una cosa che vi ha sempre fatto sentire importanti. Ebbene, questo è il momento di dimostrare a tutti quanto valete e le vostre capacità.

Dal punto di vista dei sentimenti, invece, lasciate il che il cuore vi parli.

2° in classifica Toro: siete molto impegnati nelle faccende professionali. Alcuni progetti stanno per volgere a compimento, pertanto, cercate di essere intraprendenti. In amore siete favoriti. L'oroscopo del 16 giugno denota una giornata piena di passione.

1° in classifica Pesci: netta ripresa rispetto ai giorni precedenti. Oggi vi sentite molto più dinamici e pieni di spirito d'iniziativa. Se state pensando di cimentarvi in nuovi progetti non aspettate. La fortuna aiuta gli audaci e voi dovete assolutamente esserlo.