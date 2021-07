L’Oroscopo per il segno del Toro per il mese di agosto 2021 prevede un periodo estremamente positivo per l’amore di coppia e per effettuare conquiste, ed essere al centro dell’attenzione anche nella cerchia delle amicizie. Meno entusiasmante e più faticosa invece saranno le prime due settimane del mese, anche se con il trascorrere del tempo si riveleranno dei miglioramenti significativi della fortuna.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Toro di agosto.

Amore

Quello di agosto 2021 sarà il mese dei sentimenti e al tempo stesso della passionalità.

Il segno di terra Vergine avrà nei suoi gradi sia il pianeta dell’amore Venere (il giorno 17) sia il pianeta Mercurio che vi aiuterà in modo considerevole a comunicare con il partner. Quindi per l'oroscopo ci sarà tanto dialogo e tanta voglia di trascorrere del tempo assieme, ma anche di vivere aspetti della vostra relazione che ultimamente avete accantonato per cause di forza maggiore, come ad esempio la passione e la tenerezza. Per i single si aprirà una fase di corteggiamenti, si riuscirà a fare passi avanti con la persona amata e con esiti davvero positivi. Oltre al magnetismo che vi caratterizza, stavolta subentreranno anche una splendida volontà di mettervi in gioco, anche se recentemente avete ricevuto delusioni.

Lavoro

Non ci sono notizie molto rosee se ci si focalizza sul lavoro. La fortuna che stavolta non vi accompagnerà nella prima metà del mese potrebbe influire negativamente su quegli ostacoli che avete necessità di aggirare sul lavoro, di investimenti che potrebbero non essere all’altezza delle vostre aspettative, e di spese che potrebbero essere più gravose del solito.

Il giorno 17 agosto però la fortuna di Venere potrebbe sensibilmente ridimensionare la vostra posizione professionale, e avere maggiori possibilità di fare affari molto soddisfacenti e remunerativi. Alla fine del mese gli spostamenti planetari che interesseranno Giove nella costellazione dell’Acquario saranno di grande aiuto nella conclusione di qualche progetto.

Fortuna e salute

Questo agosto sarà caratterizzato da una fortuna che da negativa diventerà positiva man mano che procederà il mese secondo l'oroscopo, dunque non vi resta che attendere per quelle attività in cui la buona sorte potrebbe essere una carta vincete per affrontare le sfide più pesanti. Le energie non saranno al ‘top’, ma allo stesso tempo la loro presenza sarà essenziale per poter mandare avanti occasioni lavorative che altrimenti andrebbero irrimediabilmente perse. Concedetevi del riposo più spesso, calibrando bene i vostri impegni ed evitando di stressarvi troppo con determinati incarichi.