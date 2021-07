Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 17 luglio, i nati sotto il segno del Sagittario devono prendere al volo delle occasioni. I Toro sono in ripresa, mentre gli Ariete in discesa.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: gli up e down dal punto di vista relazionale potrebbero crearvi qualche turbamento. La fortuna aiuta sicuramente gli audaci, pertanto, è indispensabile che facciate di tutto per seguire questi consigli. Dal punto di vista delle relazioni, invece, meglio non compiere scelte affrettate.

11° in classifica Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 17 luglio vi invitano a mostrarvi quanto più calmi e cauti possibile.

Potrebbero nascere delle liti insolite, specie con le persone a cui tenete in modo particolare, questo perché con loro riuscite a essere più sinceri e onesti.

10° in classifica Acquario: la tensione è alle stelle. I rapporti di coppia potrebbero subire qualche piccolo momento di cedimento. Cercate di evitare gesti inconsulti e calibrate attentamente le parole, specie in questo periodo. Sul fronte delle faccende professionali, invece, meglio non compiere scelte azzardate.

9° in classifica Gemelli: alti e bassi nei rapporti interpersonali. Se state pensando di apportare dei cambiamenti alla vostra vita, dovete cominciare dalle basi. I rapporti lavorativi potrebbero essere un po' più impegnativi del solito.

Previsioni astrali 17 luglio posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: questo è il momento giusto per esternare i vostri sentimenti. Non tenetevi tutto dentro. Nel bene o nel male le emozioni vanno sempre esternate. A ogni modo, meglio essere sinceri, anche dal punto di vista del lavoro.

7° in classifica Toro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 17 luglio vi invitano a tenere sotto controllo le vostre emozioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oggi siete in balìa del cuore e la ragione potrebbe sentirsi messa in disparte. Tutto questo potrebbe contribuire a rendervi agitati. Interessanti risvolti sul fronte lavoro.

6° in classifica Cancro: le cose da fare sono molte e le energie potrebbero scarseggiare. Meglio mostrarsi cauti e tranquilli. Non lasciatevi sopraffare dall'ansia.

Specie nei prossimi giorni potreste trovarvi a vivere delle emozioni davvero parecchio forti e intense.

5° in classifica Bilancia: buon momento per trarre delle somme. A partire da oggi potreste trovarvi dinanzi situazioni piuttosto rivelatrici. Se siete incerti dal punto di vista professionale, invece, datevi da fare per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio anno.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Leone: buon momento per i rapporti di coppia. Sono favorite le relazioni e la nascita di nuove storie d'amore. Se, invece, siete già in coppia, allora approfittate di questo fine settimana per concentrarvi un po' in più su quelli che sono i vostri affetti.

3° in classifica Sagittario: state sereni e godetevi il più possibile i rapporti di coppia.

Anche le relazioni di tipo amichevole potrebbero subire qualche cambiamento in positivo. Sul lavoro cogliete al volo i treni che passeranno in questo periodo.

2° in classifica Pesci: l'oroscopo del 17 luglio denota una giornata particolarmente attiva. Il lavoro e l'amore promettono molto bene, la cosa importante, però, è rischiare. Gettatevi a capofitto nelle storie e non guardatevi mai indietro. Fate passi indietro solo per prendere la rincorsa.

1° Capricorno: prima posizione per i nati sotto questo segno. Dopo qualche momento di down, finalmente oggi potete tirare un sospiro di sollievo. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo rapporto, sappiate che avete tutte le carte in regola.