L'Oroscopo di domani, martedì 27 luglio è pronto a mettere in campo le previsioni zodiacali relative al secondo giorno della presente settimana. In bella evidenza i comparti amore e lavoro: soggetti direttamente interessati dalle attuali predizioni, i segni relativi alla prima tranche dello zodiaco, ossia quelli rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A questa sestina gli astri hanno riservato un trattamento di favore con ben cinque segni su sei valutati, chi più e chi meno, positivamente: pronti a scoprire i segni più fortunati di martedì? A voi scoprire le previsioni zodiacali del 27 luglio segno per segno e, messa nero su bianco, l'attesissima scaletta con le stelline quotidiane posta di seguito.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Leone;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 27 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 27 luglio al segno dell'Ariete indica un ottimo martedì. Splenderanno di lucentezza e positività le stelle del vostro cielo, portatrici di splendide opportunità in diversi campi. In amore, la persona del cuore vi sarà accanto, adesso più che mai: approfittate di questo feeling e rivelate pure qualche intimo segreto che magari ancora non avete confessato, vedrete che ne resterà contento. Single, giornata all'insegna di buone previsioni, appagante sotto molti aspetti.

Coltivate i vostri sogni, liberate la fantasia e vedrete che la realizzazione di ciò che desiderate sarà più facile. Occasioni per flirtare e fare conoscenze sono nell'aria di questo bel cielo di luglio. Eccitanti suggestioni scaturiranno dalla conoscenza di una persona incontrata durante un evento mondano. Nel lavoro, non abbiate paura di mettervi alla prova in qualunque attività di vostro interesse.

Il periodo vi regalerà una grande concentrazione, grazie alla quale non potrete fallire in alcun modo.

Toro: ★★★★. Amici del Toro, la giornata del 27 luglio si preannuncia poco impegnativa dal punto di vista delle incombenze, anche se con piccoli spunti per criticità a livello interpersonale. In campo sentimentale, vi sentirete gioiosi e felici.

Sarete un esempio di buonumore per le tante persone che vi stanno vicino. Venere vi renderà belli e affascinanti ed avrete la sensazione di aver finalmente incontrato qualcuno all'altezza delle vostre aspettative. Single, grazie al vostro entusiasmo e al vostro savoir-faire, vi meriterete un posto di prestigio in società o nel vostro gruppo di amici. Sotto il profilo sentimentale, potrete risolvere vicende intricate, chiarire situazioni ma anche cambiare vita, se ne avrete voglia. In questo periodo tutto sta procedendo nel modo giusto: siate fiduciosi! Nel lavoro, fino ad ora avete sempre evitato di esprimere la vostra opinione. Ma, da adesso in avanti finalmente potete sentirvi liberi di parlare, senza filtri.

Gemelli: ★★★★. La giornata in questione per voi del segno si prevede a ritmo ridotto, generalmente allineata alle altre vissute in precedenza, dunque nella routine più assoluta. Per coloro che sono sempre sempre indaffarati, il consiglio è quello di stare attenti a mettere sul fuoco troppe cose assieme. In amore, potrete essere sicuri di avere al vostro fianco un partner gentile, tenero e premuroso, che vi ama. La fedeltà e il rispetto regneranno sovrani e, se siete in un periodo incerto, avrete una giornata fortunatissima e potrete vivere dolci emozioni insieme. Single, state per sciogliervi di fronte ad una dichiarazione d'amore con i fiocchi! Non solo riceverete grandi dimostrazioni romantiche ma sarete voi stessi a darne alla persona interessata.

Nel lavoro, grazie alla riuscita dei vostri progetti, sarete apprezzati e ricercati. Tutto questo sarà motivo di orgoglio: il successo aumenterà la fiducia in voi stessi e vi aprirà le porte verso un futuro davvero positivo.

Oroscopo e stelle di martedì 27 luglio

Cancro: ★★. La giornata è prevista in massima parte abbastanza difficile da portare a buon fine. Mercurio sotto opposizione da Plutone, al vostro segno darà filo da torcere nelle risoluzioni di problemi legati al fisco, con cavilli burocratici da tenere in considerazione. Un occhio di riguardo anche verso il partner, la famiglia nonché le amicizie. Per i sentimenti, chi amate dovrà essere il vostro obiettivo da tenere bene a mente. Ricordate che nel pacchetto di raccomandazioni è compresa anche la famiglia: dovete imparare a pazientare, se necessario anche facendo buon viso a cattivo gioco.

Single, ci saranno poche rassicurazioni e molti pensieri per questa giornata, non certo positiva. Fortunatamente verrà mitigata dall'appoggio spassionato di una persona meravigliosa. Rischiate in questo periodo molte arrabbiature, anche perché ci vorrà veramente poco per farvi innervosire. Il vostro cuore vi farà richieste particolari che tuttavia non potrete accontentare. Nel lavoro, anche se la fortuna non sarà dalla vostra parte le energie non mancheranno. Cercate di sfruttarle al meglio facendo il possibile.

Leone: ★★★★★. La presenza della Luna in Pesci si farà sentire, eccome se la sentirete carissimi amici del segno. Splendide performance quotidiane previste dalle effemeridi, pronte a soddisfare sogni e speranze di molti.

In amore, il cielo positivo contribuirà a rafforzare la vostra unione: dimostrate perciò i vostri desideri più sinceri aprendovi al dialogo, in modo da migliorare il rapporto. Altresì, le stelle vi daranno tutto il loro aiuto soprattutto in coppia, facendovi trovare un partner ben disposto al confronto. Anche alcune coppie mature vivranno una giornata di splendide intese. Single, sarà uno spumeggiante martedì, sotto molti punti di vista. Diciamo che avrete una marcia in più, un talento naturale nei rapporti di ogni tipo. Questo vi aiuterà non solo in amore: emanerete un'aurea rassicurante e amichevole, il che attrarrà a voi chiunque vorrete conquistare. Nel lavoro, grazie alla spinta energetica delle stelle potrete trovare ciò che finora avete inseguito, ma che vi era sfuggito.

Non mancherà occasione per affermarsi, grazie all'originalità e alla validità di qualche buona idea.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 27 luglio, predice una giornata mediamente tranquilla, con buone probabilità di incontrare momenti anche abbastanza prosperosi. Dunque periodo valutato con quattro stelle, quindi evolverà certamente in modo lento ma senza intoppi insormontabili. In campo sentimentale state provando nell'ardua impresa di riuscire a mettere d’accordo cuore e cervello. Avete trovato la persona giusta per voi: intelligente, bella e estremamente affettuosa, solo che vi sono ancora spigolosità da limare e aspetti da mettere in chiaro... Le coppie già rodate intanto si affiateranno di più, cercando di trascorrere qualche ora in più del solito alla ricerca della buona armonia: in caso non sapeste cosa fare, trovate qualcosa di divertente da fare insieme.

Single, sarete trasportati da Venere alla conquista di un nuovo amore: il fascino e la determinazione non mancheranno. Nel lavoro, avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e di rendervi indispensabile nel vostro ambiente professionale. Evitate comunque di fare promesse che sapete di non poter mantenere.

