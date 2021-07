Nuova giornata per i segni zodiacali. Come andrà in particolare mercoledì 7 luglio? Di seguito le stelle e l'Oroscopo per capire come la situazione astrale e la posizione dei pianeti influenzerà a livello lavorativo, salutare e sentimentale tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore avete voglia di fare dei passi avanti, non mancherà passionalità. Per quel che riguarda il lato lavorativo sono molti gli impegni che dovrete affrontare.

Toro: in campo professionale siete in attesa di risposte, arriveranno presto delle interessanti notizie.

Per quel che riguarda il lato amoroso in questa giornata potrebbero esserci delle divergenze.

Gemelli: i nati sotto il terzo segno zodiacale nel lavoro stanno vivendo un momento particolarmente promettente. Con la luna nel segno non mancherà energia da sfruttare in amore.

Cancro: possibile nervosismo in questa giornata, dovrete fare delle scelte importanti in amore. Per quel che riguarda il lato lavorativo cercate di non essere polemici con i collaboratori.

Leone: vi sentite più forti rispetto alle giornate precedenti, potrete ottenere maggiori risultati in campo professionale. Situazione positiva anche per quel che riguarda il lato sentimentale.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale la giornata di mercoledì 7 luglio sarà caratterizzata da dubbi d'amore.

Cercate di non essere polemici con il partner. Anche nel lavoro alcune situazioni vanno chiarite.

Astrologia giornaliera per i segni zodiacali

Bilancia: dopo alcune giornate complesse, potrete vivere un momento di recupero. Nel lavoro arriveranno delle occasioni e con la luna in ottimo aspetto potrete ritrovare forza a livello amoroso.

Scorpione: in amore cercate di vivere i vostri sentimenti senza esitazioni, sarà meglio evitare polemiche. Nel lavoro non mancano conferme.

Sagittario: vi sentite nervosi, potrebbero nascere delle discussioni a livello sentimentale, a causa anche della Luna in opposizione. Anche nel lavoro è possibile che nascano delle polemiche di troppo.

Capricorno: momento di recupero per i nati sotto questo segno, nel lavoro potrete fare carico di nuove energie per affrontare novità e occasioni. In amore se qualcuno vi interessa, è il momento di farsi avanti.

Acquario: non manca energia, in particolare nel lavoro potrebbero arrivare situazioni interessanti da cavalcare. Per quel che riguarda l'amore con Venere in opposizione, sarà meglio chiarire alcune questioni.

Pesci: vi sentite molto energici e nel lavoro non mancano obiettivi importanti. Con la luna dissonante cercate di superare alcune questioni con il partner.