L'oroscopo del 10 luglio mette in evidenza il probabile andamento del prossimo inizio weekend. L'amore come sempre sarà al centro degli interessi della maggior parte dei segni: tanti saranno costretti a rinunciare a qualcosa di personale pur di far felice la persona amata, altri invece punteranno su dimostrazioni d'affetto concrete. Al mare, in montagna o dovunque possa esserci serenità, piacere, armonia purché insieme e con sorriso sulle labbra. Per tantissimi invece questo sabato sarà un giorno "normale", come tanti altri già vissuti, impegnati nel lavoro o in altre faccende legate alla quotidianità.

A quest'ultimi diciamo di avere pazienza: la domenica è vicinissima e recuperare è possibile o quantomeno auspicabile.

Per avere un quadro astrologico chiaro in merito alle influenze astrologiche di domani, è molto utile osservare i principali aspetti planetari del periodo. Tra le più importanti figure astrali, si segnalano:

Luna in congiunzione al Sole, entrambi in trigono a Nettuno;

Venere in Leone in congiunzione a Marte;

Sole in Cancro in sestile alla Luna;

Urano in quadratura a Saturno;

Giove in trigono a Mercurio;

Urano in Toro in sestile al Sole.

Di seguito la situazione dettagliata relativa all'Oroscopo del 10 luglio.

Previsioni zodiacali di domani 10 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete - Finalmente una giornata positiva, con la Luna di nuovo favorevole al vostro segno.

Brillanti e ottimisti, affrontate con il sorriso ogni situazione. Approfittate del sabato per trascorrere del tempo in compagnia degli amici: servirà a rilassarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di puntare tutto sull’umore: è buono e voi siete ottimisti, dunque guardate con fiducia al futuro e non pensate a nulla.

In amore ormai la vostra relazione ha superato la fase del rodaggio. Adesso è tempo di fare sul serio e costruire le basi per un rapporto duraturo. Riguardo le attività professionali, se proprio dovete lavorare anche in questa giornata di sabato, limitatevi saggiamente a portare a termine, con calma, soltanto ciò che avete già cominciato.

Toro - Splendido sabato! Passando dal Cancro al Leone (ingresso questa domenica), la Luna torna a sorridervi avvalorata dal fatto che il Sole si troverà in ottimo sestile al vostro Urano, pronti ad apparecchiare una giornata davvero speciale. Durante il prossimo weekend per voi del segno non esisteranno limiti di alcun genere. In amore, da un po’ di tempo, la vita di coppia non vi offre più quelle emozioni e quelle sorprese di cui voi, invece, sentite un gran bisogno. In questa fase del mese invece ritroverete quel feeling speciale capace di scatenare passioni travolgenti o tenerezze mozzafiato. Nel lavoro, intanto, un imprevisto potrebbe piombare come un fulmine a ciel sereno e sparigliare le carte: la vostra reazione sarà pronta, immediata e risolutrice.

Gemelli - Con Giove al vostro fianco, in quanto in trigono a Mercurio, trovate con facilità la soluzione a ogni problema. Siete molto soddisfatti dei risultati che raggiungete, allora potreste anche decidere di premiarvi regalandovi del tempo libero da trascorrere in compagnia di amici e conoscenti. In ambito amoroso, adesso che con la persona amata avete finalmente raggiunto la sicurezza e l’intimità necessaria, non esitate oltre: lasciatevi andare. Se vi accorgete di aver messo su un paio di chiletti di troppo, niente diete stressanti. Fare più movimento è la giusta soluzione. Sul lavoro ignorate il cellulare che squilla, le email dall’ufficio e ogni altro tentativo messo in atto dai colleghi per contattarvi: seppur impegnati, è pur sempre sabato!

Cancro - Ancora per oggi la Luna soggiorna nel segno, ma le pessime relazioni che intrattiene con Plutone in opposizione vanificano le sue buone intenzioni. Che si tratti di lavoro o di vita privata, oggi la situazione non cambia di molto. Siete tesi e abbastanza confusi. In amore, per quanto vi sforziate, sarà difficile che qualche riflesso dei vostri problemi lavorativi non finisca con l’influenzare la vita privata. Poi c'è un particolare: vi preoccupate dell'aspetto fisico solo quando ne avete voglia e tempo. Capite bene anche voi che una simile discontinuità non porta risultati. Nel lavoro è inutile forzare i tempi, la situazione ha bisogno di maturare a dovere prima di dare i risultati sperati: non siate impazienti.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 10 luglio

Leone - Potete smetterla di preoccuparvi per la situazione poco favorevole. Finalmente le cose si aggiustano anche per voi e tutto si fa più fluido. La Luna sta per entrare nel vostro segno, mentre il Sole con Nettuno continuano a sostenervi e voi tornate a sorridere. In amore i giochi, a ben guardare, sono ancora aperti e non c’è niente di già stabilito. In breve l’ultima parola, quella definitiva, spetta a voi. Intanto, malgrado sia piena estate, potreste già essere alle prese con tosse e mal di gola, uno dei vostri punti deboli: è che esagerate con l’aria condizionata. Nel lavoro i soliti problemi sono sempre lì, ma riuscite a trovare il giusto modo per affrontarli: con determinazione e un bel sorriso sulle labbra.

