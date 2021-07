L'oroscopo della giornata di domenica 18 luglio prevede la Luna entrare nel segno zodiacale dello Scorpione, un po’ più morbido in ambito sentimentale, mentre per il Toro non sarà una giornata facile per i sentimenti. Buone capacità organizzative permetteranno ai nativi Pesci di ottenere risultati al lavoro, mentre Marte in sestile per la Bilancia permetterà ai nativi del segno di avere una marcia in più al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 18 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 18 luglio 2021, segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana nel complesso positiva per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna non sarà più negativa, lasciando spazio a Venere in trigono. Se siete single ci sarà meno confusione nel vostro cuore, e potreste riuscire a fare le scelte giuste. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle novità molto interessanti. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di domenica che vedrà la Luna in opposizione per voi nativi del segno. Questa crisi di coppia tra voi e il partner non sembra trovare una fine, ma anche voi non sembra vogliate fare qualcosa per cambiare. Se siete single lasciate perdere le storie d'amore brevi, perché avranno ben poco da offrirvi. In ambito lavorativo il vostro lo farete, ma senza metterci grandissimo impegno. Voto - 6⭐⭐

Gemelli: previsioni astrali più che soddisfacenti sotto il profilo amoroso.

Venere rimane in posizione favorevole ancora per un po’, e voi coglierete ogni occasione per trascorrere piacevoli momenti insieme al partner. Se siete single le stelle vi permetteranno di fare qualche passo in più verso la persona che vi piace. In ambito lavorativo non siete particolarmente soddisfatti del vostro operato, ma avrete ancora qualche possibilità per recuperare.

Voto - 7,5⭐⭐⭐

Cancro: sfera sentimentale in risalto in questa giornata secondo l'oroscopo del 18 luglio. La Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi darà una mano per godere di un rapporto sereno e armonioso, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single e magari l'amore non sarà al centro dei vostri pensieri, avrete comunque un cuore grande con le persone a cui più volete bene.

Positivo anche in ambito lavorativo, dove Mercurio e Giove vi permetteranno di raggiungere efficacemente i vostri traguardi. Voto - 9-⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: quest'ultima giornata della settimana non sarà proprio il massimo in fatto di sentimenti. La Luna infatti si troverà in quadratura, e potrebbe capitare qualche piccolo malinteso tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single attenti a non farvi prendere dall'ansia per questioni da poco. Sul fronte lavorativo ci sarà qualche piccola soddisfazione, ma ci vorrà ancora tempo prima di poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7-⭐⭐

Vergine: sfera sentimentale ottima in questa giornata secondo l'oroscopo. Godrete del supporto della Luna, e tra voi e il partner non ci saranno grosse criticità.

Per quanto riguarda i single non lasciatevi prendere dalla fretta quando frequentate nuove persone. Conoscetele a fondo. In ambito lavorativo Mercurio favorevole sarà d'aiuto, e potrebbe farvi venire in mente qualche idea interessante per i vostri progetti. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Bilancia: ottimo cielo nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. In ambito professionale la posizione favorevole di Marte vi permetterà di avere una marcia in più, per provare a ottenere risultati migliori rispetto alle giornate precedenti. In amore la Luna non è più nel segno, ma rimane comunque Venere a garantirvi fascino, passione e armonia tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single una nuova conoscenza potrebbe presto rivelarsi importante.

Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Scorpione: decisamente più morbidi in questa giornata dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in congiunzione, e tra voi e la vostra anima gemella ci sarà maggior feeling, ma niente di più. Sfruttate questo momento per provare a chiarire eventuali malintesi. Per quanto riguarda il lavoro i consigli di un vostro collega si riveleranno preziosi per mettere a punto progetti di primo livello. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Sagittario: Venere in trigono ancora per qualche giorno garantisce momenti splendidi tra voi e la vostra anima gemella. Fate dunque in modo che questo periodo sia indimenticabile, anche perché il pianeta dell'amore tenderà poi a sfavorirvi. Se siete single l'amore avviene sempre quando meno ve lo aspettate, e questa giornata potreste accorgervene.

Nel lavoro approfittate di certe occasioni per ottenere risultati quantomeno sufficienti. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo di domenica 18 luglio che vi permetterà di chiudere bene la settimana grazie alla Luna favorevole. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete in sintonia con il partner, con la voglia di fare tante cose insieme per crescere non solo come coppia. Se siete single vivrete ogni emozione al meglio delle vostre possibilità. Per quanto riguarda il lavoro accetterete incarichi sempre più entusiasmanti che aumentano in voi la voglia di fare, tutto a scapito di questo Mercurio opposto. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Acquario: settore professionale nel complesso discreto per voi nativi del segno.

Dimostrerete di avere abbastanza lucidità per ottenere buoni risultati, grazie anche a Saturno favorevole. Un po’ meno convincenti in amore, colpa della Luna e di Venere negativi. Meglio dunque non introdurre certi argomenti di coppia proprio adesso. Se siete single il vostro umore non sarà dei migliori, così come la vostra compagnia potrebbe non essere la più adatta. Voto - 6,5⭐⭐

Pesci: sarete piuttosto ben organizzati dal punto di vista professionale in questa giornata secondo l'oroscopo. Con Giove e Mercurio favorevoli ve la caverete davvero bene, e i risultati saranno davvero impressionanti. In amore potrete contare sulla Luna in buon aspetto per vivere una domenica tranquilla e piacevole insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