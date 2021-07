Le previsioni zodiacali del 21 luglio sono pronte a svelare come andrà la giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle questo mercoledì? Ad avere, diciamo così, la classica 'marcia in più' saranno di sicuro gli appartenenti al Toro, segno considerato al "top del giorno". Chi si dovrà accontentare delle cosiddette 'briciole', purtroppo, saranno indubbiamente gli amici del Leone e dei Gemelli, messi un po' in crisi da una giornata valutata rispettivamente con la sigla del "sottotono" e del "ko".

Si prevede, invece, un giorno abbastanza discreto per coloro nativi del Cancro e della Vergine. In base a quanto descritto nell'Oroscopo di domani, mercoledì 21 luglio, entrambi i suddetti segni andranno incontro ad un periodo routinario sottolineato da quattro stelle indicative di normalità assoluta.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro;

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★★: Leone;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 21 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 21 luglio al segno dell'Ariete annuncia un periodo idoneo a mettere in gioco progetti per il futuro, magari spese importanti per la casa oppure per concludere qualche buon affare.

Marte e Giove, vincolati positivamente con la Luna in Sagittario, spingeranno affinché il periodo rimanga dentro i binari della buona sorte. In amore, sarete gratificati per un progetto di coppia portato a termine. Visto l'ottimo periodo, cercate di dedicare più tempo al vostro partner: è da un po’ che non organizzate una cenetta romantica a lume di candela, sapete bene quanto la persona amata vada pazza per queste cose, allora sorprendetela.

Single, aspettatevi una sorpresa da una persona che, sotto, sotto, cova dei sentimenti amorevoli e profondi nei vostri confronti. Se la persona che vi piace non si decidesse a farsi avanti, non abbiate fretta cercando di pregustare eventuali emozioni lentamente. Nel lavoro, il vostro temperamento solare, da veri leader, sarà aperto alle novità.

Saprete comunque ascoltare e comprendere anche chi non la pensasse come voi.

Toro: 'top del giorno'. Giornata perfetta, senza macchia in molti comparti. A dare un grosso aiuto, specialmente in campo lavorativo, i flussi astrali rilasciati da un grande Mercurio, nel contesto in sestile a Urano nel segno. In campo sentimentale la giornata si annuncia piacevole: potrebbero finalmente chiudersi definitivamente quelle piccole incomprensioni sorte ultimamente tra voi e il partner. In campo sentimentale, il vostro atteggiamento sarà socievole e gentile nei confronti di tutti e verrà apprezzato tantissimo. Tutto vi sembrerà molto semplice e il vostro stato d'animo sarà sereno e questo vi permetterà di muovervi in maniera naturale e spontanea all'interno del vostro rapporto.

Single, amministrare il tutto in modo da mantenersi sulla cresta dell'onda non sarà affatto difficile. Anche perché uno speciale brio renderà vibranti eventuali incontri sentimentali. Ai cuori solitari potrebbe presentarsi una situazione davvero unica, grazie alla complicità di Venere capace di ben amalgamare la vostra socievolezza e il vostro bisogno di libertà. Accantonate per un momento i problemi e andate a divertirvi con gli amici, organizzando insieme qualcosa di insolito e piacevole. Nel lavoro, saprete dare un peso ad ogni parola che pronunciate. Sarete ben felici di esprimervi con la vostra solita chiarezza e soprattutto, con la vostra concretezza.

Gemelli: ★★. Questo mercoledì non si annuncia di certo come nelle attese dei più.

Secondo le previsioni del momento, per quanto concerne il fattore amore, sarà da mantenere un'assoluta calma sia in coppia che da single. Se volete che gli attuali problemi sentimentali trovino giusta soluzione dovete mettere in pratica una grande forza di volontà: 'volere è potere!'. L'amore in effetti sarà un po' destabilizzato nella giornata in questione e la coppia sarà messa alla prova: solo chi prova grandi sentimenti riuscirà a superare anche gli ostacoli apparentemente insormontabili. Potreste così attraversare un momento difficile, ma sarà qualcosa di passeggero che non incrinerà la relazione, anzi potrà solo rafforzarla. Single, un buon consiglio: concedetevi qualche giorno di riposo.

