L'Oroscopo di domani, sabato 10 luglio è arrivato, puntuale all'appuntamento con le stelle del prossimo weekend. In evidenza due eventi astrologici davvero molto interessanti: curiosi di sapere quali sono? Bene, l'Astrologia anticipa l'imminente ingresso della Luna in Leone e di Mercurio in Cancro: entrambi i transiti avverranno proprio in questa domenica di fine settimana regalando a molti segni nuove opportunità, fortuna e felicità in amore come nella vita di tutti i giorni.

Prima di iniziare a valutare la scaletta con le stelle del periodo, d'obbligo ricordare che in questo frangente le previsioni astrologiche del 10 luglio sono impostate in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Andiamo a dettagliare meglio e in profondità la giornata.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete;

2° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 10 luglio, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 10 luglio al segno dell'Ariete predice una giornata molto favorevole sia alle questioni di cuore che in quelle più specificatamente professionali. In amore, questo sabato sarete grandi favoriti dalla Luna in Cancro e poi da domenica entrerete nelle grazie del Pianeta Mercurio, previsto anch'esso in Cancro nella primissima mattinata dell'11 luglio. In coppia giocatevi pure le carte migliori, senza paura, la fortuna vi assisterà quasi certamente.

In amore generalmente le stelle vi faranno vivere una giornata intensa e indimenticabile. Vi sentirete in splendida forma e saprete di avere la possibilità di realizzare qualcosa di importante per la vostra vita: ritroverete così la passione e l'intesa profonda con la vostra dolce metà. Single, in primo piano ci sarà l'amore, amicizie e tutto quanto richiedesse una buona dose di creatività.

Se volete riallacciare un contatto con una vecchia amicizia, magari che non vedete da tempo, questo sabato è il giorno adatto, perché tutto assumerà toni molto accesi. Conquiste facili e piaceri inediti. Nel lavoro il sesto senso unito ad una buona dose di capacità organizzativa vi permetterà di centrare con sicurezza gli obiettivi prefissati.

Toro: ★★★★. Partirà bene questo vostro sabato, terra di confine tra l'inizio del weekend e la fine della settimana. Verrete travolti da "onde romantiche" capaci di generare passioni inedite mai vissute. Questo potrà costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti in alcuni rapporti. In campo sentimentale, il Sole sarà dalla vostra parte, dunque approfittatene per passare momenti di coccole e tenerezze con la persona amata. Ci potrebbero essere delle grandi novità e progetti in arrivo, non solo per le coppie ormai consolidate, ma anche per coloro che hanno appena iniziato una nuova relazione. Single, se l'amore ha lasciato cicatrici ripartite da una bella amicizia: galeotto potrebbe essere un drink e qualche confidenza; vi potreste ritrovare abbracciati, aperti a nuove esperienze.

Al lavoro, la giornata inizierà veramente bene. Sarete intraprendenti e vedrete accelerare la corsa verso obiettivi ambiziosi, di natura professionale o finanziaria.

Gemelli: ★★★. La giornata di sabato si appresta a portare qualche problema in più da risolvere, in famiglia o nei confronti di colleghi. L’irrequietezza conoscerà impennate davvero preoccupanti: non riuscirete a mettere d’accordo sentimenti ed esigenze erotiche, questo creerà squilibri nel rapporto di coppia. In amore, quindi cercate di dominare la vostra tendenza a essere ipercritici e intolleranti con chi avete accanto. Fate volare la fantasia e pensate a cose molto più belle, come i momenti sereni e tranquilli passati insieme, dove volevate solamente il bene di entrambi.

Single, tutto procederà un po' a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione, mentre gli impegni quotidiani vi terranno al chiodo. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più: potrebbe essere un gesto simbolico per guardare al futuro per l'arrivo del grande amore. Nel lavoro, la prudenza sarà quanto mai necessaria, soprattutto se avete un'attività autonoma. Sappiate che alcuni errori potrebbero non venirvi perdonati e costarvi anche in termini economici.

Oroscopo e stelle di sabato 10 luglio

Cancro: ★★★★★. Partirà alla grande questo vostro sabato di inizio weekend. In generale, riceverete molte attenzioni, verrete ascoltati e coccolati soprattutto dalla vostra metà, che vi ama alla follia ed è pronta a fare di tutto per la vostra felicità: che fortuna, beati voi!

Sarà una giornata da vivere all'insegna dell'allegria. Per i sentimenti, una buona serenità interiore vi consentirà di assaporare con calma e partecipazione la vostra relazione con il partner. Così facendo i cambiamenti che vorrete portare avanti saranno ben sostenuti dalla vostra determinazione e appoggiati ad occhi chiusi dalla persona amata. Questo vi farà crescere ulteriormente come una coppia unita. Single, tutto si potrà migliorare nella vostra vita a patto di saper cogliere gli insegnamenti del destino. Intanto apritevi al buon dialogo e dimostrate i vostri sentimenti senza paura, vedrete che potrebbe essere questo il momento giusto per entrare in connessione con chi sapete: andrà tutto bene...

Nel lavoro, riuscirete a far fronte a tutti i vostri impegni e a cavarvela in modo brillante in qualunque circostanza.

Leone: ★★★★★. L'Astrologia preannuncia un periodo superlativo. In generale, prospettive felici faranno capolino nella giornata del 10 luglio: forse ce l'avete fatta, finalmente! Potrebbe iniziare per voi un periodo super, ma state attenti a non stravolgere le vostre abitudini acquisite ok? Continuate su questa strada e tutto sarà meraviglioso. In amore, avrete la possibilità di trascorrere momenti molto piacevoli, soprattutto nell'ultima metà della giornata. Sarete all'insegna del buonumore e le stelle vi daranno tante possibilità di rafforzare l'intesa con il partner, rendendola forte e sicura.

Single, riuscirete a conquistare il cuore della persona del cuore con la vostra originalità e con l'aiuto di Venere, per molti potrebbe essere così l'inizio di una bella storia d'amore. Nel lavoro, in questa giornata sarete abbastanza positivi e infatti riceverete delle ottime notizie che sicuramente vi daranno un attimo di respiro. Alcune reazioni a catena verranno a vostro beneficio e alla fine potrete promettere a qualcuno un favore che in altre condizioni vi sarebbe costato caro.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 10 luglio, predice un fine settimana poco euforico, questo si, ma da non demonizzare affatto in quanto potrebbe regalare attimi di vera felicità. Il consiglio è di non farsi prendere la mano da sogni o da aspettative senza reali prospettive.

Come pure nelle amicizie, alcune situazioni potrebbero riservare piccole delusioni e magari farvi perdere di vista le cose buone che avete a disposizione. In campo sentimentale, il panorama dei pianeti sta cambiando e buona parte di loro continuerà a darvi manforte. Fiduciosi nel domani, in questa piena estate saprete offrire il vostro concreto appoggio al partner, avvalendovi del vostro modo di fare rassicurante. Così premurosi con i vostri cari, li solleverete da difficoltà piccole e grandi. Single, sarete ricoperti di attenzioni, non potrete chiedere di più da chi sta cercando di conquistarvi in tutti i modi. In molte occasioni poi, il benessere psicofisico vi metterà di buonumore rendendovi altresì disponibili e affettuosi con tutti.

Nel lavoro, precisi e riservati, sarete inappuntabili e vi terrete alla larga da situazioni che potrebbero screditare la vostra immagine.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 10 luglio.