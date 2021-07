Per la giornata di domani, martedì 27 luglio 2021, l’Oroscopo prevede il Leone in testa a questa classifica grazie alla fortuna che si rifletterà anche in altri segni di fuoco come l’Ariete. Ancora nei primi posti i segni di terra, con il Toro tra i favoriti. La Bilancia e il Cancro rimarranno stabili nel mezzo.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di domani per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Toro determinato

1° Leone: questa fortuna acquisterà sempre più valore grazie alla vostra volontà e alle energie a vostra disposizione. Gli incontri potrebbero regalarvi emozioni imperdibili e probabilmente anche l’avvio di una relazione di stampo amoroso.

2° Toro: la vostra determinazione in questo momento sarà al di sopra delle vostre stesse aspettative. Le occasioni in serbo per voi saranno ben organizzate e potrebbero darvi già da adesso i primi risultati estremamente soddisfacenti.

3° Vergine: farete progressi molto produttivi sul lavoro, mentre in amore raggiungerete un’armonia dettata dal dialogo che in questi giorni sta realmente dando una svolta significativa alla vostra relazione. Continuate così.

4° Ariete: le occasioni di questa giornata non dovranno essere assolutamente sprecate secondo l’oroscopo, perché potrebbero essere determinanti per la riuscita di un progetto importante sia per voi stessi che per la vostra intera squadra di lavoro.

Sfide per Capricorno

5° Capricorno: secondo l’oroscopo, cominceranno a profilarsi all’orizzonte delle sfide che potrebbero tenervi occupati a lungo, dunque l’attenzione nei confronti di ciò che vi gravita attorno potrebbe abbassarsi in modo significativo.

6° Sagittario: l’ottimismo che persisterà in queste giornate vi permetterà di avere maggiore fiducia nelle vostre capacità e nella risoluzione di alcuni problemi, soprattutto se legati alla sfera professionale.

7° Bilancia: avrete qualche momento di tregua dal lavoro, secondo l’oroscopo, e potrete finalmente staccare la spina dalle faccende quotidiane per dedicarvi al vostro tempo libero. Avrete un chiarimento per una faccenda negativa rimasta in sospeso.

8° Cancro: potreste avere qualche illusione riguardo ad una proposta lavorativa oppure a qualche occasione che però potrebbe andare persa.

Con le amicizie ci sarà molta più affinità e sintonia rispetto alla cerchia familiare o al partner.

Illusioni per Scorpione

9° Scorpione: dovrete fare attenzione a qualche illusione che probabilmente coinvolgerà l’aspetto lavorativo o quello legato al mondo degli affari. Per il momento in amore i risvolti non saranno eccezionali, ma d’altro canto ci sarà molta sintonia nelle faccende quotidiane.

10° Acquario: delle spese in più potrebbero farvi calare nella classifica dell’oroscopo, ma sarà una situazione che sicuramente non durerà troppo a lungo. Con il partner invece si svilupperà una comprensione ed una affinità molto durature.

11° Gemelli: sarete molto sottotono, e purtroppo gli svaghi non riusciranno a distrarvi in modo adeguato, tanto meno potrete concentrarvi sul lavoro quando se ne presenterà la necessità.

Avvertire della stanchezza potrebbe essere normale in un periodo turbolento come questo.

12° Pesci: avrete un periodo di riflessione sull’amore che probabilmente vi metterà di fronte ad una scelta irrevocabile, e vi porterà ad un momento di solitudine molto forte. La nostalgia purtroppo si farà sentire più forte che mai.