Vergine - Tante piccole questioni da sistemare meritano un po’ d’attenzione. Non sbuffate e affrontatele con spirito costruttivo: è nel vostro interesse! Anche per innalzare un grattacielo si comincia dalle fondamenta, che devono essere solide e durature. Anche nel lavoro, soprattutto in questo fine settimana, sembra che gli impegni si moltiplichino, ma voi sarete abili a mantenere il controllo e a impostare le vostre attività. In amore siete coperti: dalla vostra parte Venere vi dona quel tocco di romanticismo in più, che potrà esservi molto utile per tingere di rosa il sabato sera. Un atteggiamento concreto e ragionevole è ciò che gli altri si aspettano da voi: dimostrate loro tutta la vostra disponibilità.

Bilancia - Questo weekend una buona idea può trasformarsi in un progetto fuori dal comune e portarvi a una reale indipendenza sul piano economico e lavorativo. Cominciate pure a sondare il terreno, ma non siate troppo generosi con gli altri riguardo ai particolari. Una nuova iniziativa può portare denaro, evitate però di creare conflitti tra il vostro tornaconto e gli interessi di chi avete a fianco. In amore mostratevi disponibili, ma state alla larga da richieste eccessive. In qualche caso potreste dover fare bene i conti nel bilancio tra il dare e l’avere. Pianificate un’attività sportiva: jogging, palestra, piscina. Non dimenticate di mettere in lista anche dei momenti di riposo e di svago.

Scorpione - Sebbene l’umore non sia al massimo, questo sabato sarete sicuri del fatto vostro e risponderete colpo su colpo a chi tenterà di generare dubbi nelle vostre certezze. Sfoderando la vostra proverbiale grinta riuscirete ad avere la situazione sotto controllo. Nel caso foste impegnati nel lavoro le buone occasioni saranno molte, ma evitate di rischiare troppo. Non lanciatevi prima di essere certi che un affare sia alla vostra portata. In amore intanto, alla base del senso di scontento che vi pervade, c’è qualche problema irrisolto del passato:

prendetene atto e avrete la soluzione in mano. Un’attività fisica costante, volendo parlare di fisico prestante, migliora il funzionamento del metabolismo e stimola la produzione di endorfine: vi servono per attenuare lo stress.

Previsioni astrologiche del 10 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L’inizio del weekend vi trova dell’umore giusto. Recuperato lo spirito d’iniziativa, asseconderete il desiderio di raggiungere un luogo lontano. Tenete sotto controllo le finanze: in questo periodo le uscite rischiano di superare le entrate. Intanto nel lavoro iniziate ad attraversare un periodo piuttosto tranquillo. Se operate in settori artistici o commerciali, dovrete mettere in conto un leggero calo del giro di affari. In amore tutto bene: gli incontri e gli scambi amichevoli sono orientati al positivo. Nella coppia, invece, l’intesa e i sentimenti appaiono smorzati. In questo periodo tendete a spendere molte energie: ricaricatevi, alimentandovi in modo adeguato con frutta fresca di stagione: per la pelle e il fisico è di certo un valido aiuto.

Capricorno - Le stelle di questo sabato sono pronte a esaltare l’amore e le piccole cose. Approfittatene per riordinare il guardaroba o per apportare qualche modifica all’arredamento. Avrete modo di scambiare quattro chiacchiere con una persona che potrebbe scatenare in voi una profonda curiosità. Intanto nel lavoro, benché siate dotati di buon senso, potreste incorrere in un errore di valutazione, accettando frettolosamente di aderire a un’iniziativa. In amore sarete una presenza rassicurante e affettuosa per la persona che vi è accanto. Accogliete senza indugi una sua richiesta. Forse sentirete anche l’esigenza di cambiare qualche vecchia abitudine, cominciate a rivedere qualche asperità del vostro carattere e a correggerne gli errori.

Acquario - Forse in questa giornata rimarrete un po’ spiazzati o delusi nel prendere atto che alcune persone o situazioni possono essere diverse da come vi sono sempre apparse. In famiglia non scaricate il nervosismo su chi capita, ma cercate di razionalizzare il problema. Nel lavoro, intanto, patti chiari e amicizia lunga! Buttatevi pure in una nuova impresa, se ci credete, ma assicuratevi che tutto sia fatto secondo le regole. In amore vige il sano e vecchio detto "non tutte le ciambelle riescono con il buco", e neanche i programmi per il sabato sera, aggiungiamo noi. Qualcosa potrebbe rischiare di saltare a causa del vostro malumore e il fisico potrebbe accusare il colpo o risentire di una certa fragilità nervosa. Tutto si risolverà, aspettate solo che passi l’irrequietezza in campo.

Pesci - Finalmente un po’ di tranquillità, che però non vuol dire monotonia: il trigono del Sole e della Luna al vostro Nettuno nel segno movimenta piacevolmente la giornata. Il lavoro e la vita sociale non vi lasciano il tempo di annoiarvi: questo per voi è fondamentale, vuol dire che ciò che fate vi piace. L'oroscopo di domani suggerisce, visto l'ottimo periodo, di sfruttare questo momento di grande e intensa energia creativa, per rendere la vostra attività professionale più adeguata alle necessità. In amore sarete intraprendenti e sicuri del fatto vostro e le occasioni d’incontro non vi mancheranno di certo. Di storie serie, però, ancora non se ne parla: abbiate fiducia! Vi ricordiamo che il simbolo dei Pesci è rappresentato da due curve uguali e speculari: è l’incarnazione di tutto quello che è combattivo e ostinato.