Mente e corpo hanno bisogno di uno stacco dalla routine, da pensieri insistenti, che non si separano mai da lavoro e dai doveri. Nel lavoro, gli astri consigliano una bella pausa di riflessione, utile a chi è alle prese con un problema economico. I pensieri e le preoccupazioni potrebbero accumularsi e predisporvi a momenti di affaticamento.

Oroscopo e stelle di mercoledì 21 luglio

Cancro: ★★★★. Mercoledì inizialmente andrà a rilento, potreste rifarvi (ma di poco) durante la parte finale del pomeriggio. Il vostro cielo contempla una difficile opposizione in corso tra Plutone ed i vostri Sole e Mercurio. Una persona di vostro interesse, potrebbe mettere alla prova il vostro grado di sincerità chiedendovi conferma circa le vostre intenzioni.

Per i sentimenti tutto come sempre: il rapporto con il partner si basa sulla fiducia e sulla sincerità, adesso, ancor di più sarete complici e innamorati. Prendetevi un po' di tempo da trascorrere in santa pace insieme a chi amate. Le stelle vi invitano a concentrarvi sull'armonia e sul benessere interiore, raggiungibile solo ritagliando dello spazio libero da pensieri e preoccupazioni. Single, l'aspetto astrale che rende faticoso e imprevedibile questo mercoledì non toccherà negativamente il vostro segno, anzi la fase lunare stimolerà un vostro speciale talento e spiritualmente sarete aperti alle novità, pronti ad amare. Non tiratevi indietro se ci sarà l'occasione per un sano divertimento, ma buttatevi senza pensarci due volte.

Nel lavoro, organizzate al meglio l'attività in modo da poter portare avanti i progetti e raggiungere così gli obiettivi prefissati.

Leone: ★★★. Sarà un centro settimana poco esaltante per voi del segno. Sottoposta ad un probabile 'sottotono', la giornata di mercoledì vedrà ancora Giove negativo, in diretta opposizione a Venere e Marte nel segno. In amore, il periodo non sarà troppo soddisfacente, un po' per colpa degli astri e altrettanta per demerito vostro. Diciamo che dovete cercare di impostare il tutto sulla calma e sulla concentrazione. In amore, state attraversando un periodo di tensione e confusione, quindi non agite seguendo solo l'istinto: i problemi si risolvono anche vagliando con attenzione le possibili soluzioni.

Sarete lunatici e il partner non apprezzerà i vostri sbalzi di umore, quindi mantenete la calma e cercate di basare tutto sul rispetto e la fiducia. Single, la giornata per voi potrebbe essere davvero pesante da portare a buon fine: il consiglio è quello di stare fermi e tranquilli. Le stelle in parte creeranno l'atmosfera giusta a voi che cercate qualcuno da amare. Dedicate del tempo al benessere fisico, magari mettendo in risalto aspetti inediti del vostro fisico. Nel lavoro, sarà quasi impossibile evitare il mal di testa. E' importante mettere ogni cosa al proprio posto e ripartire subito.

Vergine: ★★★★. Curiosi di sapere come sarà questo giro di boa settimanale? Bene, non sarà di sicuro vincente su tutta la linea, questo è poco ma sicuro, tuttavia riuscirete a mitigare stress e nervosismo gestendo al meglio gli intoppi che si presenteranno nel corso della giornata.

L'oroscopo di domani, mercoledì 21 luglio, in campo sentimentale indica che state iniziando a sentire nell’aria profumo di novità e per questo saprete progettare una soluzione audace che vi porterà grande soddisfazione. Il momento che state vivendo si presenta tutto sommato tranquillo e il mare delle emozioni è pieno d'amore verso il partner. Single, la posizione gradevole di parte delle stelle, in questa giornata, invita alla socievolezza accrescendo l'estroversione. In tutti i settori dell'esistenza, soprattutto quelli legati agli affari di cuore, vi accorgerete di essere considerati energici e più originali del solito. Nel lavoro, sarete gratificati per un progetto portato a termine, complimenti.

Se siete in cerca di una nuova occupazione dovete puntare maggiormente sulle vostre qualità, mostrandole in sede di colloquio.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 21 luglio.