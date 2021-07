L'Oroscopo di domani 26 luglio 2021 annuncia un giorno positivo, non per tutti i segni. L'Astrologia in questo contesto sarà indirizzata in esclusiva per i sei simboli da Ariete a Vergine. Sarà certamente un gran lunedì per i nati in Toro, in Gemelli e in Vergine, trio considerato a cinque stelle nel periodo. Pronti a togliere il velo della curiosità dagli altri segni?

Le previsioni astrologiche del 26 luglio non vedono troppo positivo il periodo per i nativi del Cancro, segno giudicato "sottotono" in questo inizio settimana. Vediamo di mettere in chiaro la situazione astrologica segno per segno, non prima i aver dato voce alla scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★: Cancro.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 26 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 26 luglio al segno dell'Ariete predice una giornata pressoché discreta, Valutata nelle odierne previsioni con quattro semplici stelline, assolutamente non male. In campo sentimentale, il movimento degli astri porterà amore e armonia, così anche le coppie di vecchia data ritroveranno una passione e un'intesa invidiabile. Seduzione e romanticismo saranno i vostri alleati della giornata, che vista con gli occhi dell'amore non sarà affatto deludente. Single, sarà una bella giornata per parecchi di voi, troverete il tempo anche di svagarvi.

Questo sarà un giorno molto piacevole e l'amore vi promette una girandola di situazioni, di flirt, di corteggiamenti. Nel lavoro, tutto procede per il meglio, esattamente secondo i vostri desideri e aspettative: potrete in molti casi consolidare la vostra posizione e ottenere garanzie soprattutto sul piano finanziario.

Toro: ★★★★★.

Giornata ancora positiva, impreziosita dalla presenza di una Luna in Pesci sempre più vicina al segno, piacevole e ben propensa a dare aiuto e sostegno affettivo. In campo sentimentale, uscite dalla solita routine e organizzate qualcosa di divertente con il partner, perché questa giornata potrebbe rivelarsi estremamente bella, regalandovi tanta dolcezza.

Riceverete molte attenzioni e premure da parte della famiglia. Sarete anche voi in prima persona a prendervi cura di chi amate con tanta dedizione, spinti da un sincero altruismo. Single, il fascino non vi mancherà e nuove proposte potrebbero essere proprio dietro l'angolo, pronte a cogliervi di sorpresa, dovrete solamente valutare se essere accondiscendenti oppure no. Nel lavoro, continuando a seguire tutti gli aggiornamenti professionali, avrete migliori opportunità per farvi conoscere al di fuori del solito ambiente.

Gemelli: ★★★★★. Questo lunedì si annuncia molto positivo per la maggioranza dei nativi. Secondo gli astri, riguardo l'amore, sarete ben felici di vivere una giornata sicuramente movimentata, ma capace di regalare emozioni splendide.

In amore avete la fortuna di avere dalla vostra parte delle persone fantastiche e generose che farebbero di tutto per vedervi felici. Vi accorgerete finalmente di tutto il bene che state ricevendo e ne sarete grati. Le vostre azioni potrebbero presto rivelarsi utili anche nell'ambito familiare: un motivo in più per coltivare e dedicar loro una giusta e meritata parte del vostro tempo. Single, in questa giornata avrete la possibilità di approfondire i rapporti con le persone che non avete avuto modo di conoscere bene in precedenza e che per un motivo o per l'altro adesso vi ritrovate accanto, ogni giorno. Magari adesso, potrebbe essere un buon inizio per un'amicizia particolare. La sfera professionale sarà protetta e favorita dalle stelle che offriranno ottime occasioni alla stragrande maggioranza di voi, anche sotto il profilo finanziario: quindi non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità.

Oroscopo e stelle di lunedì 26 luglio

Cancro: ★★★. La giornata di avvio della settimana si presume possa prendere la brutta piega dei periodi "sottotono", già dal primo mattino. Per i sentimenti, ci potrebbero essere dei problemi insoluti da mettere in sicurezza, ma nulla che non possiate aggiustare: basterà un gesto gentile, un segno di rispetto e di disponibilità al dialogo, per scongiurare uno scontro con la persona che amate. Single, l'umore sarà altalenante perciò l'amore passerà in secondo piano. Consolatevi con il fatto che la vitalità guadagnerà punti e smalto! Siate elastici, perché non sempre quello che ha funzionato in passato è la risposta al problema del momento. Se vi irrigidite, potrebbero nascere delle discussioni con alcuni familiari.

Nel lavoro, potranno verificarsi alti e bassi d'umore a causa di alcuni contrasti, così gli impegni saranno più faticosi del solito. Avrete la sensazione che nessuno riesca a comprendervi e cercherete soluzioni che al momento non si trovano.

Leone: ★★★★. Lunedì periodo pacato, basato molto sulla buona comunicatività con chi avete accanto. Certamente, non arriveranno i botti di fine anno, ma con astuzia e capacità potreste raccogliere ben più di quello che nel frattempo avete seminato. In amore, le stelle renderanno la giornata particolarmente vivace. L'appoggio di una persona speciale vi entusiasmerà facendo crescere in voi nuove speranze per un futuro romantico e felice. La vita di coppia potrà tornare a risplendere, perché la giornata risulterà essere adatta per ritrovare un po' di armonia: sarete più disponibili più che mai.

Single, grazie a buone stelle, in questa giornata potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento. Una persona che non avreste mai pensato di conoscere e verso la quale non provate alcun interesse potrebbe farsi avanti. Qualcosa di buono sta cambiando in voi e questo vi renderà certamente migliori. Nel lavoro, sarete decisi ad ottenere il massimo, anche dal punto di vista economico. Strada facendo, non mancheranno i problemi e gli imprevisti, ma attrezzati come siete li supererete con poca fatica.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 26 luglio, preannuncia una giornata all'insegna della vitalità e della voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, per quanto riguarda i sentimenti occhi puntati sul settore famiglia.

Sarete sostenuti dal dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro. In coppia saprete comunicare benissimo con il corpo e rendere l'interazione con la persona amata, una sorta di dolce danza finalizzata allo stare bene insieme. In questo periodo una persona che vi ama ve lo vorrà dimostrare portando gioia ed allegria. In risalita sia i vecchi che i nuovi rapporti sentimentali. Single, vivrete una grande ripresa, sia fisica e mentale. Un raggio di luce arriverà a rischiarare la vostra situazione affettiva e anche con i familiari sono in arrivo svolte positive in grado di dipingere un futuro più roseo. Nel lavoro, il giorno sarà tutto proiettato alla realizzazione di piani e progetti per rendere più veloce il vostro raggio d'azione.

Successi significativi si prevedono per chi ha in ballo un colloquio importante o per chi cerca un impiego.

