Prosegue la seconda settimana del mese di luglio per tutti i segni zodiacali. Come cambierà la situazione astrale di ognuno nella giornata di martedì 6 luglio 2021? Approfondiamo di seguito l'Oroscopo e le stelle per tutti. dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: con la Luna favorevole, in amore riuscirete finalmente a vivere un momento promettente per voi. Attenzione solo ad alcuni chiarimenti da fare. Nel lavoro le nuove attività sono favorite.

Toro: per i sentimenti la situazione è piuttosto nervosa, nulla però di grave. Nel lavoro il periodo può offrire grandi opportunità, attenzione però agli investimenti.

Gemelli: a livello amoroso questo periodo porta qualcosa in più, in particolare ci saranno nuove emozioni per i single del segno. Nel lavoro potranno arrivare delle proposte o delle risposte che aspettavate da tempo.

Cancro: in amore è una giornata positiva, da sfruttare al massimo, le relazioni nate da poco sono favorite. A livello lavorativo se alcune situazioni non vi piacciono più potreste anche dire basta.

Leone: a livello sentimentale le ultime giornate non sono state il massimo ma oggi finalmente si potrà recuperare. Nel lavoro rispetto gli ultimi giorni va meglio, ci sono novità importanti in arrivo.

Vergine: per i sentimenti, con la Luna dissonante, è meglio evitare azzardi. Potreste anche andare contro qualcuno.

Nel lavoro dovete fare delle richieste agite ora, il momento vi aiuta.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso, se una storia si è chiusa, bisogna andare oltre. Momento che potrebbe portare qualcosa in più punto a livello lavorativo, se ci sono delle scelte importanti da fare agite ora.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale se una storia non va come sperato, bisogna cercare di capire se portarla avanti o meno. Nel lavoro il momento non è positivo, per questo motivo eventuali accordi sono da rimandare.

Sagittario: con diversi pianeti favorevoli, in amore alcuni problemi nati di recente potranno essere superati.

Attenzione solo ad un po' di stanchezza. A livello lavorativo alcuni accordi e progetti futuri sono interessanti.

Capricorno: per i sentimenti la giornata è promettente, se ci sono delle novità sfruttatele al massimo. Nel lavoro è un periodo importante per programmare fin da ora qualcosa di interessante per i prossimi giorni.

Acquario: a livello amoroso torna un po' di stabilità dopo alcuni giorni difficili: è una fase di recupero. Nel lavoro di recente qualcosa non è andato come vorreste, dovete capire effettivamente cosa volete fare.

Pesci: in amore la giornata porta qualche momento di calo. In particolare potranno esserci difficoltà in una storia. Nel lavoro sfruttate Giove in ottimo aspetto visto che potrà portare novità.