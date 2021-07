L'Oroscopo del giorno 7 luglio riserva interessanti novità ma anche fastidiosi contrattempi per alcuni segni. In anteprima per voi lettori la nuova classifica stelline completa per tutti i segni nonché l'Astrologia applicata alla seconda metà dello zodiaco. Pertanto, occhi puntati in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle in amore e nel lavoro? Bene, iniziamo pure a mettere in chiaro come evolverà il terzo giorno della corrente settimana. Senz'altro, ad avere massima protezione da parte di astri positivi, l'Acquario, segno al "top del giorno".

Ottimo il periodo anche per coloro del Sagittario e del Capricorno, sottoscritti nel periodo con le cinque stelle della buona sorte. Intanto, le previsioni zodiacali di mercoledì 7 luglio non sono promettenti per gli amici nativi in Bilancia e Scorpione, valutati con le tre stelle relative ai frangenti "sottotono". La causa? In massima parte colpa di turbolenze astrali abbastanza negative.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 7 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 7 luglio

Bilancia: ★★★. La giornata sarà mediamente poco positiva, messa in preventivo dalle stelle con la sigla poco piacevole del "sottotono".

Le previsioni di mercoledì consigliano in amore di fare una sincera auto-analisi: le storie incerte, come pure quelle nascoste o quelle campate in aria, sono arrivate ad un bivio. Dunque, cambiate la situazione migliorandola oppure tagliate il problema alla radice. Tranquilli, non rimarrete soli per molto. Se non volete che la vostra storia d'amore giunga al capolinea in breve tempo, sbrigatevi a cambiate qualcosa.

Insomma, non serve a niente avere quell'insano timore (infondato) di sbagliare: per una volta tanto siate più intraprendenti! Nel comparto lavoro, prima di passare all’azione è consigliato sviluppare ogni idea con la massima cura nei particolari.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì Indicano l'arrivo di un giorno valutato con il simbolo del "sottotono".

La giornata di metà settimana, quindi, potrebbe risultare abbastanza piatta: non abbiate titubanze cercando di privilegiare chiarezza e sincerità. Per i sentimenti, per ripristinare il sereno nella vita di coppia sarà necessario smettere di rimandare il confronto ed affrontare le situazioni di petto. Fareste meglio a darvi una piccola regolata: siate chiari, non solo con gli altri ma soprattutto verso voi stessi. Single, inutile fare amicizia con tutti quelli che incontrate se poi, alla fin fine, non vi accontentate mai. Nelle vostre ultime storie d’amore c’è stata troppa razionalità, forse perché avete avuto paura di impegnarvi seriamente. Domanda: volete o no iniziare a programmare il vostro futuro?

Nel lavoro, i vostri sforzi potrebbero essere sottovalutati: le stelle invitano a perfezionare iniziative e metodi di lavoro.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 7 luglio al Sagittario preannuncia una giornata fantastica, almeno sulla carta, valutata con le ottime cinque stelle della buona sorte. In alcune situazioni comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel, soprattutto grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente. In amore, le stelle annunciano abbastanza serenità e voglia di vita. In coppia, la vostra relazione funziona in modo davvero magistrale e tutto si preannuncia perfetto. L’unico desiderio che avrete sarà la speranza che duri così, per sempre. Una piccola novità potrebbe rallegrare la parte centrale del periodo.

Per i single, la giornata partirà benissimo ed è di ottimo auspicio la fase astrale odierna relativa alla Luna presente nel comparto dei Gemelli. La parte riguardante il lavoro, anche qui sarete favoriti dalle stelle per cui avete ampie possibilità di riuscire a mettere in atto azioni innovative, affari importanti o molto impegnativi.

Oroscopo e stelle del giorno 7 luglio

Capricorno: ★★★★★. Giornata magnifica, valutata nelle predizioni di mercoledì come una tra le migliori di questa settimana. In alcune situazioni aperte cambierà finalmente il vento, avviandosi positivamente nella direzione che ambite da tempo. Coraggio, gli astri vi daranno una forte spinta infondendovi sicurezza e nuova fiducia.

In merito agli affetti, si consiglia di agire proprio in questo periodo. In coppia, se il vostro sentimento è ricambiato, avrete ottime chance di ottenere più di quanto avreste mai sperato. Tutto si presume possa evolvere in positivo grazie alla Luna armonica. A dominare su tutto, le sensazioni di appagamento, l’ottimismo, la socievolezza e il benessere. Single, in amore ascoltate i saggi consigli di una vostra amicizia o dei vostri familiari. I più fortunati tra voi si metteranno in viaggio già da questo prossimo sabato: meta, le agognate vacanze (beati voi!). Nel lavoro, giornata molto piacevole. Intuito e fantasia guideranno le vostre azioni: fidatevi del vostro sesto senso nel valutare le situazioni o per risolvere controversie.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di domani indicano che possa finalmente arrivare una giornata ottima. Sarà un buon momento per chi di voi è già in coppia: la Luna in Gemelli vi farà sentire in equilibrio con voi stessi e col partner: sorprendetelo con una proposta shock! Che ne direste di un romantico viaggio d'amore? In più di qualche caso la buona fortuna sarà dalla vostra, quindi aiutatela aumentando l’impegno nel cercare le occasioni propizie per migliorare ulteriormente il vostro rapporto di coppia. Single, evitate compagnie troppo assillanti e, talvolta, anche abbastanza inopportune, non fanno certo per voi. Attenti a chi è in grado di rendervi nervosi! Comunque, non tutti i mali vengono per nuocere, e questo già lo si sapeva: il consiglio, pertanto, è di cercare di trasformare un imprevisto in opportunità.

Nel lavoro, cercate di mantenere alta la fiducia in voi stessi. Tenete a bada l'ansia e convincetevi che c’è sempre tempo per raggiungere i risultati voluti. Basta prepararsi con attenzione.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 7 luglio, preannuncia una giornata di routine, pertanto sottoscritta con le semplici quattro stelle relative all'ordinaria positività. In amore forse non avrete le idee chiarissime, ma in compenso vivrete un periodo molto dolce sotto il profilo sentimentale, soprattutto se avete in corso una storia appagante. In coppia potrete far affidamento sulla sintonia creata nei giorni addietro, ma per raggiungere una vera intesa con la persona amata dovrete assecondare le sue necessità.

Vietato pensare solo a se stessi... Coloro ancora single, nella fattispecie quelli che amano le avventure poco impegnative, coglieranno non poche occasioni per cimentarsi nel loro "gioco" preferito. In generale, momenti splendidi dal punto di vista affettivo con incontri significativi per alcuni di voi. Nel lavoro cercate di programmare per bene ogni aspetto della vostra attività: vi costerà un po’ di fatica in più, ma ne varrà la pena.

Classifica 7 luglio, le stelle dei dodici segni

Curiosi di scoprire quali saranno i segni migliori e peggiori di domani, mercoledì 7 luglio? A fugare eventuali dubbi e placare stati d'ansia arriva a proposito la nostra nuova classifica completa valida per tutti i segni dello zodiaco.

Ad emergere su tutti i segni, l'Acquario, affiancato da altri quattro fortunati che andremo a scoprire dalla tabella sottostante. Ansiosi di sapere se il vostro segno rientrerà tra quelli al vertice? Il responso, come sempre è espresso con le stelle.

Le stelline di mercoledì 7 luglio: