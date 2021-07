Le previsioni zodiacali di mercoledì 21 luglio 2021 rendono disponibili le analisi astrali su amore e lavoro per i segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante il terzo giorno di questa settimana? Il prossimo mercoledì a risultare fortunato tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci saranno solo tre di questi. Le attuali effemeridi mettono in risalto l'ottimo frangente previsto per gli amici nativi in Bilancia, Capricorno e Acquario, trio super-fortunato considerato nel frangente in giornata da cinque stelle.

Buone le prospettive anche per Sagittario e Pesci, indicati in questo contesto in periodo normale. Invece, previsti decisamente in affanno gli amici dello Scorpione per i quali si prefigura un mercoledì abbastanza critico.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 21 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 21 luglio

Bilancia: ★★★★★. Partirà all'insegna dell'euforia questo vostro mercoledì di metà settimana, preludio a qualcosa di ben più concreto da vivere nel corso del restante periodo. In amore, molto farà la specularità positiva al 80% della Luna in Scorpione, per il momento in splendido trigono astrale con Venere in Leone.

Una discreta spintarella negli affari o nelle spese messe in preventivo potrebbe darla Nettuno, attualmente sotto prezioso trigono con il Sole. Otterrete successo solo dando fiducia a voi stessi: ispiratevi a qualcuno 'di successo'. In amore si esorta a vivere il momento in piena serenità e senza pregiudizi. In coppia, date spago al feeling: se siete stanchi o sotto tensione per 'x' motivi, coccolate e fatevi ricambiare dalla persona amata, vero toccasana per l'umore.

Single, progressi eventuali potrebbero arrivare da metà pomeriggio e tarda sera: attenti solo a non mostrare il vostro 'punto debole' a chi sapete. Nel comparto lavoro, le stelle guardano con fiducia al periodo: iniziative, progetti o nuove attività messe in campo sul lavoro, saranno ben viste e accettate da tutti.

Scorpione: ★★.

Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano un periodo come pochi finora: calma, non stiamo dicendo qualcosa di positivo nei vostri confronti, anzi, viste le sole due stelline da 'ko', raccomandiamo massima attenzione nelle cose che andrete a fare, ok? La specularità negativa di Giove e Venere, già tra loro in pessima opposizione, potrebbero acuire stati di crisi rendendo vane alcune scelte fatte nel passato recente in campo sentimentale. In amore, quindi, muovetevi solo se necessario e, nel caso aveste l'opportunità di rimandare, non pensateci due volte! In coppia quasi certamente vi ritroverete a confrontarvi con le solite paure in merito al rapporto: mettete da parte dubbi o sensazioni non verificate e state sereni, perché fasciarsi la testa prima di averla rotta?

Single, andrete incontro a momenti stizzosi e poco comunicativi con amici o persone che interessano: il consiglio è quello di lasciar correre, soprassedendo ad eventuali ripicche o voglia di reagire. Nel lavoro, qualche piccola soddisfazione potrebbe arrivare da chi meno ve lo sareste mai aspettato.

Sagittario: ★★★★. In arrivo un mercoledì pronto a restituire qualche piccola opportunità da spendere soprattutto in campo interpersonale e nelle amicizie. Il cielo astrale, nel periodo a metà di questa settimana, vedrà ancora la presenza della Luna nel segno, nel contesto in trigono a Venere ma in contemporanea quadratura con Nettuno. L'oroscopo del 21 luglio consiglia in amore a non esporsi, se non strettamente necessario.

Stando un pochino attenti e preparati, senz'altro avrete di che essere soddisfatti: ogni tanto date una piccola soddisfazione al partner, ok? Non date spago alla voglia di trapassare i confini del rapporto di coppia: si sa, l'erba del vicino è sempre più verde, comunque occhio al rischio! Per i single, dunque coloro dal cuore libero e disimpegnato, volare 'di fiore in fiore' alla ricerca della persone giusta su cui posarsi potrebbe essere un ottimo modo di passare la giornata. La parte riguardante la sezione lavoro, senza dubbio indica piccole novità in arrivo: tenetevi pronti a dare il giusto valore ad alcune novità.

Oroscopo e stelle del giorno 21 luglio

Capricorno: ★★★★★. Questo mercoledì non sarà certamente difficile da portare a fine, sicuramente ben disposto a regalare anche qualche splendida soddisfazione.

Il piatto forte nel cielo astrale di domani, senza dubbio, contempla un'ottima Luna in continuo avvicinamento al vostro segno. Per questo, soprattutto in amore tutto scorrerà liscio e tranquillo, senza intoppi particolari. In merito agli affetti di coppia, a dare una bella impronta positiva al rapporto, in primis una rinnovata armonia, poi una crescente passione: si prevede una seratina "dolce e caliente" come il miele. Avrete a favore buone stelle, sicuramente in grado di aiutarvi nelle scelte che la giornata senz'altro vi metterà di fronte: bravi! Single, non è che alla fine siete proprio voi a non volere nessuno nel vostro cuore? Dai, la fortuna sarà dalla vostra, basterà solo afferrarla e farla definitivamente vostra.

Nel lavoro, magnifica giornata: nel vostro settore farete ottima impressione con colleghi e superiori, dunque datevi da fare.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano che evolverà in modo decisamente ottimo questo mercoledì, regalando a tanti di voi una promettente giornata. In amore, la lucidità e lo spirito pratico vi mettono in grado di indirizzare nel miglior modo possibile le energie psicofisiche. Avete una parlantina che incanta e convince, siete in grado di distinguere cosa fare e quali novità cogliere, poiché suscitate impressioni favorevolissime non trascurando le cose e gli impegni importanti. Single, la Luna vi guarda con particolare simpatia: il giorno vi vede presenti, abili nel cogliere ogni spunto positivo oppure nel dribblare eventuali trabocchetti.

Se pensate sia il caso di osare per far muovere più rapidamente una situazione che avete a cuore, con intelligenza e una grossa dose di spirito pratico osate pure. Nel lavoro, organizzate in modo ancora più mirato gli impegni, per capire meglio l’affidabilità delle persone o per rafforzare ogni tipo di rapporto che ritenete importante. E potrebbe arrivare anche una bella soddisfazione.

Pesci: ★★★★. Giornata di metà settimana abbastanza convincente, anche se con momenti sicuramente impegnativi con cui doversi certamente confrontarsi. Nettuno nel segno e in trigono al Sole non sarà di troppo aiuto in quanto sotto pesante quadratura dalla Luna. Quindi, in amore non avrete scampo: arriveranno momenti buoni, affiancati da altrettanti decisamente pesantucci da digerire.

Cercate di favorire il dialogo costruttivo con partner o persona amata. L'oroscopo del giorno 21 luglio consiglia di attendere il momento migliore evitando di spingersi in terreni inesplorati. Sarete pieni di energie e pronti a tutto pur di assecondare la persona amata o le vostre speranze più intime. Coloro ancora single dovrebbero sfruttare questo momento per ascoltare il cuore e capire che cosa veramente si vuole. In tanti avrete voglia di libertà e questo aiuterà a rompere con la quotidianità. Nel lavoro, dovrete impegnarvi abbastanza ma almeno i frutti delle vostre fatiche alla fine saranno visibili.

Classifica oroscopo 21 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 21 luglio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno, come anche portare delusione a qualche altro, nel contesto considerato in giornata negativa.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 21 luglio: