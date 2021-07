L'Oroscopo del giorno 10 luglio 2021 vista l'attuale posizione planetaria, è pronto a mettere in evidenza i segni fortunati in amore e nel lavoro, ovviamente in vista dell'imminente inizio weekend. Il prossimo sabato, dunque, ad avere accanto la mano fortunata degli astri saranno in primis due segni, decisamente con una marcia in più rispetto a tutto il resto dello zodiaco: Bilancia e Pesci, entrambi considerati in periodo da cinque stelle. Invece, le previsioni zodiacali di sabato 10 luglio annunciano un giorno poco positivo per coloro appartenenti al Capricorno e all'Acquario, indicati rispettivamente "sottotono" o segnati con il "ko" a fine settimana.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 10 luglio su sentimenti e attività di lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 10 luglio

Bilancia: ★★★★★. Sabato ottima giornata all'insegna della buona sorte in diversi campi. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, dovete rinunciate ad essere egoisti nella sfera affettiva, soprattutto siate il più possibile attenti ai desideri del partner anziché ai vostri. Se riuscirete a fare ciò, avrete davanti a voi un buon periodo. Single, avete le idee non tanto chiare, non sapete bene neanche voi cosa volete dal vostro prescelto, schiaritevi le idee, andrà meglio.

Nel lavoro, avrete una giornata piena di impegni e tutti si aspetteranno da voi che finiate entro l'orario stabilito, allora datevi da fare!

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano una giornata poco congeniale in campo sentimentale, ma non da buttare via a priori. Con concentrazione e fiducia nei propri mezzi potrebbe anche materializzarsi qualche discreta soddisfazione.

Se avete una vita di coppia ben avviata, non lasciate che piccole incomprensioni creino tensioni inutili. Nel caso, chiarite ciò che vi disturba o v’infastidisce, mettendo subito tutto in chiaro con il partner ma in modo pacato. Per i single, a tanti di voi le stelle fanno prevedere un po’ di scompiglio nella sfera affettiva: insofferenza per la routine, desiderio di novità e di esperienze eccitanti renderanno difficili alcune situazioni.

Fate un'auto-analisi. Nel lavoro, dovrete agire con prudenza, vigilare con attenzione, ponderare bene i vostri passi, per evitare di veder svanire risultati che sembravano già acquisiti.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di sabato 10 luglio al Sagittario indica una giornata buona, valutata nelle predizioni del giorno come un momento adatto a meditare e rilassarsi. In amore, ci saranno dei momenti da trascorrere in assoluto relax, specialmente la sera, che passerete insieme al vostro amore: gli astri raccomandano niente bronci, ok? Avrete una gran voglia di combattere per ottenere ciò che vi preme: le stelle consigliano comunque di non strafare. Per i single, ci sono amori che vanno e altri che vengono nella confusione della vostra vita.

Se siete alla ricerca di una persona dolce, che vi possa dare certezze affettive, cercate di approfondire ogni nuova conoscenza, non si sappia mai. Nel lavoro, la vostra giornata trascorrerà quasi tutta in tranquillità: con un po' d'impegno potrete ottenere profitti sufficienti e gratificazioni dalla vostra quotidianità attività.

Oroscopo e stelle del giorno 10 luglio

Capricorno: ★★★. In arrivo un sabato 10 luglio sotto gli effetti abbastanza soporifero di una giornata "sottotono". Questa parte della settimana, per ciò che interessa l'amore, potrebbe vedervi in atteggiamenti remissivi nei confronti delle persone a cui volete bene: paura di sbagliare? Mettete pure in conto un po’ di stress nelle discussioni con il partner: insofferenza per la routine, desiderio di novità e (forse) voglia di esperienze eccitanti.

Single, sarà una giornata nella quale non sarete in grado di realizzare granché. Vi colpirà una sottile malinconia che vi impedirà di concretizzare nuovi incontri: rimandate a nuova data e non pensateci più. Nel lavoro, le stelle non vi renderanno particolarmente ricchi di idee. Diciamo che vi sfuggiranno le buone occasioni e questo diminuirà la probabilità di fare amicizia: portate pazienza!

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di domani seguiranno le orme poco positive dei periodi segnati con il "ko". Secondo l'Astrologia in questo inizio di weekend potreste avere difficoltà a far emergere i vostri veri sentimenti. In amore infatti avvertirete forse qualcosa: una flessione in merito alle faccende amorose dando maggior risalto ad altri interessi.

Potrebbe esserci quindi da parte vostra, nei confronti della persona amata, un po’ di distrazione, causa di scontri verbali e musi lunghi: imparate a tenere stretto quel che avete... Single, il firmamento vi ha condannano ad un periodo di alti bassi che potrebbero rivelarsi piuttosto stressanti: oggi conquistate, domani perdete terreno; è la vita! Dai non prendetevela più di tanto, passerà. Nel lavoro, un’eccessiva leggerezza da parte vostra potrebbe crearvi problemi riguardo ad un progetto importante, quindi saranno necessarie più costanza e impegno.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 10 luglio, preannuncia una giornata perfetta per dare e ricevere, sia in campo affettivo che nelle relazioni in generale.

In amore giornata adatta a promuovere iniziative anche impegnative. In molti casi il periodo di partenza del nuovo weekend è senz'altro pronto a regalare belle soddisfazioni, specialmente a coloro già felicemente in coppia: Nettuno in piacevole trigono con Luna e Sole, quest'ultimi entrambi in Cancro, è ben disposto a riaccendere quel vostro romanticismo che ultimamente è un po' scemato. Preparatevi a sognare, specialmente se negli ultimi tempi non aveste vissuto momenti positivi. Per coloro ancora single non mancheranno incontri improvvisi, inaspettati, che promettono di trasformarsi in occasioni imperdibili di trasgressione. Valutate i pro e i contro e, soprattutto, se ne vale veramente la pena se siete attualmente stabili in coppia (sciupare così un bel rapporto, perché?).

Nel lavoro non mancheranno buone occasioni da sfruttare: avete energie, argomenti e opportunità per imporvi.

Classifica 10 luglio, le stelle dei dodici segni

La settimana lavorativa, se non per tutti, per molti sta per terminare, quindi attenzione e curiosità riposte tutte sul prossimo sabato. Punto di confronto e meditazione il primo giorno del weekend, estrapolato direttamente dalle effemeridi del momento e quantificato nella classifica completa interessante la giornata del 10 luglio. Il periodo vede un solo segno valutato dall'Astrologia come "molto fortunato", ovviamente prescelto tra i dodici segni dello zodiaco: curiosi? Ebbene, parliamo del segno dell'Ariete, vincente in quasi ogni settore della vita.

ottimo il weekend anche per Pesci, nel contesto sostenuto da una splendida coppia astrale, Luna-Sole in trigono a Nettuno nel segno. Andiamo a scoprire come sono stati valutati gli altri segni.

Le stelline di sabato 10 luglio: