L'oroscopo della giornata di lunedì 28 giugno prevede un caldo inizio di settimana per l'Ariete, felice di riavere favorevoli Venere e la Luna, mentre idee prolifiche gireranno in testa ai nativi Acquario, grazie in particolare al supporto di Mercurio. Cambiamenti imminenti sul posto di lavoro per i nativi Gemelli, che dovranno saper gestire al meglio, mentre Toro potrebbe essere alquanto nervoso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 28 giugno 2021.

Previsioni oroscopo lunedì 28 giugno 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi permetterà di iniziare bene la settimana.

Venere in Leone e la Luna in Acquario formeranno il connubio perfetto per recuperare terreno in amore. Proverete sentimenti forti, caldi, sinceri nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single dimostrerete quanto ci tenete alle persone che amate. Nel lavoro qualcosa potrebbe andare avanti diversamente da come previsto. Voto - 8-

Toro: un po’ troppo nervosi secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 28 giugno. Questo cielo purtroppo ha deciso di remare contro di voi, rendendo difficile il dialogo con il partner, e quando le cose non funzionano a dovere, voi per primi siete disposti a mandare tutto a monte. Se siete single le emozioni che state provando potrebbero dirigervi verso la direzione sbagliata.

Nel lavoro vi sentirete fiduciosi delle vostre capacità, mettendo in atto le vostre conoscenze. Voto - 6,5

Gemelli: periodo di cambiamenti per voi nativi del segno a partire da questa giornata, soprattutto sul posto di lavoro, dove dovrete adattarvi ad alcune novità per continuare a prosperare. In amore la Luna in Acquario vi aiuterà a tenere in armonia il vostro rapporto con facilità, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single non abbiate paura del giudizio altrui e fate come comanda il cuore. Voto - 7,5

Cancro: la vostra curiosità e voglia di fare non si esaurisce con Giove in trigono dal segno dei Pesci. Sul posto di lavoro tale aspetto vi sarà molto utile per cercare nuove idee e migliorare i vostri progetti. In amore non sarà più un cielo eccellente, ma più che adatto per vivere ancora una volta dolci emozioni insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single sarete più sensibili e intuitivi con i sentimenti, cercando l'amore seriamente e nella persona più adatta a voi. Voto - 8

Leone: settimana che tutto sommato inizia bene con Venere in congiunzione. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo di lunedì, la Luna sarà opposta, impedendovi di esprimere come volete i vostri sentimenti. Che siate single oppure no, corteggiate pure la vostra fiamma, mostrando interesse, ma senza essere troppo diretti. Poche novità in ambito lavorativo. Le risposte che state cercando non sono ancora arrivate. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di lunedì piuttosto valido dal punto di vista sentimentale. Non sarà un cielo ottimo, ma sicuramente valido per provare belle emozioni in compagnia del partner.

Se siete single avrete modi dolcissimi di dichiararvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro non siete al top della forma, e questo lo sapete già, considerati anche alcuni intoppi. Prendete dunque le cose con calma, analizzando per bene la situazione prima di agire. Voto - 7

Bilancia: pronti a gestire ogni impegno della giornata con grande ottimismo secondo l'oroscopo del 28 giugno. Per quanto riguarda i sentimenti tornerete a ragionare con il cuore, merito anche della Luna in trigono dal segno dell'Acquario. Che siate single oppure no, sarete in grado di dire parole dolcissime alla persona che vi piace. Sul fronte lavorativo la vostra vita frenetica sta per assestarsi un po’, rendendo il vostro impiego più gestibile.

Voto - 8

Scorpione: giornata no per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì. Luna e Venere saranno entrambi negativi nei vostri confronti, e dal vostro rapporto non potrete pretendere tanto al momento. Se siete single cercate la discussione anche per i motivi meno influenti non sarà una buona idea. Nel lavoro andrete bene, ciò nonostante valutate bene ogni situazione prima di siglare un accordo. Voto - 6,5

Sagittario: si apre un periodo piacevole da vivere per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere in trigono dal segno del Leone porta armonia nel vostro rapporto, e sarà molto utile per cercare di andare avanti, risolvere i problemi insieme, ma anche per aumentare la passione tra voi.

Se siete single aspettatevi un invito molto importante. Per quanto riguarda il lavoro attenzione alle spese, perché con Giove in quadratura potreste fare le scelte economiche sbagliate. Voto - 7,5

Capricorno: sfera sentimentale nel complesso valida per voi nativi del segno. Le stelle saranno piuttosto buone per vivere bei momenti con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single sentirete il bisogno di dare una direzione diversa alla vostra vita. In ambito lavorativo sarete piuttosto motivati e propositivi, cercando di svolgere al meglio le vostre attività. Voto - 7,5

Acquario: vitalità un po’ scarsa a causa di Marte e di Venere in opposizione. In amore questo non sarà di grande aiuto, anche perché la Luna in congiunzione non sarà lì per sempre.

Cercate di trovare un motivo per essere felici. Se siete single sarà difficile organizzare un incontro romantico se voi per primi non ne avete voglia. Sul fronte lavorativo non ci saranno grossi problemi in questa giornata, ma servirà una buona organizzazione. Voto - 6,5

Pesci: configurazione astrale poco influente in questa giornata secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale non rinuncerete alla piacevole compagnia del partner, sfruttando la vostra ironia e simpatia. Se siete single vi piacerà comunicare con gli amici e trascorre del tempo in totale spensieratezza. Sul fronte lavorativo sarete particolarmente impegnati, ciò nonostante fareste meglio a non pretendere troppo da voi stessi. Voto - 7,5