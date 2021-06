L'oroscopo del 25 giugno preannuncerà una giornata ricca di cambiamenti. I segni zodiacali si confronteranno con le loro paure e alcuni di loro ne usciranno vincitori. Altri metteranno in discussione le loro certezze e intraprenderanno un percorso di crescita personale.

Per avere una visione più definita di come amore, lavoro e socialità verranno influenzate dagli astri, sarà necessario individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in opposizione a Luna e in trigono a Giove

Mercurio in trigono a Saturno

Venere in opposizione a Plutone

Marte in opposizione a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 25 giugno.

Previsioni zodiacali del 25 giugno dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarà facile controllare l'ambizione. Punterete al traguardo più alto, anche se questo limiterà la vostra vita sociale e amorosa. Non vi arrenderete fino a quando non sarete certi di aver fatto tutto il possibile. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare perché il troppo stress potrebbe produrre l'effetto contrario.

Toro: avrete un forte senso della giustizia e non sopporterete soprusi da nessuno. Saprete far sentire la vostra voce, anche nelle situazioni più disperate. Il vostro altruismo vi porterà a combattere per i vostri amici, ma attenzione a valutare bene la persona che avrete davanti. In amore, potrebbero emergere alcune discussioni a causa dei diversi stili di vita.

Gemelli: sentirete il bisogno di dare una direzione diversa alla vostra vita. Ripenserete alle scelte che avete compiuto in passato e vi renderete conto che avrete potuto decidere diversamente. Per fortuna, non sarà troppo tardi per tornare sui vostri passi e per apportare il cambiamento desiderato. Con impegno e passione, potrete esaudire i vostri desideri.

Cancro: Cupido sarà dietro l'angolo e sarà pronto a colpirvi con le frecce del vero amore. Il rapporto di coppia prenderà una piega del tutto inaspettata e vi lascerà piacevolmente sorpresi. La sintonia con il partner aumenterà moltissimo e non avrete bisogno di tante parole per capirvi. Basterà un'espressione o un gesto per comunicare mille emozioni.

Oroscopo e previsioni dalle stelle di domani 25 giugno dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete alcuna intenzione di rinunciare all'amore, anche se le delusioni, in passato, sono state tante. Deciderete di vivere il rapporto di coppia giorno per giorno, senza pianificare accuratamente il futuro e senza sacrificare gli altri aspetti della vostra vita. Il lavoro vi consentirà di porvi nuovi obiettivi e di crescere a livello personale.

Vergine: il rapporto con gli amici sarà caratterizzato da alti e bassi. Da una parte sentirete il bisogno di stargli accanto, ma dall'altra non riuscirete a rinunciare alla vostra solitudine. Potreste essere accusati di essere distanti e poco inclini all'ascolto.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a cercare il giusto equilibrio.

Bilancia: impiegherete tutte le vostre energie nel rapporto di coppia. Avrete grandi progetti per il futuro e non vedrete l'ora di poter crescere insieme. Cercherete di coinvolgere il partner della vostra routine quotidiana, ma avrete una tiepida risposta. Questo vi lascerà un po' interdetti e vi spingerà a porvi delle domande. Il dialogo sarà la miglior strada percorribile.

Scorpione: sarete pronti ad affrontare le situazioni che vi spaventeranno. Non cercherete una via di fuga, ma soluzioni valide per risolvere i vostri problemi. Compirete dei passi in avanti, ma ancora non vi riterrete completamente soddisfatti.

Per fortuna, le persone care vi distrarranno e vi aiuteranno a superare questo momento.

Previsioni astrologiche di venerdì 25 giugno dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: tenderete a giudicare le persone un po' troppo velocemente. Preferirete caratteri simili al vostro, perché vorrete evitare qualsiasi tipo di scontro. Allargare le vostre vedute, però, potrebbe darvi diversi vantaggi, oltre che permettervi di conoscere persone nuove. Il partner potrebbe avere una sorpresa speciale per voi.

Capricorno: la routine quotidiana vi spingerà a cercare un'alternativa. Vorreste avvicinarvi a qualche nuova attività per rendere più interessanti le vostre giornate. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sottrarre tempo prezioso al lavoro o all'amore.

Se riuscirete ad organizzarvi nel giusto modo, non avrete nulla di cui preoccuparvi.

Acquario: vivrete una giornata all'insegna nel relax. Non avrete voglia di stressarvi con pesanti impegni lavorativi o con litigi di coppia. Preferirete rimanere in disparte e dedicarvi ai vostri hobby. Dal punto di vista economico, potrebbero esserci delle nuove entrate in arrivo. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di spendere con parsimonia.

Pesci: la vostra curiosità vi spingerà a osservare il mondo circostante. Non interagirete direttamente con le persone, ma vi piacerà analizzare i loro comportamenti. In amore, sarete pronti a sostenere il partner in ogni aspetto. Forse, le sue reazioni frettolose vi deluderanno in un primo momento. L'oroscopo consiglia di non prenderla troppo sul personale.